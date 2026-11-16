التصنيف العالمي: المراهقة أندرييفا على بعد 293 نقطة من إزاحة المتصدرة ريباكينا

حققت الروسية ميرا أندرييفا أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني في تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، عقب تتويجها بلقب البطولة الختامية للموسم للمرة الأولى.

أندرييفا تحتفل بالكأس (أ.ف.ب)

وفازت أندرييفا على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 7-5 و6-3 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في إنديان ويلز بالولايات المتحدة، أمس الأحد، في أول مشاركة لها بالبطولة.

وحصدت اللاعبة الروسية، البالغة من العمر 19 عاماً، 1500 نقطة بعد فوزها بمبارياتها الخمس في البطولة، لترفع رصيدها إلى 7806 نقاط، وتتقدم إلى المركز الثاني، بفارق 1121 نقطة عن البيلاروسية أرينا سابالينكا التي تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 6685 نقطة، بعد خروجها من دور المجموعات بخسارتها مباراتين من أصل ثلاث.

وباتت أندرييفا على بعد 293 نقطة فقط من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، التي احتفظت بصدارة التصنيف برصيد 8099 نقطة، رغم غيابها عن البطولة الختامية بسبب المرض.

إيلينا ريباكينا متصدرة التصنيف العالمي للتنس (رويترز)

وبحسمها النهائي في مجموعتين وحرمانها سفيتولينا من لقبها الثاني، بعد أول عام 2018، انضمت أندرييفا إلى الأميركيتين كريس إيفرت وسيرينا وليامز اللتين كانتا اللاعبتين الوحيدتين حتى الآن اللتين تحرزان لقب البطولة الختامية في أول مشاركة لهما من دون خسارة أي مجموعة. وحققت إيفرت هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية عام 1972، فيما فازت وليامز بمبارياتها الثلاث الأولى بمجموعتين نظيفتين عام 2001 قبل أن تحرز اللقب إثر انسحاب منافستها من النهائي.

أصبحت أندرييفا أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة منذ مواطنتها ماريا شارابوفا عام 2004 (أ.ف.ب)

وعن 19 عاماً، أصبحت أندرييفا أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة منذ مواطنتها ماريا شارابوفا عام 2004، وقد خاضت الأحد النهائي السادس لها هذا الموسم، معادلة المصنفة الأولى عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا كأكثر اللاعبات خوضاً للمباريات النهائية في 2026. وقالت أندرييفا بعد النهائي الذي حسمته في ساعة و48 دقيقة: «إنه شعور رائع. أشعر بالطبع بامتياز كبير لتمكني من وضع اسمي ضمن تلك المجموعة»، في إشارة إلى إيفرت وسيرينا وليامز وشارابوفا.

حققت أندرييفا انتصارها الثالث على سفيتولينا مقابل هزيمة وجميعها في إنديان ويلز (رويترز)

وشكرت المراهقة أصدقاءها وعائلتها وأفراد طاقمها، قبل أن توجه الشكر لنفسها مازحة على نجاحها. وقالت أندرييفا وهي ترتدي سترة رياضية تحمل الشعار «أريد أن أشكر نفسي»: «أريد أن أشكر نفسي لأني أقوم دائماً بالعمل الشاق، ولأني لا أستسلم أبداً، ولأني أؤمن بنفسي دائماً، ولأني لا آخذ أيام راحة، ولأني أعمل كل يوم، ولأني ملتزمة بما يجب عليّ القيام به». وحققت أندرييفا انتصارها الثالث على سفيتولينا مقابل هزيمة، وجميعها في إنديان ويلز التي أحرزت فيها العام الماضي لقب دورة الألف نقطة ثم فازت بمباراتيها أمام الأوكرانية في هذه النسخة من البطولة الختامية.

النجمة الروسية شكرت نفسها لأنها تقوم دائماً بالعمل الشاق (رويترز)

وأقرت سفيتولينا بأنه «بعد المباراة الأولى (التي خسرتها أمام أندرييفا في هذه البطولة)، لم أكن أتوقع أن ألعب في النهائي. لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما أردت لكني قدمت كل ما لديّ». وأنهت أندرييفا الموسم بفارق 1121 نقطة أمام سابالينكا التي خرجت بشكل مخيب من دور المجموعات في البطولة الختامية، رغم أنها كانت تُعد المرشحة الأوفر حظاً لإحراز اللقب. أما التغيير الآخر في المراكز العشرة الأولى، فتمثل في صعود التشيكية ليندا نوسكوفا إلى المركز السابع على حساب مواطنتها كارولينا موتشوفا، فيما بقيت ريباكينا في الصدارة رغم عدم تمكنها من الدفاع عن اللقب في البطولة الختامية بعد انسحابها بسبب الإصابة.

وتقدمت التشيكية ليندا نوسكوفا مركزاً واحداً لتحتل المركز السابع برصيد 4743 نقطة، بعدما بلغت الدور قبل النهائي في مشاركتها الأولى بالبطولة، فيما تراجعت مواطنتها كارولينا موتشوفا إلى المركز الثامن برصيد 4665 نقطة.

وجاءت الأميركية كوكو غوف في المركز الرابع برصيد 6183 نقطة، تليها مواطنتها جيسيكا بيغولا في المركز الخامس برصيد 6160 نقطة، ثم سفيتولينا في المركز السادس برصيد 5921 نقطة.

واحتلت البولندية إيغا شفيونتيك المركز التاسع برصيد 4188 نقطة، تليها الأوكرانية مارتا كوستيوك في المركز العاشر برصيد 3910 نقاط.