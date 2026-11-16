روسيا تطالب بنقل بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب من كندا

طالبت روسيا بنقل بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب من كندا، بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة استبعاد منتخبها من المنافسات المقررة خلال الفترة من 26 ديسمبر (كانون الأول) إلى الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبلين، في مدينتيْ إدمونتون وريد دير.

ودعا وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، الذي يرأس أيضاً اللجنة الأولمبية الروسية، اللجنة الأولمبية الدولية إلى التدخل، مطالباً بفرض «أشد العواقب» على كندا، بما يؤثر على حقها في استضافة البطولات الدولية مستقبلاً.

وقال ديغتاريوف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «القرار المشروع الوحيد هو نقل البطولة من كندا إلى دولة مستعدة لضمان مشاركة جميع المنتخبات الوطنية المؤهلة، بما فيها روسيا».

وأضاف أن قرارات الاتحاد الدولي والاتحاد الكندي والحكومة الكندية تستحق «أشد التقييمات» من اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات الرياضية الدولية.

وعدَّ الاتحاد الروسي للهوكي أن قرار الاستبعاد اتُّخذ «لأسباب سياسية بحتة»، بالمخالفة لحكم مُلزم صادر عن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس».

وأعلنت الحكومة الكندية رفضها السماح بمشاركة المنتخب الروسي، رغم حكم «كاس» بإلغاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على المنتخبات الروسية عقب الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وأثار قرار «كاس» اعتراضات واسعة، إذ أعلنت سبع دول أوروبية رفضها مواجهة روسيا في بطولة العالم للرجال المقررة في مايو (أيار) المقبل، في حين تدرس ألمانيا موقفها بصفتها الدولة المضيفة بشأن الاستمرار في استضافة البطولة.