اختير أنطوان غريزمان، مهاجم أورلاندو سيتي، أفضل لاعب جديد لعام 2026 في الدوري الأميركي لكرة القدم «إم إل إس»، ليصبح بذلك أول فرنسي ينال هذه الجائزة.
وحقق غريزمان (35 عاماً) الذي انضم إلى أورلاندو سيتي قادماً من أتلتيكو مدريد الإسباني في يوليو (تموز) الماضي، بداية مذهلة في الدوري الأميركي، حيث سجل 14 هدفاً، ومرَّر 7 كرات حاسمة خلال 18 مباراة.
وأسهم بطل العالم 2018 في روسيا، في ارتقاء أورلاندو سيتي من المركز الثالث عشر إلى الثامن في المنطقة الشرقية، ما مكّنه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية.
وحصل غريزمان على 51.02 في المائة من الأصوات، متفوقاً على البرازيلييْن: غيلييرمي أوغوستو (25.12 في المائة)، الذي سجل 16 هدفاً في 31 مباراة مع هيوستن دينامو، وأندريه لويس (6.19 في المائة) من سبورتينغ كانساس سيتي.
أما المهاجم المخضرم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (38 عاماً)، المنضم إلى شيكاغو فاير في يوليو هذا العام بعد مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية؛ أبرزها مع بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ الألمانيين، وبرشلونة الإسباني، فلم يكن ضِمن القائمة النهائية للمرشحين.
وتُمنح هذه الجائزة من قِبل لجنة تحكيم تضم صحافيين، وأعضاء من الأطقم الفنية للفرق، ولاعبي كرة قدم.
وسبق لأسماء بارزة الفوز بهذه الجائزة؛ مِن بينهم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي نالها عام 2018، خلال دفاعه عن قميص لوس أنجليس غالاكسي.