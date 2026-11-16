رئيس «الاتحاد الدولي لرياضة ركوب الأمواج» واثق باستمرارها في «أولمبياد برزبين»

قال فيرناندو أغيري، رئيس «الاتحاد الدولي لركوب الأمواج»، إن هذه الرياضة مرشحة بقوة للبقاء ضمن برنامج «أولمبياد برزبين 2032»، بعد ظهورها الناجح في «ألعاب طوكيو» و«باريس» وإدراجها في «دورة ألعاب لوس أنجليس 2028».

وأكد أغيري أن المسؤولين الأولمبيين سيجتمعون الشهر المقبل لاقتراح التخصصات التي ستُدرج في «برزبين» التي ستستضيف «دورة الألعاب الأولمبية» الثالثة في أستراليا.

وقال أغيري: «سيعقدون اجتماعاً في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وسينظرون في الرياضات المرشحة، ولكن نظراً إلى نجاحنا بالفعل في (طوكيو) و(باريس)، واختيارها ضمن البرنامج الأولي لـ(ألعاب لوس أنجليس)، فإننا واثقون تماماً بإدراجها ضمن الرياضات المختارة».

وسلط أغيري الضوء على نجاح رياضة ركوب الأمواج في «أولمبياد طوكيو»، بعدما ساعد ظهورها الأول في «الألعاب الأولمبية» على زيادة أعداد المشاهدين، وفي باريس، حيث انتشرت صورة البرازيلي غابرييل ميدينا، الفائز بالميدالية البرونزية، بشكل واسع.

وقال أغيري لـ«رويترز» من موقع «بطولة العالم لركوب الأمواج» في بيرو: «بالنسبة إلى رياضة ذات تاريخ قصير جداً، ولديها أقل عدد من الرياضيين مقارنة بأي رياضة أخرى في (الألعاب)، فإننا نحقق ما يفوق إمكاناتنا بكثير».

كما أن شعبية هذه الرياضة في أستراليا والمواقع المحتملة لاستضافة المنافسات، بما في ذلك أمواج شواطئ «غولد كوست»، التي تقع على بعد ساعة جنوب برزبين، قد تعزز أيضاً فرص بقاء رياضة ركوب الأمواج ضمن البرنامج الأولمبي.

وقال أغيري إن الاستعدادات لـ«أولمبياد لوس أنجليس 2028»، التي تعدّ «نقطة البداية» لصناعة وثقافة رياضة ركوب الأمواج منذ عقود، تسير على ما يرام.

وسيتمكن آلاف المتفرجين من مشاهدة رياضة ركوب الأمواج الأولمبية مباشرة لأول مرة في موقع تراسلز، بالقرب من سان كليمنتي بكاليفورنيا الأميركية، بعد أن منعت قيود «كوفيد19» المشجعين من الحضور في طوكيو، كما حدّ الموقع النائي لشواطئ بلدة تيهوبو، الواقع عند شعاب مرجانية، من أعداد الحضور في «دورة باريس 2024».

وقال أغيري: «اخترنا تراسلز؛ أفضل مكان لركوب الأمواج، حيث توجد أمواج رائعة. إنه أفضل وقت في السنة للحصول على أمواج عالية الجودة، في منتصف الصيف. لذا؛ فإن الجميع سعداء للغاية، ونحن واثقون جداً».