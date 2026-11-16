فاز منتخب ليتوانيا على ضيفه منتخب ليختنشتاين 2 - 1، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة والأخيرة بالمجموعة الثانية بالمستوى الرابع في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
ورفع منتخب ليتوانيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب أذربيجان المتصدر والذي ضمن الصعود للمستوى الثالث.
وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب ليختنشتاين عند نقطة واحدة في المركز الثالث.
وتقدم المنتخب الليتواني في الدقيقة الـ16 عن طريق إليجيغوس يانكوسكاس، ثم أضاف زميله مانفريداس روزغيس الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة الـ50.
وفي الدقيقة الـ60 سجل آرون سيلي الهدف الوحيد لمنتخب ليختنشتاين.