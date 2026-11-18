واصل كارلوس ألكاراس أداءه القوي في نهاية الموسم، محققاً الفوز على دانييل ميدفيديف بنتيجة 6 / 2، 6 / 4 في البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس، اليوم (الأربعاء)، وذلك رغم اضطراره لطلب وقت مستقطع طبي، ووضع ضمادة على فخذه اليسرى.

وبهذا الانتصار، رفع ألكاراس، الحاصل على 7 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى، سلسلة انتصاراته المتتالية إلى 11 مباراة، في مسعاه لتحقيق لقبه الثالث على التوالي في البطولات المقامة داخل الصالات، بعد فوزه بلقبي فيينا وباريس.

وبات ألكاراس الآن على أعتاب التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة التي تضم أفضل 8 لاعبين، وذلك في حال تمكن فرانسيس تيافو من الفوز بمجموعة واحدة على الأقل أمام فلافيو كوبولي في المباراة الأخرى، ضمن المجموعة ذاتها، التي ستقام لاحقاً.

ولم يخسر ألكاراس سوى 4 أشواط أمام تيافو في مباراته الافتتاحية بالبطولة.

أما ميدفيديف، المصنف الخامس عالمياً، فقد حقّق فوزاً على كوبولي يوم الاثنين، ليصبح سجله حالياً يتضمن فوزاً واحداً مقابل هزيمة واحدة.

ويعدّ هذا الفوز هو الخامس لألكاراس في 6 مواجهات خاضها هذا العام، ضد لاعبين من المصنفين الخمسة الأوائل عالمياً، حيث كانت خسارته الوحيدة أمام الإيطالي يانيك سينر في نهائي بطولة مونت كارلو للماسترز.

وقد جاء طلب الوقت المستقطع الطبي في وقت مبكر من المجموعة الثانية.