ديفيز لاعب بايرن ميونيخ محبط بعد إصابته ويخشى الخضوع لجراحة

أعرب الكندي ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونيخ الألماني، عن إحباطه وغضبه بعد تعرضه لإصابة، خلال عودته إلى المشاركة مع منتخب بلاده، مبدياً مخاوفه من الخضوع لعملية جراحية.

وقال الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ، في تصريحات، لقناة «وان سوكر» الكندية، إنه يشعر «ببعض الإحباط والغضب»، مضيفاً أن تكرار إصاباته في عضلات الفخذ «ليس أمراً ممتعاً على الإطلاق»، وأن الحديث عن احتمال خضوعه لجراحة «يثير خوفه».

وتعرّض ديفيز للإصابة دون احتكاك مع أي لاعب، خلال مشاركته الأولى مع المنتخب الكندي منذ أكثر من 600 يوم، واضطر إلى مغادرة الملعب بعد 6 دقائق فقط من بداية مباراة الذهاب أمام جواتيمالا، في دور الثمانية لدوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم «كونكاكاف»، والتي انتهت بفوز كندا 3-2.

وكشف اللاعب أنه تعرَّض لالتواءٍ في ظهره خلال المباراة، بعدما شعر، في وقت سابق، بألم بين الفخذ والركبة، موضحاً أنه وصل إلى مرحلة شعر فيها بأنه «لا يستطيع المشي».

وأضاف ديفيز: «كنت غاضباً بشدة في غرفة الملابس، ولم أكن أعرف ما الذي يحدث»، مشيراً إلى أنه حطم بعض سلال المهملات.

وقال اللاعب إنه لا يعرف ما الذي يتعيّن عليه فعله في ظل تكرار هذه الإصابات، لكنه يأمل ألا تكون الإصابة خطيرة، مؤكداً عزمه على التعافي في أسرع وقت ممكن وبطريقة آمنة.