تكمن معضلة كرة القدم في أنها لا تعرف الثبات؛ فما كان صحيحاً في الماضي ليس بالضرورة صحيحاً اليوم، وما هو صحيح اليوم قد لا يبقى كذلك بعد موسم أو موسمين. فلا يوجد شيء مطلق تقريباً؛ وما ينجح في سياق معين قد يفشل في سياق آخر. وبالتالي، يكمن سر التوظيف الناجح في القدرة على تحديد مدى ارتباط النجاح السابق للشخص ببيئته، وكيف يمكن أن يتصرف في ظروف مختلفة. وهذا أمر بالغ الصعوبة، ولهذا السبب لم ينجح سوى 4 مدربين فقط في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أكثر من نادٍ واحد.

لقد طُرحت احتمالية تولي جوزيه مورينيو تدريب مانشستر يونايتد لأول مرة عند تقاعد السير أليكس فيرغسون في عام 2013. ادعى مورينيو مؤخراً أنه رفض المنصب، بينما تشير روايات أخرى إلى أنه كان في حالة غضب عارم داخل فندق في مدريد حين علم بتعيين ديفيد مويز؛ ويُقال إن السبب يعود إلى قلق السير بوبي تشارلتون -الذي كان عضواً بارزاً في مجلس الإدارة آنذاك- من التأثير المحتمل لمورينيو على صورة النادي.

من المستحيل، بالطبع، الجزم بما إذا كان مورينيو سيحقق النجاح لو تولى المهمة في ذلك الوقت أم لا. ولكنه كان يمتلك من قوة الشخصية والاعتداد بالنفس ما يضمن عدم بقائه في ظل فيرغسون؛ ورغم أنه خرج متأثراً بتجربته مع ريال مدريد، فإن كرة القدم الإنجليزية ظلت تدرك قيمته وهيبته، بدليل قدرته على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثالثة مع تشيلسي.

بعد 3 سنوات من طرح اسمه تولى مورينيو تدريب مانشستر يونايتد عام 2016 وبدا منهكاً وقلقاً (أ.ب)

لكن بحلول الوقت الذي تولى فيه مورينيو تدريب مانشستر يونايتد عام 2016، كانت أحداث الأشهر الأخيرة له في ملعب «ستامفورد بريدج» قد أضعفت موقفه. فقد بدا منهكاً ومشاكساً، وتفاقمت الشكوك التكتيكية التي ظهرت خلال عامه الأخير في مدريد، كما ازداد الشعور بأن أساليبه لم تعد تجدي نفعاً مع لاعبي النخبة في العصر الحديث.

كثيراً ما وُصف مورينيو بأنه «ضمانة للنجاح»، لكن لا وجود لمثل هذا المفهوم في كرة القدم. فعدد قليل من المدربين يستمرون في القمة أكثر من عقد من الزمن؛ فالبقاء في القمة لفترة طويلة يتطلب شخصيات تتمتع بإصرار استثنائي وعقول مبدعة قادرة على التطور المستمر لمواكبة المنافسة.

في الواقع، من السهل تفهُّم إعجاب مجلس الإدارة بتاريخ وإنجازات مورينيو؛ لكن الحقيقة هي أن مانشستر يونايتد تعاقد مع مدرب كان في مرحلة تراجع. فهل كان ذلك واضحاً حينها؟ ربما لا، ولكن كانت هناك مؤشرات تحذيرية، وكان من المفترض على المسؤولين عن التوظيف رصدها. ومع ذلك، هناك ظروف تحيط بكل قرار تعيين؛ بل وتبرره في بعض الأحيان؛ فبالنظر إلى النفوذ الهائل الذي كان يتمتع به فيرغسون، كان من الصعب ألا يقع الاختيار على ديفيد مويز بعد أن حظي بدعم فيرغسون نفسه. ومع ذلك، إذا كان هناك وقت كان فيه مويز هو الرجل المناسب لمانشستر يونايتد، فمن المرجح أنه كان قبل ذلك بست أو سبع سنوات؛ إذ غالباً ما يصل المدربون في العصر الحديث إلى ذروة عطائهم في منتصف أو أواخر الأربعينات من عمرهم.

أما لويس فان غال، فقد كان في الثانية والستين من عمره حين تولى قيادة مانشستر يونايتد، في مرحلة بدت وكأنها «عودة قوية» بعد فوزه بالدوري الهولندي الممتاز مع إيه زد ألكمار، وتقديمه أداءً لافتاً مع المنتخب الهولندي في كأس العالم 2014. ربما لا تكون المقارنة عادلة تماماً، فقد جاء فان غال بوصفه مديراً فنياً مخضرماً، ولم يكن أحد -ربما باستثنائه هو نفسه- يتوقع أن يكون تعيينه طويل الأمد. ولكن فكرة أنه سيجلب الهدوء بعد فترة من الاضطراب كانت تعني تجاهل كل ما فعله سابقاً؛ ففان غال قد يتسم بصفات كثيرة، ولكنه بالتأكيد ليس شخصية تبعث على الهدوء! ومرة أخرى، بدا التوقيت غير مناسب. لم يكن من الممكن أن تنجح الأمور؛ خصوصاً أنه كان مشغولاً بإعداد منتخب وطني لكأس العالم. ولكن لو جاء ليخلف فيرغسون في عام 2013 -بوصفه شخصية تحظى باحترام كبير، وتتمتع بثقة راسخة في النفس لا تبالي بكسر المحظورات التي أرساها فيرغسون- لربما كان هو الرجل المناسب لقيادة مانشستر يونايتد خلال تلك المرحلة الانتقالية الصعبة.

رغم النجاح المتواضع الذي حققه بوكيتينو مع منتخب الولايات المتحدة يأمل يونايتد أن يبعده عن شبح الهبوط (رويترز)

كان يُنظر إلى إريك تين هاغ وروبن أموريم على أنهما المدربان الواعدان اللذان يمثلان جيلاً صاعداً في عالم التدريب؛ وبدا اختيارهما منطقياً. فقد قدم فريق أياكس تحت قيادة تين هاغ كرة قدم مذهلة، وحقق انتصارات مثيرة على يوفنتوس وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، وكان على أعتاب التأهل لنهائي البطولة لولا الهاتريك الخيالي الذي سجله لوكاس مورا. أما أموريم فقد نجح في إنهاء غياب سبورتينغ لشبونة عن منصة التتويج بلقب الدوري لمدة 19 عاماً.

لكن تبيَّن في النهاية أنهما لم يكونا الخيار الصائب. فتين هاغ، ورغم إدارته الذكية لرحيل كريستيانو رونالدو، بدا وكأنه وقع تحت وطأة الضغوط الهائلة. أما فيما يخص تولي المهمة؛ فقد كان إصرار أموريم على اللعب بطريقة 3-4-2-1، في ظل وجود تشكيلة تفتقر إلى المقومات اللازمة لتطبيق هذا الأسلوب، أحد الأسباب التي دفعت دان آشوورث لإبداء تحفظاته، وهو ما أدى في النهاية إلى رحيله عن منصبه بوصفه مديراً رياضياً.

وبطبيعة الحال، ربما بات من المرجح الآن ألا توجد إجابة صحيحة؛ فربما يكون المأزق الذي يتخبط فيه مانشستر يونايتد عصياً على الحل، ويصبح ملعب «أولد ترافورد» بمثابة «مطحنة» تواصل سحق سمعة المدربين واحداً تلو الآخر إلى الأبد. ولكن محاولات مجلس إدارة النادي للبحث عن «نجم صاعد» لم تكن أكثر نجاحاً من عادته السابقة في التعاقد مع أساطير بدأت مسيرتهم في الأفول.

وهنا يبرز اسم ماوريسيو بوكيتينو. لقد حقق الرجل إنجازات لافتة. صحيح أنه لم يفز بألقاب في إنجلترا، لكنه أحدث تحولاً استثنائياً في توتنهام، لدرجة جعلت انضمام النادي إلى مشروع دوري السوبر الأوروبي يبدو أمراً منطقياً. ورغم أنه واجه صعوبات في باريس سان جيرمان وتشيلسي، فإن هذا الأمر عانى منه معظم المدربين في هذين الناديين. أما خروجه من دور الستة عشر في كأس العالم التي استضافتها الولايات المتحدة، فيُعد نتيجة متوقعة إلى حد بعيد.

وهكذا استعان مانشستر يونايتد ببوكيتينو لانتشاله من منطقة الهبوط في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسنداً مهمة إدارة أحد أعرق أندية كرة القدم إلى مدرب حقق عدداً قليلاً من الألقاب لا يرقى لسمعته. وغابت الألقاب عن النادي الذي شهد مسيرة نجوم مثل: جورج بيست، وبوبي تشارلتون، وإريك كانتونا، وديفيد بيكام، منذ عام 2013. ولم يحقق بطل إنجلترا 20 مرة سوى فوز واحد في 10 مباريات بالدوري، ويحتل حالياً المركز الـ18، وهو أدنى ترتيب له في هذه المرحلة من موسم الدوري الممتاز منذ موسم 1986-1987.

لعقود طويلة، ظل ‌مانشستر ⁠يونايتد النادي الأكثر ⁠بريقاً في كرة القدم الإنجليزية بلا منازع؛ إذ كان مرادفاً للمكانة والنجاح والجاذبية العالمية، بينما كان يضم مجموعة من النجوم البارزين. ولكن الصعوبات التي ⁠واجهها النادي مؤخراً جعلته يبحث عن الاستقرار لا الإبهار، ويُعد تعيين بوكيتينو ‌رهاناً محسوباً على مدرب غالباً ما أبهرت فرقه الجميع دون ‌أن تحقق بشكل مستمر ألقاباً كبرى. ودفع يونايتد مبالغ طائلة في تشكيلته الحالية؛ لكنها تفتقر إلى الثقة والهوية. وستكون مباراة بوكيتينو الأولى ‌على رأس الفريق بمثابة اختبار صعب أمام منافسه ليفربول في «أنفيلد» يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني).

بوكيتينو ودَّع الجماهير الأميركية بالدموع (رويترز)

ورغم فوزه بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان، فإنه لم يتمكن من تحقيق النجاح القاري الذي كان يتوق إليه النادي الطموح ذو الموارد المالية الضخمة، في حين انتهت فترة عمله القصيرة مع تشيلسي أيضاً دون الفوز بأي لقب كبير.

ويتعارض هذا السجل مع تاريخ وطموحات يونايتد؛ ففي عهد فيرغسون، حصد النادي لقب الدوري الممتاز 13 مرة ودوري أبطال أوروبا مرتين، مما جذب نخبة اللاعبين والتنافس باستمرار على أكبر الألقاب. ولكن منذ اعتزال فيرغسون، عانى مانشستر يونايتد في العثور على مدرب قادر على استعادة الأمجاد.

والسؤال المطروح الآن: هل حالة التخبط التي تشوب مسيرته مجرد مرحلة عابرة ومؤسفة، أم أنها دليل على أنه لم يعد ذلك المدرب الذي كان عليه في السابق، خاصة أنه في الرابعة والخمسين من عمره؟

ربما تمنحه مهمة تدريب مانشستر يونايتد دفعة جديدة، وبدوره يمنح النادي دفعة مماثلة.

ولكن يبدو أن هذا التعاقد -مثل غيره- كان ليصبح أكثر ملاءمة لو تم قبل بضع سنوات؛ فمانشستر يونايتد -وكعادته دائماً- يبدو وكأنه يقدم إجابات لأسئلة طُرحت في الماضي!

* خدمة «الغارديان»