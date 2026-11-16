دوري أمم أوروبا: آيسلندا إلى المستوى الثاني بثلاثية في لوكسمبورغ

فاز منتخب آيسلندا على ضيفه لوكسمبورغ 3 - صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب آيسلندا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، ليصعد إلى المستوى الثاني في الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد لوكسمبورغ عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وسجل برينغولفور داري ويلومسن الهدف الأول لآيسلندا في الدقيقة الـ25، فيما أضاف أندريه غودينسون الهدف الثاني في الدقيقة الـ37 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الـ50 سجل ميكائيل إلبرتسون الهدف الثالث لآيسلندا.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسه، فاز منتخب إستونيا على بلغاريا 2 - 1.

ورفع منتخب إستونيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، لتؤكد تأهلها لملحق الصعود للمستوى الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب بلغاريا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وتقدم باتريك كريستال لإستونيا في الدقيقة الثامنة، ثم أدرك سفيتوسلاف كوفاتشيف التعادل لبلغاريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ60 سجل كيفور بالوميتس الهدف الثاني لمنتخب إستونيا.