الفرنسي فيليب ديالو يترشح لرئاسة «فيفا» (أ.ف.ب)

أعرب بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، عن دعمه الكامل للفرنسي فيليب ديالو، الذي ترشح لسباق رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ضد الرئيس الحالي جياني إنفانتينو.

وسيخوض ديالو، رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الانتخابات الرئاسية للفيفا في مارس (آذار) 2027 في مواجهة إنفانتينو، وذلك بعد أن توحدت أوروبا خلف هذا المرشح.

وقال نويندورف للصحافيين، الاثنين: «تجمعنا علاقة وثيقة وروابط قوية، أنا سعيد للغاية بخطوة ديالو، فهو مرشح مميز للغاية، ولديه فرصة جيدة».

ويسعى السويسري إنفانتينو للفوز بولاية رابعة، وسط تعرضه لانتقادات حادة من أوروبا، على خلفية سلسلة من الجدل.

وأضاف نويندورف: «هذا القرار يتعلق بتحديد المسار، أردنا توصيل رسالة واضحة بترشح ديالو، لأنه يمثل قيماً مختلفة وواضحة، ويعمل بأسلوب مختلف في إدارة مهام مثل هذا المنصب».

وأكّد نويندورف أن ديالو سيحصل على الأصوات الـ55 للاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

ورغم ذلك، فإن إنفانتينو يبقى المرشح الأوفر حظاً للفوز في الانتخابات، وسط الدعم الكبير الذي يحظى به من قارات أخرى، ومن المتوقع أيضاً أن يكمل الياباني كوزو تاشيما منافسة ثلاثية على مقعد رئاسة الفيفا.

وأشار نويندورف إلى أن الفرنسي الآخر أرسين فينغر، الذي كان الخيار المفضل لأوروبا، ظلّ لفترة طويلة يدرس إمكانية خوض الانتخابات ضد إنفانتينو، قبل أن يقرر في النهاية عدم الترشح.