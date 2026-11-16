دافيدوفيتش ينسحب من تشكيلة إسبانيا في كأس ديفيز للتنس

سيغيب الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش عن مشاركة بلاده في دور الثمانية من بطولة كأس ديفيز للتنس المقررة هذا الشهر، بعدما أنهى موسمه مبكراً ليمنح الأولوية لتعافيه بدنياً عقب موسم مرهِق استعداداً لموسم 2027.

اختير دافيدوفيتش ضمن تشكيلة إسبانيا القوية التي تضم كارلوس ألكاراس ورافائيل خودار وبيدرو مارتينيز ومارسيل جرانويرس للمشاركة في دور الثمانية. وسيحل دانييل ميريدا محله.

عانى المصنف 16 عالمياً من إصابة في الظهر أجبرته على الغياب لمدة شهرين، قبل أن يعود ليتوَّج ببطولة تشنغدو المفتوحة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

قال دافيدوفيتش على منصة «إكس»: «لم يكن هذا الموسم سهلاً بدنياً، وأجبرتني الإصابات على التوقف عدة مرات. لا يزال جسدي بحاجة إلى مزيد من الوقت للتعافي قبل أن أتمكن من المنافسة مرة أخرى».

وفاز دافيدوفيتش ببطولة شنغهاي للأساتذة الشهر الماضي، وهو اللقب الثالث في مسيرته.

تقام مباريات دور الثمانية لكأس ديفيز على الملاعب الصلبة المغلقة في ملعب سوبر تنس أرينا بمدينة بولونيا الإيطالية، في الفترة من 24 إلى 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

تلتقي إسبانيا مع النمسا في دور الثمانية. وفي المواجهات الأخرى، تواجه إيطاليا، حاملة اللقب، كوريا الجنوبية، وتلعب جمهورية التشيك أمام كندا، وتلتقي بريطانيا مع ألمانيا.