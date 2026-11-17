تتفاقم الأزمة المالية والرياضية في مانشستر يونايتد، في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة إلى عائلة غليزر المالكة لأغلبية أسهم النادي، بعدما كشفت الحسابات المالية عن وصول إجمالي ديونه إلى 1.52 مليار دولار، وسط خسائر متراكمة وضغوط متزايدة من الجماهير على الإدارة.

وأثار أفرام غليزر، أحد المُلاك الرئيسيين للنادي، موجة غضب بعدما قال، خلال مؤتمر للاستثمار الرياضي نظّمته «دويتشه بنك» في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن القوة التجارية للأندية الكبرى، مثل مانشستر يونايتد، لا تعتمد بالضرورة على النجاح داخل الملعب.

وجاءت تصريحاته في وقت كان فيه الفريق يعاني تراجعاً حاداً في نتائجه، قبل أن يتعرض لأسوأ بداية لموسم محلي منذ 4 عقود، ويجد نفسه في منطقة الهبوط بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفق صحيفة «تلغراف»، فإن تصريحات غليزر أعادت تسليط الضوء على السياسة المالية التي اتبعتها العائلة منذ استحواذها على النادي قبل 21 عاماً، والتي باتت تُعرَف باسم «غليزرونوميكس»، في إشارة إلى نموذج إداري يرى منتقدوه أنه أعطى العوائد التجارية الأولوية على حساب الاستقرارين الرياضي والمالي.

وكشفت الحسابات المالية للنادي عن تحقيق إيرادات قياسية بلغت 894 مليون دولار في الموسم الماضي، رغم عدم المشاركة في المسابقات الأوروبية، إلا أن هذا الرقم لم يحجب حجم الالتزامات المالية، إذ ارتفعت الديون الإجمالية إلى 1.52 مليار دولار، بعد 7 سنوات متتالية من الخسائر بلغت قيمتها الإجمالية نحو 594 مليون دولار. كما أكد النادي، في إفصاح لبورصة نيويورك، اقتراضه 119 مليون دولار إضافية منذ 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وتعود غالبية هذه الديون إلى صفقة الاستحواذ المموَّلة بالاقتراض التي نفّذتها عائلة غليزر عام 2005، والتي كلّفت النادي أكثر من مليار جنيه إسترليني فوائد على مدار السنوات الماضية.

واستمرت الضغوط المالية رغم إجراءات خفض النفقات وتسريح الموظفين التي فرضت منذ دخول مجموعة «إينيوس»، بقيادة السير جيم راتكليف، شريكاً في ملكية النادي في عام 2024.

ولم تقتصر الأعباء على الديون، إذ اقتربت فاتورة التعويضات الناتجة عن تعيين وإقالة المدربين والمديرين الرياضيين من تجاوز 132 مليون دولار منذ اعتزال السير أليكس فيرغسون عام 2013، وفقاً لما أوردته الصحيفة، في وقت أنفق فيه النادي نحو 2.32 مليار دولار صافياً على صفقات اللاعبين بين عاميْ 2013 و2025، وهو أعلى إنفاق صافٍ في إنجلترا خلال تلك الفترة.

ورغم ضخامة الإنفاق، فإن نتائج سياسة التعاقدات لم ترتقِ إلى التطلعات، بعدما عجز النادي عن استعادة جزء كبير من الأموال التي أنفقها على لاعبين لم يقدموا الإضافة المنتظرة. كما بلغت مستحقات انتقالات اللاعبين غير المسدَّدة 495 مليون دولار بنهاية الموسم الماضي، منها نحو 291 مليوناً يتعيّن دفعها خلال 12 شهراً.

في المقابل، تشير الأرقام إلى أن الإنفاق على تدعيم الفريق، تحت قيادة راتكليف، لم يكن بالحجم نفسه الذي عرفه النادي في السنوات السابقة، إذ أنفق مانشستر يونايتد أقل من غالبية منافسيه في مجموعة الأندية الستة الكبرى، سواء على مستوى إجمالي الإنفاق أم صافي الإنفاق، منذ تولّي راتكليف الإشراف على العمليات الكُروية وتعيين عمر برادة رئيساً تنفيذياً، وجيسون ويلكوكس مديراً تقنياً.

مايكل كاريك (رويترز)

كما أثار حجم الدعم المالي المقدم للفريق، بقيادة المدرب السابق مايكل كاريك، تساؤلات، بعدما قُدّر بنحو 191 مليون دولار، وهو رقم يقل عن إنفاق أكثر من نصف أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، بما فيها بعض الفِرق الصاعدة حديثاً.

وتتجه الأنظار، الآن، إلى قدرة الإدارة على توفير الأموال اللازمة لتدعيم الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية، خصوصاً مع التغييرات المرتقبة في اللوائح المالية للدوري الإنجليزي، التي قد تمنح النادي مساحة أكبر للإنفاق، وإن كانت قيود الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ستظل تفرض سقفاً أكثر تشدداً على تكاليف الفريق.

ولا تبدو الأزمة مقتصرة على الحسابات المالية، إذ تزداد المخاوف من تداعيات مشروع بناء ملعب جديد تُقدر كلفته بنحو ملياريْ جنيه إسترليني، وما قد يضيفه من أعباء ديون على المديين القصير والمتوسط، في وقتٍ سبق أن حذّر فيه راتكليف من أن النادي كان مهدداً بالإفلاس، بحلول نهاية العام الماضي، لولا إجراءات خفض التكاليف.

وفي خضم هذه التطورات، صعّدت جماهير مانشستر يونايتد احتجاجاتها ضد المُلاك، مستخدمة الأوشحة والقمصان والبالونات ذات اللونين الأخضر والذهبي، إلى جانب إلقاء كرات التنس داخل الملعب، خلال المباريات. كما وصف تيدي شيرينغهام، نجم الفريق السابق، تصريحات غليزر بأنها «مقزِّزة»، وعدَّ أنها تعكس حجم التراجع الذي وصل إليه النادي.

من جهتها، حمّلت رابطة أنصار مانشستر يونايتد المُلاك مسؤولية الأزمة، مؤكدة أن المشكلات لا تعود بالدرجة الأولى إلى المدربين الذين تعاقبوا على الفريق، بل إلى الإدارة والقرارات المتخَذة على مستوى الملكية والقيادة الرياضية. وانتقدت الرابطة كذلك سياسات رفع أسعار التذاكر، وعدَّت أن التعامل مع المشجعين بوصفهم مصدراً للإيرادات يضر العلاقة التاريخية بين النادي وجماهيره.

وحذّرت الرابطة من أن استمرار تراجع الثقة بين المشجعين والإدارة، إلى جانب الاضطرابات الفنية والمالية، قد يدفع النادي إلى دوامة يصعب الخروج منها، مشددة على أن تغيير المدرب وحده لن يعالج المشكلات التي تسببت فيها الإدارة.

ومع اقتراب نهاية العام، تبدو قدرة مانشستر يونايتد على الابتعاد عن منطقة الهبوط عاملاً حاسماً في تحديد مسار الأزمة، لكن استمرار التراجع قد يجعل المُطالب برحيل عائلة غليزر أكثر إلحاحاً، في ظل قناعة متزايدة لدى الجماهير بأن مشكلات النادي تتجاوز حدود الملعب.