برز نيكو باز، لاعب نادي كومو الإيطالي، واحداً من أفضل اللاعبين الشباب في أوروبا هذا الموسم؛ لكنه يواجه الآن مهمة صعبة للغاية؛ وهي ارتداء القميص رقم 10 في المنتخب الأرجنتيني، ذلك القميص الذي ارتبط بالأسطورة ليونيل ميسي.

نيكو باز هو نجل بابلو باز، الذي مثَّل الأرجنتين في كأس العالم 1998. وقد وُلد في تينيريفي بإسبانيا. بدأ مسيرته الاحترافية في ريال مدريد؛ حيث قضى 3 سنوات مع الفريق الرديف للنادي الملكي؛ لكنه واجه صعوبة في حجز مكان له ضمن الفريق الأول. ورغم ظهوره مع الفريق الأول في يناير (كانون الثاني) 2022 -تلاه ظهوره الدولي الأول بعد بضعة أشهر- فإنه لم يشارك سوى في 8 مباريات فقط مع الفريق الأول لريال مدريد في مختلف المسابقات، قبل أن ينتقل إلى نادي كومو في أغسطس (آب) 2024 مقابل نحو 6 ملايين يورو، مع تضمن عقده بنوداً تتيح لريال مدريد إمكانية استعادته مستقبلاً.

وتحت قيادة سيسك فابريغاس -لاعب خط وسط برشلونة وآرسنال وتشيلسي السابق، والذي يخوض تجربته التدريبية الأولى مع فريق كومو- تطور أداء باز بشكل مذهل.

وفي تصريحات لموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت سابق من هذا العام، قال باز: «لقد علَّمني فابريغاس كل شيء تقريباً. وصلت إلى هنا كلاعب شاب قادم من فريق الرديف بريال مدريد؛ كنت قد خضت بضع مباريات مع الفريق الأول؛ لكنني في نهاية المطاف كنت لاعباً في الفريق الرديف، وألعب ضمن دوري أدنى».

من أبرز سمات نيكو باز لمسته الأولى المتقنة (أ.ف.ب)

وأضاف: «الانتقال إلى هنا واللعب في الدوري الإيطالي منحني فرصة كبيرة للنمو والتطور؛ سواء كلاعب أو كشخص. يعود الفضل في ذلك كله إلى سيسك، الذي آمن بي وجلبني إلى هنا. منذ اليوم الأول، منحني حرية كبيرة وسمح لي باللعب بالطريقة التي أريدها. لقد علمني الكثير. أعتقد أن الفضل يعود إليه بالكامل فيما وصلت إليه اليوم».

شهد أداء باز مع نادي كومو طفرة كبيرة؛ إذ سجَّل 25 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة خلال 89 مباراة خاضها حتى الآن، منها 6 أهداف و8 تمريرات حاسمة في 14 مباراة هذا الموسم. وبطبيعة الحال، أدى ذلك إلى ظهور تقارير كثيرة تربطه بالانتقال إلى أندية أخرى، مثل آرسنال وتشيلسي. ولكن، ومن خلال صفقة معقدة –حسب موقع «إي إس بي إن»- وافق ريال مدريد على منح نادي كومو الحقوق الكاملة للَّاعب مقابل نحو 60 مليون يورو هذا الصيف، مع إدراج بند يتيح للنادي الملكي استعادته مقابل 80 مليون يورو في عام 2027 إذا رغب في ذلك.

إذن، من هو خليفة ميسي في الأرجنتين الآن بعد أن اعتزل النجم الكبير اللعب دولياً؟ وما الذي ينبغي معرفته عن طريقة لعبه؟ التقرير التالي يلقي الضوء على ذلك.

هل يستطيع نيكو باز تعويض ليونيل ميسي في المنتخب الأرجنتيني؟

قد يبدو من القسوة مقارنة أي لاعب بمن يُعتبر أعظم لاعب عرفه عالم كرة القدم على الإطلاق؛ لكنها مرحلة لا بد من أن يمر بها أي لاعب أرجنتيني شاب ومبدع؛ لا سيما في ظل اعتزال ميسي اللعب دولياً، وحقيقة أن باز سيرتدي قميصه رقم 10. في الموسم الذي بلغ فيه ميسي عامه الحادي والعشرين (وشارك فيه بشكل كامل)، ساهم في 34 هدفاً في الدوري الإسباني مع برشلونة خلال موسم 2008-2009؛ وهو الموسم الذي تُوج فيه الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا؛ حيث سجل ميسي أحد هدفي الفوز في المباراة النهائية. وقد توزعت مساهماته آنذاك بين 23 هدفاً و11 تمريرة حاسمة. في المقابل، لم يصل باز إلى مثل هذه الأرقام في سن الحادية والعشرين؛ إذ كان نادي كومو حينها فريقاً صاعداً يسعى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا (ناهيك من المشاركة الفعلية فيه).

نيكو باز يتألق في فوز كومو الكاسح على لنس في دوري الأبطال 9-1 (رويترز)

ومع ذلك، كان باز عنصراً محورياً في هذا المسعى؛ حيث ساهم في 18 هدفاً في الدوري (سجل 12 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة).

كما سجل اللاعبان معدلاً متقارباً من حيث عدد التسديدات في كل 90 دقيقة خلال هذين الموسمين؛ لكن ميسي حقق استفادة أكبر بكثير من تلك الفرص. ومن الناحية الإبداعية، تفوق ميسي بفارق كبير. كما سجل ميسي أرقاماً أعلى بكثير في محاولات المراوغة والمراوغات الناجحة.

يؤكد كل هذا ما هو معروف بالفعل: باز ليس بديلاً مطابقاً لميسي، فلا أحد يمكنه أن يكون كذلك. تشير أرقام المراوغة إلى افتقار باز إلى «الانفجارية» في المساحات الضيقة مقارنة بميسي؛ فهو أطول قامة وأبطأ حركة، وغالباً ما يفضل الدوران حول نفسه لخلق مساحة بدلاً من الانطلاق السريع نحو الأمام. كما أن مركزه الحالي على الجناح الأيمن مع المنتخب الأرجنتيني يفرض عليه التكيف مع متطلبات تكتيكية جديدة، مما يقلل من فرصه في صناعة اللعب من خلف المهاجم الصريح، وهو الدور الذي يؤديه ببراعة مع نادي كومو.

نقاط القوة

تتمثل أبرز سماته في لمسته الأولى المتقنة، وتسديداته القوية بقدمه اليسرى، ورؤيته الاستثنائية للملعب، وقدرته على الاحتفاظ بالكرة في المناطق المزدحمة. ومع ذلك، لن تكون هذه المهارات فعَّالة بالقدر الكافي لولا إجادته لجوانب أخرى في اللعب. ويأتي في مقدمة هذه الجوانب «الوعي بمكان التمركز»؛ فبينما يتمتع باز بحرية كبيرة في دور صانع الألعاب مع نادي كومو، فإن فهمه الدقيق لأماكن وتوقيت التحرك -سواء بالنسبة لزملائه أو بالنسبة للاعبي الخصم (لا سيما الظهير الأيمن، ولاعب خط الوسط المهاجم، والمهاجم الصريح)- يُعد ركيزة أساسية في نظام فابريغاس، سواء في الشق الهجومي أو الدفاعي.

لذا، ورغم مهاراته الفردية العالية، تظل قدرته على استيعاب نظام تكتيكي معقد وتنفيذ دوره بدقة ضمن هذا النظام أمراً جوهرياً لفهم إمكاناته بشكل صحيح.

وهناك أيضاً بعض السمات التي تجعل اللاعب، البالغ من العمر 22 عاماً، متميزاً عن أقرانه في مركز خط الوسط المهاجم. ورغم أن مهاراته الفنية إجمالاً استثنائية، فإنه ليس من النوع الذي يُكثر من المراوغات أو يتفوق على المدافعين بشكل متكرر ومستمر. ويعود أحد أسباب ذلك إلى افتقاره النسبي للسرعة الانفجارية -وهو ما يفسر ربما سعيه لتعويض هذا الجانب عبر ذكائه في التمركز- كما أن طول قامته (186 سنتيمتراً) يحد قليلاً من قدرته على الانطلاق السريع في المساحات الضيقة. وبدلاً من ذلك، يعتمد على حركات الجسم السريعة وهو في وضعية الثبات، أو تغيير إيقاع اللعب عبر التباطؤ، وذلك للتلاعب بمنافسيه.

كما أن الهدف من مراوغاته يحمل دلالة مهمة؛ فهو يستخدم المراوغة لسحب المنافسين خارج تنظيمهم الدفاعي (على سبيل المثال: تجاوز لاعب خط الوسط المدافع يُجبر قلب الدفاع على التقدم مبكراً)، مما يخلق مساحات لزملائه، بدلاً من الاكتفاء بقطع مسافة قصيرة بالكرة قد لا تؤدي بالضرورة إلى إيصالها لمناطق تتيح فرصاً ذات احتمالية عالية للتسجيل. وهذا يفسر أيضاً سبب نقل فابريغاس له من مركز الجناح الأيمن إلى دور مركزي في العمق، رغم ميله الطبيعي للدخول نحو الداخل وتوظيف قدمه اليسرى البارعة. فقد أدرك مديره الفني أنه سيستفيد بشكل أكبر من مهاراته الفريدة، وأن تأثيره على مجريات اللعب سيكون أقوى إذا لعب في مركز صانع الألعاب.

جوانب تحتاج إلى تطوير

قد يشكل اعتماده المفرط على قدمه اليسرى عائقاً في المستقبل، كما يحتاج أيضاً إلى ترشيد قراراته المتعلقة بالتسديد. كما أنه بحاجة للتركيز أكثر على صناعة اللعب، بدلاً من السعي الدائم لتسجيل الأهداف بنفسه. وسواء كان ذلك نتيجة لتشجيع فابريغاس أم لا، تُظهر البيانات أن ميله للتسديد قد ازداد بشكل ملحوظ.

قالوا عنه

بعد المباراة ضد مانشستر يونايتد في 2026، قال فابريغاس، المدير الفني لكومو: «بصراحة، كان نيكو استثنائياً. أعتقد أن كل من شاهد تلك المباراة أدرك ما كان يفعله أمام مانشستر يونايتد، ولكن أكثر ما أثار إعجابي لم يكن فقط تسجيله هدفين وصناعته هدفاً آخر؛ بل كان نضجه وثقته بنفسه، وطريقته في قراءة كل موقف على أرض الملعب. عندما تمتلك لاعباً كهذا، يتعين عليك أن تمنحه الحرية ليعبِّر عن قدراته».

وحول كيفية تعامل فرق الدوري الإيطالي مع باز لمحاولة إيقافه، قال فابريغاس: «إذا سألتني، فعندما كانت الفرق تواجه برشلونة، كانت بالتأكيد تحاول منع ميسي من لمس الكرة؛ إذ كان يسجل 3 أهداف في المباراة الواحدة! هذا أمر إيجابي بالنسبة لنيكو؛ فمثل هذه المواقف ستتكرر كثيراً. لقد قلت ذلك في بداية الموسم، وأخبرته هو أيضاً. هذا يعني أن الخصوم باتوا ينظرون إليه بمنظور مختلف، ويسعون لمواجهته بأسلوب مغاير».

يواجه باز مهمة صعبة للغاية عندما يرتدي القميص رقم 10 الذي ارتبط بالأسطورة ميسي (د.ب.أ)

أما ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، فقال: «آمل أن يظل باز لاعباً في المنتخب الوطني طوال مسيرته، ما دام راغباً في ذلك. نحن نعلق عليه آمالاً كبيرة، وسنمضي معه بهدوء -تماماً كما يفعل نادي كومو- من خلال حمايته والاعتناء به ومنحه الفرصة للَّعب بجانب لاعبين كبار. لقد كان محظوظاً بانضمامه إلى فريق يتبنى أسلوب كرة القدم الذي يفضله، وتحت قيادة مدير فني يقدِّره ويفهم كرة القدم بطريقته نفسها. لولا ذلك، لكان التكيُّف مع الأجواء في إيطاليا في مثل هذه السن المبكرة أمراً بالغ الصعوبة. علاوة على ذلك، فهو يتمتع بعقلية رفيعة المستوى، ويتسم بالهدوء والرزانة، وكل هذه العوامل تساعده كثيراً».

وكان ليونيل ميسي قد قال عنه: «يتمتع نيكو بعقلية مذهلة، وهذا هو السبب في وصوله إلى ما هو عليه الآن. يمتلك نيكو إمكانات عالية ويفهم اللعبة بشكل مثالي. إنه يمتلك عقلية استثنائية، كما أنه يعمل تحت قيادة سيسك فابريغاس -وهو مدير فني وصديق لي- الذي سيساعده على التطور بشكل كبير».