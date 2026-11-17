يُحسب ليورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني، قدرته على إعادة فلوريان فيرتز، لاعب خط وسط ليفربول، إلى المسار الصحيح بعد فترة صعبة، بفضل مهارته الفريدة في فهم اللاعبين، وذلك من بين النجاحات الكثيرة التي حققها المدرب الألماني في فترة وجيزة.

ويقول كلوب: «عندما رأيته على أرض الملعب لأول مرة، ذهلت تماماً، بسبب مدى براعته».

ولكن، ماذا فعل المدرب ليساعد فيرتز على استعادة العفوية التي كان قد فقدها؟

وأوضح اللاعب نفسه، خلال فعالية وداعية نظمتها شركة «أديداس» الراعية له، الأسبوع الماضي، في حديث اتسم بأسلوب أكثر تحرراً واسترخاءً مما اعتاده، أنه يجد من المفيد جداً أن كلوب على دراية تامة بظروف كرة القدم في ليفربول.

ويبدو أن هذه المعرفة مكنت كلوب من تخفيف الضغوط الملقاة على كاهل فيرتز، استناداً إلى خبرته بصفته مدرباً للأندية، لا سيما في إنجلترا، وأوضح كلوب أن أي لاعب كرة قدم ينضم إلى فريق جديد يحتاج إلى وقت ليصبح اللاعب الذي تعاقد معه النادي من أجله.

كما أشار إلى أن الأمر يتعلق بـ«طمأنة الرأي العام»، فمهمة المدرب تكمن في وضع اللاعب في مركزه المناسب، وهو بالضبط ما فعله كلوب مع فيرتز. يبدو أن الأمر كان بهذه البساطة.

والحقيقة هي أن اللاعب الدولي الألماني، الذي يتمتع بمهارة استثنائية، يستعرض مجدداً كامل موهبته في دور «اللاعب رقم 10»، ضمن العمق الهجومي، وهو أداء لم يقدّمه بهذا المستوى منذ أفضل فتراته مع باير ليفركوزن.

أما بقميص المنتخب الألماني، فقد كانت آخر مرة ظهر فيها بهذا المستوى خلال بطولة أمم أوروبا 2024، التي أقيمت على أرض بلاده.

في ذلك الوقت، كان يشكّل ثنائياً مع جمال موسيالا، وهو مزيج قد لا نراه كثيراً في نظام كلوب، نظراً لالتزامه التكتيكي الصارم بخطة 4 / 3 / 3، حتى بعد تعافي لاعب بايرن ميونيخ من مشاكله البدنية.