لوكاكو الهداف التاريخي لبلجيكا يطوي صفحة «الشياطين الحمر»

قدم اتحاد الأندية الأوروبية شكوى رسمية إلى المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين، زاعماً أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) ومنظمة الأندية الأوروبية تنتهك لوائح المنافسة الخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وادعى اتحاد الأندية الأوروبية أن الاتفاقية تنتهك المادتين (101) و(102) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.

ويجادل اتحاد الأندية الأوروبية بأن اعتراف (اليويفا) بمنظمة الأندية الأوروبية، بوصفها الممثل الوحيد للأندية في جميع أنحاء القارة يستبعد مئات الأندية الصغيرة من القرارات الإدارية الرئيسية، بما في ذلك توزيع الإيرادات وجدولة المباريات وهيكل المسابقات.

وقال دينيس جوداتشيتش الأمين العام لاتحاد الأندية الأوروبية: «تحتكر منظمة واحدة هذا التفويض نيابة عن جميع الأندية الأوروبية، بينما لا تتمتع معظم الأندية بصوت فعال فيها».

وأضاف: «نطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ما إذا كان ذلك متوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي».

ولم يرد (اليويفا) ومنظمة الأندية الأوروبية على طلبات التعليق.

وتم توقيع المذكرة في الأصل عام 2023، ومددت لاحقاً في عام 2024 لتستمر حتى عام 2033.

وحالياً، ترشح منظمة الأندية الأوروبية 16 من أصل 20 عضواً في لجنة مسابقات الأندية التابعة لـ(اليويفا)، التي تراجع التغييرات المقترحة على الجوانب الرئيسية لإدارة مسابقات الأندية بالقارة.

ويختار (اليويفا) ثلاثة أعضاء من لجنته التنفيذية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن منظمة بطولات الدوري الأوروبية، التي تمثل 53 مسابقة محلية في جميع أنحاء القارة. كما ترشح منظمة الأندية الأوروبية عضوين في اللجنة التنفيذية لـ(اليويفا).

ووافقت منظمة الأندية الأوروبية على إصلاحاتها الخاصة بالحوكمة في سبتمبر (أيلول)، ووسعت مجلس إداراتها ليضم 33 عضواً، منها خمسة إلى سبعة مقاعد مخصصة لممثلي الأندية الأعضاء.

يتمتع جميع أعضاء مجلس الإدارة بحق التصويت، لكن لم يوضح كيف يجري اختيار المقاعد المتبقية.

وأعلن اتحاد الأندية الأوروبية أنه منفتح على مناقشة هذه المسألة مع (اليويفا)، في ظل سعيه إلى إجراء تغييرات «ملزمة وعملية» على مذكرة التفاهم.

وقال ألكسندر تشيفرين رئيس (اليويفا) بعد تمديد المذكرة في عام 2024: «شراكتنا مع منظمة الأندية الأوروبية هي أساس نظام يشمل الجميع ومستدام وديناميكي يعود بالنفع على هرم كرة القدم الأوروبية بأكمله».

وتضم المنظمة، المعروفة سابقاً باسم رابطة الأندية الأوروبية، أكثر من 900 ناد.

ويتكون اتحاد الأندية الأوروبية من 138 نادياً عضواً في 22 دولة، وقد تأسس في عام 2023 بهدف «تعزيز نظام كرة قدم عادل ومستدام ومتوازن».