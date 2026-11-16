لماذا أصبحت كرة القدم تسرق الأضواء من جميع الرياضات؟

تفرض كرة القدم هيمنتها على المشهد الرياضي العالمي بصورة غير مسبوقة، مستحوذة على حصة متزايدة من حقوق البث التلفزيوني والجماهير والاستثمارات الإعلانية، في تطور يترك الرياضات الأخرى أمام منافسة صعبة للحصول على الاهتمام والعائدات المالية.

ولم تعد شعبية كرة القدم مقتصرة على تفوقها الجماهيري التقليدي، بل باتت تتوسع على حساب الألعاب الأخرى، مع زيادة عدد المباريات والبطولات التي تنقلها الشبكات التلفزيونية، وامتداد الموسم الكروي إلى 11 شهراً في السنة، ما يمنحها حضوراً شبه دائم على الشاشات ويقلّص المساحات المتاحة لمنافسيها.

وحسبما نقلت «التليغراف» البريطانية، تكشف الأرقام حجم هذا التفوق في بريطانيا؛ إذ ارتفعت حصة كرة القدم من إجمالي الحضور الجماهيري للمنافسات الرياضية من 67 في المائة عام 2018 إلى 72 في المائة العام الماضي، وهي النسبة الأعلى في تاريخ اللعبة، وفقاً لبيانات شركة «تو سيركلز» المتخصصة في التسويق الرياضي والترفيهي.

كما ارتفعت حصة كرة القدم من إجمالي المشاهدة التلفزيونية الرياضية في بريطانيا من نحو الثلث عام 2015 إلى أكثر من 40 في المائة عام 2025، وفق مجموعة «إندرز أناليسيس». وتشير التقديرات إلى أن اللعبة باتت تستحوذ على غالبية الإنفاق المرتبط بمشاهدة الرياضة.

وعالمياً، تتسع هذه الهيمنة لتشمل أسواقاً لم تكن تُعد تقليدياً من معاقل كرة القدم، مثل الولايات المتحدة وكندا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا. وأسهمت استضافة هذه الدول بطولات كأس العالم للرجال والسيدات في توسيع قاعدة جماهير اللعبة، ضمن استراتيجية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتعزيز انتشارها خارج أسواقها التقليدية.

وحسب تقرير «سبورت بيزنس غلوبال ميديا ريبورت 2026»، تستحوذ كرة القدم على 38.6 في المائة من إجمالي عائدات حقوق البث الإعلامي الرياضي حول العالم خلال العام الحالي، وترتفع حصتها إلى نحو 75 في المائة عند استبعاد الولايات المتحدة والهند، حيث تحظى الرياضات الأخرى بمنافسة أقوى.

ويتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مشهد النمو التجاري لكرة القدم؛ إذ ارتفعت عائداته من حقوق البث المحلية بنسبة 31 في المائة بالقيمة الحقيقية مقارنة بدورة 2016-2019. كما وصل عدد المباريات المنقولة مباشرة إلى 267 مباراة في الموسم، في وقت تجاوز فيه عدد مباريات دوري كرة القدم الإنجليزية المعروضة تلفزيونياً ألف مباراة سنوياً.

ولم يقتصر التوسع على زيادة عدد المباريات، بل امتد إلى البطولات الكبرى، مع ارتفاع عدد مواجهات دوري أبطال أوروبا وكأس العالم وبطولة أمم أوروبا، إلى جانب تحول كرة القدم إلى نشاط يمتد على مدار 11 شهراً، بعدما كانت المنافسات تشغل فترات أقصر خلال العام.

وأسهمت كرة القدم النسائية بدورها في تعزيز هذا الحضور، خصوصاً مع نجاح المنتخب الإنجليزي للسيدات الذي بلغ ثلاثة نهائيات في البطولات الكبرى منذ عام 2022. وشاهد نحو 16.2 مليون شخص المباراة النهائية لبطولة أوروبا 2025، في مؤشر على اتساع الاهتمام باللعبة. كما أن إطلاق كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة في 2025، وإقامتها كل أربع سنوات، قد يمنح كرة القدم مساحة إضافية في جدول البطولات الصيفية.

وتستفيد اللعبة من تحول استراتيجيات شركات البث التلفزيوني، التي باتت تركز بصورة أكبر على شراء حقوق المسابقات القادرة على جذب المشتركين، وفي مقدمتها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا. وأصبحت كرة القدم المحرك الأساسي لاستقطاب الجمهور، فيما تراجعت المنافسة على حقوق الرياضات الأخرى، التي لم تعد تمثل أولوية تجارية للشبكات الكبرى.

ويرى مسؤولون في قطاع البث أن هذا التحول جعل البطولات الكروية الكبرى تستحوذ على حصة أكبر من الإنفاق الرياضي، ليس فقط على حساب الألعاب الأخرى، بل أيضاً على حساب بعض الدوريات الأوروبية، مع اتجاه جماهير خارج القارة إلى متابعة الأندية الإنجليزية بدلاً من فرق بلدانها المحلية.

وتتضح الفجوة كذلك في سوق الرعاية والإعلانات؛ إذ تتجه علامات تجارية كبرى إلى الاستثمار في كرة القدم، فيما تتراجع رغبتها في دعم رياضات أخرى، بسبب الفارق في حجم الجماهير والانتشار الإعلامي. وأصبحت هذه الرياضات تواجه صعوبة في الحصول على رعاية تجارية حتى عندما تتمكن من تأمين حقوق بث مسابقاتها.

وفي بريطانيا، انعكس ذلك على رياضات مثل الكريكيت والرجبي، بعدما تراجعت جاذبية حقوق بث مبارياتها أمام الشبكات التلفزيونية. كما باتت بعض مسابقات الرجبي تعاني من ضعف الانتشار بعد انتقال حقوقها إلى قنوات أقل مشاهدة، في وقت تتأثر فيه أعداد الجماهير في الملاعب بتزامن المباريات مع مواجهات مهمة لمانشستر سيتي أو مانشستر يونايتد.

وتشير بيانات «إندرز أناليسيس» إلى أن حصة الرياضات خارج قائمة الألعاب العشر الأكثر شعبية من إجمالي وقت المشاهدة الرياضية تلفزيونياً تراجعت من نحو 20 في المائة خلال الفترة بين 2015 و2025 إلى قرابة 10 في المائة، فيما انخفضت القيمة الحقيقية لحقوق البث الخاصة بعدد من هذه الرياضات.

وتملك كرة القدم أيضاً أفضلية في استقطاب الأجيال الشابة؛ إذ يتجه متوسط أعمار مشاهديها في بريطانيا إلى الانخفاض، على عكس رياضات مثل الكريكيت والرجبي التي تتقدم أعمار جماهيرها. ويعزز ذلك جاذبية اللعبة أمام المعلنين والمستثمرين، ويمنحها أفضلية إضافية في المنافسة على حقوق البث والرعاية مستقبلاً.

وفي ظل هذا التوسع، تبدو كرة القدم أكثر قدرة على تعزيز موقعها في سوق الرياضة العالمية، مستفيدة من قوة مسابقاتها الكبرى وانتشار أنديتها ونجومها، فيما تجد بقية الألعاب نفسها مضطرة إلى البحث عن نماذج تمويل جديدة للحفاظ على حضورها. فالمنافسة لم تعد داخل الملاعب فقط، بل أصبحت أيضاً على وقت المشاهد واهتمامه، وفي هذه المعركة تواصل كرة القدم توسيع الفارق مع الجميع.