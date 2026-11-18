أوقف ديترويت بيستونز سلسلة انتصارات سان أنتونيو سبيرز التي بلغت 12 مباراة توالياً، بفوزه عليه 105-93، الثلاثاء، ضمن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه). وكان عرَّاب الفوز كايد كانينغهام الذي سجل 27 نقطة، وأضاف إليها 5 متابعات و6 تمريرات حاسمة، في لقاء أظهر خلاله بيستونز إصراراً كبيراً في تعويض تأخره بفارق تجاوز 10 نقاط في مناسبتين خلال الشوط الأول.

وانتزع بيستونز التقدم من أصحاب الأرض بشكل نهائي في الربع الثالث، ليحسم المباراة لصالحه أمام متصدر المنطقة الغربية، ملحقاً به خسارته الثالثة هذا الموسم مقابل 12 فوزاً.

وتألق إلى جانب كانينغهام، زميله دانيس جينكينز الذي أنهى اللقاء برصيد 25 نقطة و5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة، في حين مهد الدفاع القوي لبيستونز الطريق لانتصاره التاسع هذا الموسم مقابل 4 هزائم في المنطقة الشرقية.

في المقابل، اكتفى سبيرز بتسجيل 93 نقطة، وهو أقل رصيد له هذا الموسم. كما أنها المرة الأولى التي ينهي فيها مباراة مع رصيد أقل من مائة نقطة. وبرز في صفوف الخاسر العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما بتسجيله 25 نقطة، وأضاف ديلان هاربر 20 نقطة، قبل أن يغادر الملعب في وقت متأخر من الربع الأخير وهو يعرج عقب تعرضه لما تبدو أنها إصابة في أسفل الساق.

وفي تعليقه على المباراة، وصف كانينغهام الأداء بأنه «جهد جماعي»، وأضاف في تصريحات لشبكة «إن بي سي»: «كان على الجميع تقديم أفضل ما لديهم. أنا فخور بزملائي». وتابع: «نحن نعمل معاً كل يوم. نحب كرة السلة، وجميعنا يتحلى بروح القتال والإصرار التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة».

وأردف ابن الـ25 عاماً: «قلنا لأنفسنا إذا لم نكن كالإخوة، فسنصبح كذلك بحلول نهاية اليوم. أعتقد أننا أصبحنا أكثر تقارباً اليوم. إنه فوز جيد لنا».

بدأ سبيرز المباراة بقوة، فتقدم بنتيجة 18-6 في منتصف الربع الأول بفضل رميتين ثلاثيتين متتاليتين من جوليان شامباني، تلتها كرة ساحقة من ويمبانياما. ونجح بيستونز في تقليص الفارق إلى 7 نقاط بنهاية الربع الأول، ولكن أصحاب الأرض عادوا لتعزيز تقدمهم بفارق 14 نقطة في بداية الربع الثاني. واستعاد الفريق الضيف توازنه مستغلاً غياب ويمبانياما المؤقت عن الملعب ليسجل 19 نقطة مقابل 5 لمنافسه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول، ليتقدم بنتيجة 55-54.

وفي الشوط الثاني، تمكن سبيرز سريعاً من تعويض تأخره؛ لكنه لم ينجح في توسيع الفارق بشكل حاسم. وبخلاف ذلك، نجح ضيفه في التقدم خلال الربع الثالث والحفاظ على تفوقه حتى النهاية، ليحسم اللقاء في اللحظات الأخيرة من الربع الأخير برمية ثلاثية من جينكينز، منحته تقدماً بفارق 10 نقاط قبل أقل من دقيقة على صافرة النهاية.

ورفع فريق نيويورك نيكس، حامل اللقب، رصيده إلى 8 انتصارات مقابل 6 هزائم، بتغلبه على تورونتو رابتورز 111-102، بفضل أداء رائع من جايلن برونسون صاحب 31 نقطة.

وعزز مينيسوتا تمبروولفز سجله ليصل إلى 11 فوزاً مقابل 4 هزائم، عقب فوزه على بورتلاند تريل بليزرز في مباراة حسبت الأنفاس وانتهت بفارق نقطة 106-105.

وتعملق آيو دوسونمو مع الفائز بتسجيله 7 رميات ثلاثية، منهياً اللقاء برصيد 30 نقطة، كما قدّم التمريرة الحاسمة التي سجل منها جايدن ماكدانييلز سلة الفوز قبل 3 ثوانٍ فقط من النهاية.