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الرياضة رياضة عالمية

التصنيف العالمي: المراهقة أندرييفا على بعد 293 نقطة من إزاحة المتصدرة ريباكينا

فازت أندرييفا على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 7-5 و6-3 في المباراة النهائية للبطولة (رويترز)
فازت أندرييفا على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 7-5 و6-3 في المباراة النهائية للبطولة (رويترز)
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التصنيف العالمي: المراهقة أندرييفا على بعد 293 نقطة من إزاحة المتصدرة ريباكينا

فازت أندرييفا على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 7-5 و6-3 في المباراة النهائية للبطولة (رويترز)
فازت أندرييفا على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 7-5 و6-3 في المباراة النهائية للبطولة (رويترز)

حققت الروسية ميرا أندرييفا أفضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية، بعدما تقدمت إلى المركز الثاني في تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، عقب تتويجها بلقب البطولة الختامية للموسم للمرة الأولى.

أندرييفا تحتفل بالكأس (أ.ف.ب)

وفازت أندرييفا على الأوكرانية يلينا سفيتولينا 7-5 و6-3 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في إنديان ويلز بالولايات المتحدة، أمس الأحد، في أول مشاركة لها بالبطولة.

وحصدت اللاعبة الروسية، البالغة من العمر 19 عاماً، 1500 نقطة بعد فوزها بمبارياتها الخمس في البطولة، لترفع رصيدها إلى 7806 نقاط، وتتقدم إلى المركز الثاني، بفارق 1121 نقطة عن البيلاروسية أرينا سابالينكا التي تراجعت إلى المركز الثالث برصيد 6685 نقطة، بعد خروجها من دور المجموعات بخسارتها مباراتين من أصل ثلاث.

وباتت أندرييفا على بعد 293 نقطة فقط من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، التي احتفظت بصدارة التصنيف برصيد 8099 نقطة، رغم غيابها عن البطولة الختامية بسبب المرض.

إيلينا ريباكينا متصدرة التصنيف العالمي للتنس (رويترز)

وبحسمها النهائي في مجموعتين وحرمانها سفيتولينا من لقبها الثاني، بعد أول عام 2018، انضمت أندرييفا إلى الأميركيتين كريس إيفرت وسيرينا وليامز اللتين كانتا اللاعبتين الوحيدتين حتى الآن اللتين تحرزان لقب البطولة الختامية في أول مشاركة لهما من دون خسارة أي مجموعة. وحققت إيفرت هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية عام 1972، فيما فازت وليامز بمبارياتها الثلاث الأولى بمجموعتين نظيفتين عام 2001 قبل أن تحرز اللقب إثر انسحاب منافستها من النهائي.

أصبحت أندرييفا أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة منذ مواطنتها ماريا شارابوفا عام 2004 (أ.ف.ب)

وعن 19 عاماً، أصبحت أندرييفا أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة منذ مواطنتها ماريا شارابوفا عام 2004، وقد خاضت الأحد النهائي السادس لها هذا الموسم، معادلة المصنفة الأولى عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا كأكثر اللاعبات خوضاً للمباريات النهائية في 2026. وقالت أندرييفا بعد النهائي الذي حسمته في ساعة و48 دقيقة: «إنه شعور رائع. أشعر بالطبع بامتياز كبير لتمكني من وضع اسمي ضمن تلك المجموعة»، في إشارة إلى إيفرت وسيرينا وليامز وشارابوفا.

حققت أندرييفا انتصارها الثالث على سفيتولينا مقابل هزيمة وجميعها في إنديان ويلز (رويترز)

وشكرت المراهقة أصدقاءها وعائلتها وأفراد طاقمها، قبل أن توجه الشكر لنفسها مازحة على نجاحها. وقالت أندرييفا وهي ترتدي سترة رياضية تحمل الشعار «أريد أن أشكر نفسي»: «أريد أن أشكر نفسي لأني أقوم دائماً بالعمل الشاق، ولأني لا أستسلم أبداً، ولأني أؤمن بنفسي دائماً، ولأني لا آخذ أيام راحة، ولأني أعمل كل يوم، ولأني ملتزمة بما يجب عليّ القيام به». وحققت أندرييفا انتصارها الثالث على سفيتولينا مقابل هزيمة، وجميعها في إنديان ويلز التي أحرزت فيها العام الماضي لقب دورة الألف نقطة ثم فازت بمباراتيها أمام الأوكرانية في هذه النسخة من البطولة الختامية.

النجمة الروسية شكرت نفسها لأنها تقوم دائماً بالعمل الشاق (رويترز)

وأقرت سفيتولينا بأنه «بعد المباراة الأولى (التي خسرتها أمام أندرييفا في هذه البطولة)، لم أكن أتوقع أن ألعب في النهائي. لسوء الحظ، لم تسر الأمور كما أردت لكني قدمت كل ما لديّ». وأنهت أندرييفا الموسم بفارق 1121 نقطة أمام سابالينكا التي خرجت بشكل مخيب من دور المجموعات في البطولة الختامية، رغم أنها كانت تُعد المرشحة الأوفر حظاً لإحراز اللقب. أما التغيير الآخر في المراكز العشرة الأولى، فتمثل في صعود التشيكية ليندا نوسكوفا إلى المركز السابع على حساب مواطنتها كارولينا موتشوفا، فيما بقيت ريباكينا في الصدارة رغم عدم تمكنها من الدفاع عن اللقب في البطولة الختامية بعد انسحابها بسبب الإصابة.

وتقدمت التشيكية ليندا نوسكوفا مركزاً واحداً لتحتل المركز السابع برصيد 4743 نقطة، بعدما بلغت الدور قبل النهائي في مشاركتها الأولى بالبطولة، فيما تراجعت مواطنتها كارولينا موتشوفا إلى المركز الثامن برصيد 4665 نقطة.

وجاءت الأميركية كوكو غوف في المركز الرابع برصيد 6183 نقطة، تليها مواطنتها جيسيكا بيغولا في المركز الخامس برصيد 6160 نقطة، ثم سفيتولينا في المركز السادس برصيد 5921 نقطة.

واحتلت البولندية إيغا شفيونتيك المركز التاسع برصيد 4188 نقطة، تليها الأوكرانية مارتا كوستيوك في المركز العاشر برصيد 3910 نقاط.

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الرياضة رياضة عالمية

اتحاد الأندية الأوروبية يتقدم بشكوى تتعلق بالمنافسة ضد «اليويفا» ومنظمة الأندية

قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية الاثنين (رويترز)
قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية الاثنين (رويترز)
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اتحاد الأندية الأوروبية يتقدم بشكوى تتعلق بالمنافسة ضد «اليويفا» ومنظمة الأندية

قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية الاثنين (رويترز)
قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية الاثنين (رويترز)

قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، زاعماً أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ومنظمة الأندية الأوروبية تنتهك لوائح المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وادعى اتحاد الأندية الأوروبية أن الاتفاقية تنتهك المادتين (101) و(102) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

ويجادل اتحاد الأندية الأوروبية بأن اعتراف (اليويفا) بمنظمة الأندية الأوروبية، بوصفها الممثل الوحيد للأندية في جميع أنحاء القارة يستبعد مئات الأندية الصغيرة من القرارات الإدارية الرئيسية، بما في ذلك توزيع الإيرادات وجدولة المباريات وهيكل المسابقات.

وقال دينيس جوداتشيتش الأمين العام لاتحاد الأندية الأوروبية: «تحتكر منظمة واحدة هذا التفويض نيابة عن جميع الأندية الأوروبية، بينما لا تتمتع معظم الأندية بصوت فعال فيها».

وأضاف: «نطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ما إذا كان ذلك متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي».

ولم يرد (اليويفا) ومنظمة الأندية الأوروبية على طلبات التعليق.

وتم توقيع المذكرة في الأصل عام 2023، ومددت لاحقاً في عام 2024 لتستمر حتى عام 2033.

وحالياً، ترشح منظمة الأندية الأوروبية 16 من أصل 20 عضواً في لجنة مسابقات الأندية التابعة لـ(اليويفا)، التي تراجع التغييرات المقترحة على الجوانب الرئيسية لإدارة مسابقات الأندية بالقارة.

ويختار (اليويفا) ثلاثة أعضاء من لجنته التنفيذية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن منظمة بطولات الدوري الأوروبية، التي تمثل 53 مسابقة محلية في جميع أنحاء القارة. كما ترشح منظمة الأندية الأوروبية عضوين في اللجنة التنفيذية لـ(اليويفا).

ووافقت منظمة الأندية الأوروبية على إصلاحاتها الخاصة بالحوكمة في سبتمبر (أيلول)، ووسعت مجلس إداراتها ليضم 33 عضواً، منها خمسة إلى سبعة مقاعد مخصصة لممثلي الأندية الأعضاء.

يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بحق التصويت، لكن لم يوضح كيف يجري اختيار المقاعد المتبقية.

وأعلن اتحاد الأندية الأوروبية أنه منفتح على مناقشة هذه المسألة مع (اليويفا)، في ظل سعيه إلى إجراء تغييرات «ملزمة وعملية» على مذكرة التفاهم.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس (اليويفا) بعد تمديد المذكرة في عام 2024: «شراكتنا مع منظمة الأندية الأوروبية هي أساس نظام يشمل الجميع ومستدام وديناميكي يعود بالنفع على هرم كرة القدم الأوروبية بأكمله».

وتضم المنظمة، المعروفة سابقاً باسم رابطة الأندية الأوروبية، أكثر من 900 ناد.

ويتكون اتحاد الأندية الأوروبية من 138 نادياً عضواً في 22 دولة، وقد تأسس في عام 2023 بهدف «تعزيز نظام كرة قدم عادل ومستدام ومتوازن».

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رياضة كرة القدم سويسرا
الرياضة رياضة عالمية

روسيا تطالب بنقل بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب من كندا

وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف (أ.ف.ب)
وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف (أ.ف.ب)
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روسيا تطالب بنقل بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب من كندا

وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف (أ.ف.ب)
وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف (أ.ف.ب)

طالبت روسيا بنقل بطولة العالم لهوكي الجليد للشباب من كندا، بعد قرار الاتحاد الدولي للعبة استبعاد منتخبها من المنافسات المقررة خلال الفترة من 26 ديسمبر (كانون الأول) إلى الخامس من يناير (كانون الثاني) المقبلين، في مدينتيْ إدمونتون وريد دير.

ودعا وزير الرياضة الروسي ميخائيل ديغتاريوف، الذي يرأس أيضاً اللجنة الأولمبية الروسية، اللجنة الأولمبية الدولية إلى التدخل، مطالباً بفرض «أشد العواقب» على كندا، بما يؤثر على حقها في استضافة البطولات الدولية مستقبلاً.

وقال ديغتاريوف، عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «القرار المشروع الوحيد هو نقل البطولة من كندا إلى دولة مستعدة لضمان مشاركة جميع المنتخبات الوطنية المؤهلة، بما فيها روسيا».

وأضاف أن قرارات الاتحاد الدولي والاتحاد الكندي والحكومة الكندية تستحق «أشد التقييمات» من اللجنة الأولمبية الدولية والمنظمات الرياضية الدولية.

وعدَّ الاتحاد الروسي للهوكي أن قرار الاستبعاد اتُّخذ «لأسباب سياسية بحتة»، بالمخالفة لحكم مُلزم صادر عن المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي «كاس».

وأعلنت الحكومة الكندية رفضها السماح بمشاركة المنتخب الروسي، رغم حكم «كاس» بإلغاء الحظر الذي فرضه الاتحاد الدولي لهوكي الجليد على المنتخبات الروسية عقب الحرب في أوكرانيا عام 2022.

وأثار قرار «كاس» اعتراضات واسعة، إذ أعلنت سبع دول أوروبية رفضها مواجهة روسيا في بطولة العالم للرجال المقررة في مايو (أيار) المقبل، في حين تدرس ألمانيا موقفها بصفتها الدولة المضيفة بشأن الاستمرار في استضافة البطولة.

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الرياضة روسيا
الرياضة رياضة عالمية

مفاجأة في سباق رئاسة «فيفا»… الفرنسي فيليب ديالو يبرز منافساً محتملاً لإنفانتينو بدعم أوروبي

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو (رويترز)
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو (رويترز)
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مفاجأة في سباق رئاسة «فيفا»… الفرنسي فيليب ديالو يبرز منافساً محتملاً لإنفانتينو بدعم أوروبي

رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو (رويترز)
رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو (رويترز)

برز اسم رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، بصورة مفاجئة ضمن قائمة المرشحين المحتملين لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في الانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل، وسط تحركات داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لحسم هوية المرشح الذي سيحظى بدعمه، قبل إغلاق باب الترشيحات الأربعاء المقبل.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن ديالو بات أبرز الأسماء المطروحة للحصول على دعم «يويفا»، بعدما تعثرت محاولات إقناع شخصية كروية بارزة -سواء من اللاعبين السابقين، أو المدربين- بخوض السباق الانتخابي. ومن المنتظر أن تناقش اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي الملف خلال اجتماعها الاثنين، تمهيداً للحصول على موافقة الاتحادات الوطنية الـ55 المنضوية تحت مظلته، مع احتمال تأكيد ترشيح ديالو بحلول الثلاثاء.

وكان ديالو قد وجّه انتقادات حادة إلى إنفانتينو في سبتمبر (أيلول) الماضي، متهماً إياه بالإضرار بصورة كرة القدم ووحدتها، على خلفية مبادرات اتخذها خلال كأس العالم وبعدها، معتبراً أن تلك التصرفات أدت إلى انهيار الثقة برئيس الاتحاد الدولي.

ويأتي طرح اسم ديالو في وقت كان فيه الياباني كوزو تاشيما، الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم وعضو مجلس «فيفا»، قد بدأ بالفعل تحركاته لمنافسة إنفانتينو، مستنداً إلى دعم شخصيات نافذة داخل الاتحاد الأوروبي. لكن ظهور المرشح الفرنسي قد يعيد ترتيب الحسابات، في ظل اعتقاد بعض المسؤولين بأن ديالو يمتلك قدرة أكبر على استقطاب أصوات من خارج القارة الأوروبية.

ومن المتوقع أن يحظى ديالو، في حال اعتماد ترشيحه، بتأييد غالبية الاتحادات الأوروبية، إلى جانب آمال في الحصول على دعم اتحادات أفريقية ناطقة بالفرنسية، رغم الموقف الداعم لإنفانتينو الذي أظهره الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الفترة الماضية.

في المقابل، تبرز مخاوف داخل الأوساط الكروية من أن يؤدي تعدد المرشحين المنافسين لإنفانتينو إلى تشتيت الأصوات، وتعزيز موقف الرئيس الحالي، الذي قد يستفيد من الانقسامات لتقديم نفسه بوصفه مرشحاً قادراً على توحيد الاتحادات الوطنية.

أما اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، فلا يزال متردداً في دعم مرشح بديل، رغم معارضة بعض أطرافه لإنفانتينو، إذ ترى بعض الاتحادات أن مقاطعة الانتخابات قد تكون رسالة أقوى للمطالبة بإصلاحات في منظومة الحوكمة داخل «فيفا».

ويمثل احتمال دعم ديالو تحولاً في استراتيجية الاتحاد الأوروبي، الذي كان يسعى في البداية إلى الدفع بشخصية كروية تتمتع بشهرة عالمية، بدلاً من مسؤول إداري تقليدي.

وفي هذا السياق، أشارت الصحيفة إلى أن اسم الفرنسي أرسين فينغر، المدير الحالي لتطوير كرة القدم العالمية في «فيفا» والمدرب السابق لآرسنال، طُرح خلال المداولات الأخيرة، لكن دخوله السباق كان يتطلب تغييراً كبيراً في موقفه. كما أبدى لاعبان سابقان، هما ميكايل سيلفستر وديدييه دروغبا، اهتماماً محتملاً بالترشح، من دون أن تتطور هذه الأفكار إلى خطوات فعلية.

وفي تطور لافت، انضم الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، إلى الأصوات المطالبة بالتغيير في رئاسة الاتحاد الدولي، معتبراً أن هناك قناعة عامة بأن التغيير قد يكون ضرورياً.

وقال كلوب: «كنا نعتقد أن الأمور لا يمكن أن تصبح أسوأ بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم نجح بالفعل في جعلها أسوأ».

وأضاف: «إذا رحل السيد إنفانتينو، فسيكون من الرائع أن يتمكن الشخص التالي من أداء المهمة بصورة أفضل، لأنني أعتقد أن ذلك ممكن».

ومع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الترشيحات، تتجه الأنظار إلى اجتماع اللجنة التنفيذية لـ«يويفا» والقرار المنتظر بشأن ديالو، في وقت لم يُحسم فيه بعد ما إذا كان دخوله السباق سيؤدي إلى انسحاب تاشيما أو استمرار أكثر من مرشح في مواجهة إنفانتينو.

ويُنتظر أن تتضح صورة المنافسة خلال الساعات المقبلة، وسط ترقب لما إذا كانت الاتحادات الأوروبية ستنجح في الاتفاق على مرشح موحد لخوض انتخابات رئاسة «فيفا» المقبلة.

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