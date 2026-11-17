أعلن الاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم تعيين الإنجليزي ديزموند باكنغهام مدرباً جديداً لمنتخب نيوزيلندا الأول، خلفاً لدارين بايزلي، بعقد يمتد حتى نهائيات كأس العالم 2030، على أن يتولى مهامه رسمياً في 1 يوليو (تموز) 2027، عقب انتهاء ارتباطه بنادي الخلود السعودي.

ويشغل باكنغهام (41 عاماً) حالياً منصب المدير الفني للخلود في دوري «روشن» السعودي، في موسمه الثاني مع الفريق، كما سيتولى إلى جانب قيادة المنتخب الأول، الإشراف على منتخب نيوزيلندا تحت 23 عاماً، في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028.

وبحسب صحيفة «أوتاغو ديلي تايمز» النيوزيلندية، يأتي تعيين باكنغهام بعد انتهاء فترة بايزلي مع المنتخب، التي اختتمت الأحد الماضي، فيما سيعلن الاتحاد النيوزيلندي لاحقاً هوية الجهاز الفني المؤقت الذي سيتولى قيادة الفريق خلال نافذتي المباريات الدولية في مارس (آذار) ويونيو (حزيران) المقبلين.

ويمتلك المدرب الإنجليزي معرفة واسعة بكرة القدم النيوزيلندية، بعدما أمضى 7 سنوات في البلاد، عمل خلالها مساعداً لمدرب المنتخب الأول، ومدرباً لمنتخب تحت 23 عاماً، كما بدأ تجربته هناك مع نادي ويلينغتون فينيكس، قبل أن يصبح أصغر مدرب يتولى قيادة فريق في تاريخ الدوري الأسترالي للمحترفين.

وحقق باكنغهام أبرز إنجازاته مع المنتخبات النيوزيلندية عام 2019، عندما قاد منتخب تحت 23 عاماً إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، كما حقق معه أول ميدالية ذهبية لنيوزيلندا في منافسات كرة القدم بدورة ألعاب المحيط الهادئ. وفي العام ذاته، قاد منتخب تحت 20 عاماً إلى أفضل نتيجة في تاريخه بكأس العالم لهذه الفئة، بعدما بلغ دور الـ16، وحقق أكبر انتصار لنيوزيلندا في البطولة بفوزه على هندوراس 5 - 0.

ووفقاً لما أوردته صحيفة «ذا برس» النيوزيلندية، فإن ارتباط باكنغهام السابق بعدد من لاعبي المنتخب الحالي، يمثل أحد العوامل المهمة في عودته؛ إذ إن 12 لاعباً من أصل 21 ضمّهم إلى قائمته في كأس العالم تحت 20 عاماً عام 2019، أصبحوا لاحقاً ضمن صفوف المنتخب الأول، ومن بينهم جو بيل وساربرِيت سينغ وليبراتو كاكاسي وبن واين.

وأضاف التقرير أن قائد المنتخب كريس وود شدد، عقب الفوز على الهند 3 - 0 في كرايستشيرش، على أهمية اختيار مدرب يفهم الثقافة النيوزيلندية وطبيعة اللاعبين، معتبراً أن ذلك عنصر أساسي في بيئة المنتخب، وهو ما يتوافر في باكنغهام بحكم تجربته الطويلة بالبلاد.

وعلى صعيد تجاربه الخارجية، قاد باكنغهام فريق مومباي سيتي الهندي إلى الفوز بلقب الدوري موسم 2022 - 2023، بعدما عمل مساعداً في الجهاز الفني لملبورن سيتي الأسترالي عام 2021. كما عاد في 2023 إلى ناديه السابق أكسفورد يونايتد، وقاده إلى الصعود لدوري الدرجة الأولى الإنجليزية (تشامبيونشيب) للمرة الأولى منذ 25 عاماً، قبل أن تنتهي تجربته معه في 2024.

وقال أندرو براغنيل، الرئيس التنفيذي للاتحاد النيوزيلندي لكرة القدم، إن باكنغهام يمثل خياراً مميزاً للمنصب، بالنظر إلى ارتباطه العميق بالبلاد وكرة القدم فيها، إلى جانب خبراته التدريبية الدولية ونجاحاته في بيئات كروية مختلفة.

وأضاف براغنيل أن التعاقد معه يأتي ضمن رؤية طويلة المدى، تركز على تحقيق أهداف المنتخب في كأس العالم 2030، معرباً عن ثقته بقدرته على قيادة نيوزيلندا نحو تحقيق طموحاتها على الساحة العالمية.

ويحمل باكنغهام رخصة التدريب الاحترافية من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كما حصل على درجة الماجستير في تدريب كرة القدم والأداء المتقدم من جامعة جنوب ويلز، وأكمل برنامج تطوير المدربين التابع لهيئة الرياضة عالية الأداء في نيوزيلندا عام 2019.