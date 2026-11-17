يبدو أن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يسير بخطى ثابتة نحو الفوز بولاية جديدة مدتها أربع سنوات، على الرغم من الانتقادات الواسعة النطاق لقيادته، لكن هناك منافسين محتملين قبل الانتخابات التي ستُجرى في عام 2027.

جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» (رويترز)

من أعلن ترشحه لرئاسة الفيفا حتى الآن؟

جياني إنفانتينو: يسعى الرئيس الحالي السويسري - الإيطالي، الذي تولى منصبه في عام 2016، إلى الفوز بولاية رابعة في رئاسة الفيفا.

رامون فيغا: حاول قائد منتخب سويسرا السابق الترشح لرئاسة الفيفا في أعوام 2015 و2019 و2023.

كوزو تاشيما: الرئيس الفخري للاتحاد الياباني للعبة، وهو لاعب دولي سابق ومدرب لمنتخبات الناشئين، وهو أول ياباني يترشح لرئاسة الفيفا. كما أنه عضو في مجلس الفيفا منذ عام 2015.

فيليب ديالو: برز رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم مرشحاً بديلاً للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) بعد أن رفض أرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق ورئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في الفيفا منذ عام 2019، الترشح.

فيليب ديالو آخر من أعلن ترشحه لرئاسة «فيفا» (أ.ف.ب)

كيف تجري انتخابات رئاسة الفيفا؟

يحتاج المرشحون إلى دعم خمسة اتحادات وطنية على الأقل لترشيحهم للانتخابات، ويجب أن يكونوا قد لعبوا دوراً نشطاً في كرة القدم لمدة عامين من السنوات الخمس الماضية، بصفتهم لاعبين أو مسؤولين داخل الفيفا أو أحد الاتحادات القارية أو الوطنية.

يملك كل اتحاد من الاتحادات الأعضاء في الفيفا والبالغ عددها 211 صوتاً واحداً في الانتخابات، بغض النظر عن حجم الدولة أو تاريخها الكروي. على سبيل المثال، تتمتع إسبانيا، بطلة العالم، بنفس حق التصويت الذي تتمتع به سان مارينو، التي تحتل المركز الأخير في تصنيف الفيفا.

إذا كان عدد المرشحين اثنين أو أقل، فإن الحصول على أغلبية بسيطة (أكثر من 50 في المائة) من الأصوات الصحيحة يكفي للفوز بالمنصب.

وإذا كان عدد المرشحين أكثر من اثنين، فيجب الحصول على ثلثي أصوات الاتحادات الأعضاء الحاضرة والمؤهلة للتصويت في الجولة الأولى من الاقتراع. وابتداء من الجولة الثانية، يُستبعد المرشح الذي يحصل على أقل عدد من الأصوات حتى يتبقى مرشحان فقط.

يغلق باب الترشح لانتخابات رئاسة الفيفا، الأربعاء، قبل أربعة أشهر من انعقاد اجتماع الجمعية العمومية رقم 77 للفيفا في الرباط بالمغرب يوم 18 مارس (آذار).

ويجب على الأمانة العامة للفيفا إخطار الاتحادات الأعضاء بأسماء المرشحين المقترحين لمنصب الرئيس قبل شهر واحد على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية.

كوزو تاشيما الرئيس الفخري للاتحاد الياباني مرشحاً لرئاسة «فيفا» (أ.ف.ب)

لماذا يواجه إنفانتينو معارضة؟

تعرض إنفانتينو لانتقادات لاذعة بسبب مشروع «فيفا فورورد إنتربرايز» المقترح، وهو خطة كان من شأنها جذب استثمارات خاصة عبر كيان جديد يتولى إدارة الحقوق التجارية المرتبطة بالمسابقات الكبرى للفيفا، ومن بينها كأس العالم.

ولم يقتصر اعتراض المنتقدين على مضمون الاقتراح فحسب، بل ركزوا أيضاً على غياب التشاور والشفافية فيما يتعلق بكيفية عرض المشروع على أعضاء الفيفا.

وتصاعدت حدة الانتقادات إلى درجة دفعت كبار مسؤولي كرة القدم إلى المطالبة باستقالة إنفانتينو، في حين شكلت اتحادات قارية أيضاً جبهة موحدة لمعارضة الرئيس، الذي تخلى في النهاية عن الاقتراح.

لماذا لا يزال إنفانتينو يحظى بالدعم؟

بعد التخلي عن مقترح «فيفا فورورد إنتربرايز»، وسط دعوة من اليويفا لمقاطعة فعاليات الفيفا، اعتذر إنفانتينو لمجلس الفيفا عن الطريقة التي تعامل بها مع الموضوع.

ورغم أن اليويفا، وهو واحد من ثلاثة اتحادات قارية طالبت إنفانتينو بالاستقالة، لم يتأثر باعتذاره، فإن هذا الاعتذار ساعد في إصلاح العلاقات مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وكان الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، قد عارض الاقتراح علناً، واتهم إنفانتينو بارتكاب «خرق جوهري للثقة» عند الإعلان عنه، لكنه سرعان ما غيَّر موقفه وأيد الرئيس.

وفي الوقت نفسه، لم ينضم اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) إلى الدعوات المطالبة باستقالة إنفانتينو، فيما ظل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) داعماً قوياً له.

ويبدو أن وعد إنفانتينو بتخصيص 25 مليون دولار لكل اتحاد قد ساعد أيضاً في إصلاح العلاقات المتضررة.

وانضم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) في البداية إلى اليويفا والاتحاد الآسيوي للعبة في انتقاد إنفانتينو. لكن أعضاء الكونكاكاف منقسمون الآن، حيث تدعم المكسيك والعديد من دول الكاريبي الرئيس الحالي.

رامون فيغا المرشح السويسري لرئاسة «فيفا» (أ.ف.ب)

هل يملك المرشحون الآخرون فرصة للفوز؟

من بين المنافسين، يعد تاشيما أحد أكثر المرشحين خبرة، وقال إنه يريد تحسين حوكمة الفيفا، واستعادة المساءلة المؤسسية، ومعالجة ما يراه تركزاً مفرطاً للسلطة.

ويفهم المسؤول الياباني الفيفا من الداخل، ويعرف كيفية عمل المنظمة، ولديه رسالة بسيطة «سأحتفظ بالأمور الجيدة وأغير السيئة».

وبرز الفرنسي ديالو مرشحاً متأخراً لرئاسة الفيفا، بدعم من الاتحادات الأعضاء الممثلة في اللجنة التنفيذية لليويفا ومجلس الفيفا.

وكان ديالو، الذي يرأس الاتحاد الفرنسي للعبة منذ عام 2023، من أشد منتقدي إنفانتينو. لكن اليويفا لم يعلن عن حصوله على دعم جميع اتحاداته الأعضاء وعددها 55 اتحاداً، مما يجعل حجم الدعم الذي يحظى به غير واضح قبل انطلاق السباق الانتخابي.

ويستند ترشح فيغا إلى خبرته في كرة القدم، وخبرته في مجال الأعمال، وعشر سنوات من بناء شبكة علاقات دولية، وقال السويسري إنه زار أكثر من 140 دولة بحثاً عن الدعم.

ولا يخوض هذه المحاولة بدافع نزوة عابرة؛ إذ سبق له خوض معارك انتخابية مماثلة. لكن إخفاقه في ثلاث محاولات سابقة يثير الشكوك بشأن قدرته على حشد الدعم المؤسسي اللازم لتحقيق طموحاته.