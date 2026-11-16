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دوري أمم أوروبا: سلوفاكيا «المتأهلة» تتعادل مع كازاخستان... وجزر فارو تهزم مولدوفا

التعادل حسم مواجهة كازاخستان وسلوفاكيا (أ.ب)
التعادل حسم مواجهة كازاخستان وسلوفاكيا (أ.ب)
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دوري أمم أوروبا: سلوفاكيا «المتأهلة» تتعادل مع كازاخستان... وجزر فارو تهزم مولدوفا

التعادل حسم مواجهة كازاخستان وسلوفاكيا (أ.ب)
التعادل حسم مواجهة كازاخستان وسلوفاكيا (أ.ب)

تعادل منتخب سلوفاكيا في الدقائق الأخيرة مع مضيّفه منتخب كازاخستان 2 - 2، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، وهو الذي ضمن الصعود إلى المستوى الثاني في نسخة الموسم المقبل من البطولة.

على الجانب الآخر، رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليخوض تصفيات تجنب الهبوط للمستوى الرابع.

وتقدم منتخب كازاخستان في الدقيقة الـ29 عن طريق إسلام تشيشسنوكوف، ثم أدرك روبرت بوجينيك التعادل للمنتخب السلوفاكي في الدقيقة الـ56.

وفي الدقيقة الـ65 سجل يان فوجوروفسكي الهدف الثاني لمنتخب كازاخستان، فيما أدرك أدريان كابراليك التعادل لسلوفاكيا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسه، فاز منتخب جزر فارو على ضيفه مولدوفا 1 - صفر.

وسجل آكي سامويلسن الهدف الوحيد لمنتخب جزر فارو في الدقيقة الـ24.

ورفع منتخب جزر فارو رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، ليخوض تصفيات من أجل الصعود للمستوى الثاني، فيما تجمد رصيد مولدوفا عند 7 نقاط في المركز الثالث.

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الرياضة رياضة عالمية

دوري أمم أوروبا: آيسلندا إلى المستوى الثاني بثلاثية في لوكسمبورغ

آيسلندا هزمت لوكسمبورغ وتأهلت للمستوى الثاني من دوري الأمم (أ.ف.ب)
آيسلندا هزمت لوكسمبورغ وتأهلت للمستوى الثاني من دوري الأمم (أ.ف.ب)
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دوري أمم أوروبا: آيسلندا إلى المستوى الثاني بثلاثية في لوكسمبورغ

آيسلندا هزمت لوكسمبورغ وتأهلت للمستوى الثاني من دوري الأمم (أ.ف.ب)
آيسلندا هزمت لوكسمبورغ وتأهلت للمستوى الثاني من دوري الأمم (أ.ف.ب)

فاز منتخب آيسلندا على ضيفه لوكسمبورغ 3 - صفر، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الرابعة بالمستوى الثالث لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب آيسلندا رصيده إلى 14 نقطة في صدارة المجموعة، ليصعد إلى المستوى الثاني في الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد لوكسمبورغ عند 3 نقاط في المركز الرابع والأخير.

وسجل برينغولفور داري ويلومسن الهدف الأول لآيسلندا في الدقيقة الـ25، فيما أضاف أندريه غودينسون الهدف الثاني في الدقيقة الـ37 من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة الـ50 سجل ميكائيل إلبرتسون الهدف الثالث لآيسلندا.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسه، فاز منتخب إستونيا على بلغاريا 2 - 1.

ورفع منتخب إستونيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، لتؤكد تأهلها لملحق الصعود للمستوى الثاني، فيما تجمد رصيد منتخب بلغاريا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

وتقدم باتريك كريستال لإستونيا في الدقيقة الثامنة، ثم أدرك سفيتوسلاف كوفاتشيف التعادل لبلغاريا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ60 سجل كيفور بالوميتس الهدف الثاني لمنتخب إستونيا.

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الرياضة رياضة عالمية

خيسوس يتجنب «الحرب الكلامية» مع والدة رونالدو

خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (إ.ب.أ)
خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (إ.ب.أ)
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خيسوس يتجنب «الحرب الكلامية» مع والدة رونالدو

خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (إ.ب.أ)
خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (إ.ب.أ)

دافع خورخي خيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات حادة من دولوريس أفيرو، والدة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، وسط الجدل المثار حول اعتزال الأسطورة البالغ من العمر 41 عاماً اللعب الدولي.

أعلن رونالدو اعتزاله دولياً في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك بعد أقل من شهر من قرار الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإيقافه لمدة 30 يوماً بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر منتخب بلاده.

وقد غادر رونالدو، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، معسكر المنتخب البرتغالي قبل مواجهة الدنمارك في دوري أمم أوروبا بسبب خلاف مع خيسوس.

وفي المباراة الثانية أمام الدنمارك سقطت البرتغال بنتيجة 1 / 4، يوم السبت الماضي، لتخرج والدة رونالدو لتؤكد أنها سعيدة بهذه النتيجة، لأن خيسوس خدع ابنها.

وقال خيسوس، في مؤتمر صحافي قبل مباراة في كارديف، متسائلاً: «هل عليّ الردّ على والدة كريستيانو رونالدو؟»، مضيفاً: «أحترم هذه السيدة التي كافحت كثيراً من أجل تربية أبنائها».

أضاف في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لا أعرف متى سينتهي الجدل المثار حول اعتزال كريستيانو رونالدو».

وتابع: «سأضطر للإجابة على أسئلة الصحافيين، وإذا سألتم عن رونالدو في 2027، فسأجيب أيضاً».

وسيخوض منتخب البرتغال مواجهة ويلز في كارديف من دون الثنائي جواو بالينيا وروبن دياز بسبب الإيقاف، بينما سيرتدي برونو فرنانديز شارة القيادة في ظل غياب برناردو سيلفا بسبب الإصابة.

كما سيعود مدافع برشلونة، جواو كانسيلو، إلى صفوف المنتخب البرتغالي بعد غيابه عن مواجهة الدنمارك بسبب الإيقاف.

وقال خيسوس: «إذا فزنا على ويلز، فسنرفع رصيدنا إلى 15 نقطة، وهو معدل لم يحققه سوى إنجلترا وإسبانيا».

وختم خورخي خيسوس: «لقد قدّمنا مباراة واحدة سيئة، ومن الصعب تجاوز مثل هذه النتائج، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز في مباراة الغد».

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الرياضة كرة القدم دوري الأمم الأوروبية كريستيانو رونالدو نادي النصر بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

دوري أمم أوروبا: سلوفاكيا «المتأهلة» تتعادل مع كازاخستان... وجزر فارو تهزم مولدوفا

التعادل حسم مواجهة كازاخستان وسلوفاكيا (أ.ب)
التعادل حسم مواجهة كازاخستان وسلوفاكيا (أ.ب)
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TT

دوري أمم أوروبا: سلوفاكيا «المتأهلة» تتعادل مع كازاخستان... وجزر فارو تهزم مولدوفا

التعادل حسم مواجهة كازاخستان وسلوفاكيا (أ.ب)
التعادل حسم مواجهة كازاخستان وسلوفاكيا (أ.ب)

تعادل منتخب سلوفاكيا في الدقائق الأخيرة مع مضيّفه منتخب كازاخستان 2 - 2، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، وهو الذي ضمن الصعود إلى المستوى الثاني في نسخة الموسم المقبل من البطولة.

على الجانب الآخر، رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليخوض تصفيات تجنب الهبوط للمستوى الرابع.

وتقدم منتخب كازاخستان في الدقيقة الـ29 عن طريق إسلام تشيشسنوكوف، ثم أدرك روبرت بوجينيك التعادل للمنتخب السلوفاكي في الدقيقة الـ56.

وفي الدقيقة الـ65 سجل يان فوجوروفسكي الهدف الثاني لمنتخب كازاخستان، فيما أدرك أدريان كابراليك التعادل لسلوفاكيا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسه، فاز منتخب جزر فارو على ضيفه مولدوفا 1 - صفر.

وسجل آكي سامويلسن الهدف الوحيد لمنتخب جزر فارو في الدقيقة الـ24.

ورفع منتخب جزر فارو رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، ليخوض تصفيات من أجل الصعود للمستوى الثاني، فيما تجمد رصيد مولدوفا عند 7 نقاط في المركز الثالث.

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