فاز منتخب باراغواي على نظيره الياباني بنتيجة 2 - 1 في مباراة ودية أقيمت الثلاثاء في كالانغ بسنغافورة.

تقدم منتخب باراغواي بثنائية في الشوط الأول، سجلها خوان كاسيريس وجوستافو جوميز في الدقيقتين 2 و40.

وفي الشوط الثاني قلص منتخب اليابان الفارق بهدف وحيد سجله شيو فوكودا في الدقيقة 85.

وكان المنتخب الياباني فاز قبل أيام قليلة على نظيره البرازيلي بنتيجة 3 - 2 في مباراة ودية أخرى.

أما منتخب باراغواي فقد بدأ معسكره الآسيوي بفوز عريض على سنغافورة بنتيجة 4 - 1 يوم الجمعة الماضي.

لاعبو اليابان يصطفون تحية لمدربهم مورياسو قبل تركه تدريب «الساموراي» (إ.ب.أ)

وشهدت المباراة توديع منتخب اليابان لمدربه هاجيمي مورياسو، الذي سيغادر منصبه بعد 8 سنوات ناجحة في قيادة «الساموراي»، حيث سيخلفه جو أيوا مدرب منتخب الشباب.

وكان من المفترض أن يكمل مورياسو مدته حتى نهاية كأس آسيا التي كانت مقررة الشهر المقبل، بيد أن تأجيل البطولة لمدة عام عجّل برحيله عن منتخب اليابان.

وقاد مورياسو (58 عاماً) منتخب اليابان لثماني سنوات، بوصفها أطول مدة في تاريخ تدريب «الساموراي»، حيث قاده لنهائي كأس آسيا 2019 الذي خسره أمام قطر، ثم لانتصارات لافتة على إسبانيا وألمانيا بمونديال 2022، ومن ثم توديع كأس آسيا 2023 من ربع النهائي أمام إيران، قبل تقديم عروض قوية في مونديال 2026 الذي ودّعته اليابان من دور الـ32 بخسارة متأخرة أمام البرازيل.

باراغواي هزمت اليابان وديّاً في سنغافورة (أ.ب)

وكان منتخب باراغواي فجر مفاجأة مدوية في مونديال 2026 بإقصاء ألمانيا من دور الـ32 بركلات الترجيح قبل أن يخسر بصعوبة أمام فرنسا بهدف ضمن منافسات دور الـ16.

في المقابل، ودع المنتخب الياباني منافسات كأس العالم بالخسارة 1 - 2 أمام البرازيل ضمن منافسات دور الـ32.

ويستعد منتخب الساموراي لخوض منافسات كأس أمم آسيا 2027 في السعودية التي تأجلت لنهاية العام المقبل.