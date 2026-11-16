دوري أمم أوروبا: سلوفاكيا «المتأهلة» تتعادل مع كازاخستان... وجزر فارو تهزم مولدوفا

تعادل منتخب سلوفاكيا في الدقائق الأخيرة مع مضيّفه منتخب كازاخستان 2 - 2، الاثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الثالث بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 12 نقطة في المركز الأول، وهو الذي ضمن الصعود إلى المستوى الثاني في نسخة الموسم المقبل من البطولة.

على الجانب الآخر، رفع منتخب كازاخستان رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع والأخير، ليخوض تصفيات تجنب الهبوط للمستوى الرابع.

وتقدم منتخب كازاخستان في الدقيقة الـ29 عن طريق إسلام تشيشسنوكوف، ثم أدرك روبرت بوجينيك التعادل للمنتخب السلوفاكي في الدقيقة الـ56.

وفي الدقيقة الـ65 سجل يان فوجوروفسكي الهدف الثاني لمنتخب كازاخستان، فيما أدرك أدريان كابراليك التعادل لسلوفاكيا في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

وفي مباراة أخرى بالجولة نفسه، فاز منتخب جزر فارو على ضيفه مولدوفا 1 - صفر.

وسجل آكي سامويلسن الهدف الوحيد لمنتخب جزر فارو في الدقيقة الـ24.

ورفع منتخب جزر فارو رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثاني، ليخوض تصفيات من أجل الصعود للمستوى الثاني، فيما تجمد رصيد مولدوفا عند 7 نقاط في المركز الثالث.