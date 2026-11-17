انتقد المدافع الدولي السابق جيرارد بيكيه، المساهم الأكبر في نادي أندورا من الدرجة الثانية الإسبانية لكرة القدم، قرار إيقاف الحارس خيسوس أوونو لمدة 12 مباراة، وذلك في أعقاب اصطدام قاتل مع خيسوس دي ميغل مهاجم تينيريفي.

واعتبر بيكيه أن القرار يحمّل الحارس، بشكل غير عادل، مسؤولية «عواقب لم تكن بسببه».

وكان أوونو، حارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية، قد تلقى بطاقة حمراء خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد اندفاعه نحو منتصف الملعب، واصطدامه بقوة مع دي ميغل أثناء محاولته إبعاد الكرة.

نُقل دي ميغل إلى العناية المركزة في المستشفى، لكنه فارق الحياة في اليوم التالي عن عمر ناهز 30 عاماً، ما أدخل عالم كرة القدم في حالة من الصدمة، والحزن العميق.

وفي مقطع فيديو نُشر على منصة «تيك توك» في وقت متأخر من الاثنين، قال بيكيه، نجم برشلونة، ومنتخب إسبانيا السابق، إن العقوبة التي فرضها الاتحاد الإسباني لكرة القدم تضع أوونو «في موقف غير عادل».

وأضاف بيكيه، في أول تعليق علني له على القرار: «ما يفعله هذا القرار هو تحميل خيسوس مسؤولية عواقب لم تكن ناتجة عن خطئه».

وتابع ابن الـ39 عاماً: «أعتقد أن العقوبة يجب أن تُفرض على الفعل نفسه، لا على العواقب المترتبة عليه»، مشيراً إلى واقعة أخرى مشابهة في تينيريفي كانت قد انتهت بعقوبة إيقاف أقصر مدة.

من جانبه، صرّح أوونو (25 عاماً) بأنه يمر بـ«أصعب أيام حياتي» عقب وفاة دي ميغل، وهي الواقعة التي وصفها بيكيه بأنها «حادث»، و«أمر لا يمكن تفسيره على الإطلاق».

وذكر كارليس مانسو مدرب نادي أندورا أن الحارس هو من سيقرر ما إذا كان سيعود إلى ممارسة كرة القدم، ومتى سيحدث ذلك بعد هذه المأساة.

وأردف بيكيه: «سيحتاج خيسوس إلى أكثر من 12 مباراة ليكون مستعداً للعودة، والمنافسة»، مشيراً إلى دي ميغل بلقبه الشائع «ديمي»: «لن تعيد أي عقوبة إيقاف ديمي إلينا».

وأفادت مصادر في الشرطة الإسبانية «وكالة الصحافة الفرنسية» بأنه تم فتح تحقيق في ملابسات الواقعة تحت إشراف قضائي، وهو إجراء متبع في حالات الوفاة غير الطبيعية.