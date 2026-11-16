مونديال تحت 17 سنة: قطر تسعى لنسخة «آمنة»

تنطلق الخميس منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 سنة لكرة القدم في قطر، للنسخة الثانية توالياً، وتستمر حتى 13 ديسمبر (كانون الأول) بمشاركة 48 منتخباً، في ظل أوضاع أمنية مضطربة في الشرق الأوسط.

وفيما أعلن المنتخب الأميركي انسحابه من البطولة بسبب تلك المخاوف، وعوضه الاتحاد الدولي (فيفا) بمنتخب الدومينيكان، باعتباره الأعلى تصنيفاً بين المنتخبات التي لم تتأهل، توالى وصول معظم المنتخبات المشاركة بوتيرة سريعة إلى الإمارة الغنية بالغاز للمشاركة في البطولة التي توج بلقبها منتخب البرتغال في النسخة الماضية على حساب النمسا في استاد خليفة في الدوحة.

يقص المنتخب القطري، المضيف، شريط المباريات بمواجهة بنما الخميس، على أن تقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر (كانون الأول) في استاد أحمد بن علي، أحد استادات مونديال 2022.

جياني إنفانتينو يزور مجمع «أسباير زون» الرياضي (رويترز)

وكان رئيس «فيفا» جاني إنفانتينو قد قال إن «كل دولة وكل منتخب وطني يعرف ما يريده ويتخذ قراراته بنفسه»، وذلك تعليقاً على انسحاب الولايات المتحدة.

وتسبّبت أجواء التوتر في إلغاء أحداث رياضية عدّة كانت مقرّرة في دول معينة في الشرق الأوسط، أو بنقلها إلى دول أخرى.

وقال إنفانتينو خلال زيارة تفقدية إلى مجمع المسابقات في أسابير زون في الدوحة قبل أيام من ضربة البداية: «ما يمكنني قوله هو أن الجميع مرحب بهم في الدوحة، والجميع بأمان في الدوحة».

بدوره كشف الرئيس التنفيذي للجنة المحلية المنظمة للبطولة جاسم بن عبد العزيز الجاسم، رداً على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» عن رسالة المنظمين لبقية المنتخبات القادمة إلى قطر: «لن نرضى أن يكون هناك أي خطر على أي أحد».

أُقيمت من السادس إلى الثامن من الشهر الحالي جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» (رويترز)

وأُقيمت من السادس إلى الثامن من الشهر الحالي جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية فئة «موتو جي بي» التي انسحب منها فريق ياماها الياباني، بعدما قرر عدم التوجه إلى قطر وذلك بسبب «الوضع (الأمني) في الشرق الأوسط»، وفق ما أفاد الفريق الياباني.

وتمثل النسخة الـ21 من مونديال الناشئين، ثاني نسخة من أصل خمس نسخ سنوية متتالية تستضيفها قطر حتى عام 2029.

وتسعى قطر إلى «تقديم نسخة أفضل من السنة السابقة التي كانت رائعة أيضاً»، وفقاً لسليمان المانع مدير منشأة أسباير.

قال المانع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لقد تعلمنا من العام الماضي... وواثقون أن نسخة هذا العام ستكون ممتعة».

سيحظى المشجعون بفرصة متابعة ثماني مباريات يومياً في «أسباير زون» خلال دور المجموعات، على أن تتراوح مواعيد انطلاق المباريات يومياً بين الساعة 3:30 عصراً (12:30 توقيت غرينتش) و7:00 مساء بالتوقيت المحلي.

ستتوفر تذاكر المباريات بفئات يومية مختلفة بأسعار تبدأ من 20 ريالاً قطرياً (5.5 دولار أميركي)، مما يتيح حضور أكثر من مباراة في اليوم بنفس التذكرة من دور المجموعات إلى ربع النهائي.

وخُصصت أيضاً تذاكر بفئة 35 ريالاً (نحو 9.5 دولار) تتيح لصاحبها حضور جميع مباريات البطولة في مجمع المسابقات.

أما تذاكر المباراة النهائية، فتبدأ من 15 ريالاً (نحو 4 دولارات).

ووفقاً للجنة المنظمة المحلية، استقبلت النسخة الماضية أكثر من 197460 متفرجاً على مدار 104 مباريات أُقيمت خلال 15 يوماً من المنافسات، بينما شهدت المباراة النهائية في استاد خليفة الدولي حضور 38901 متفرج.

وفي تصريحات نشرها موقع الاتحاد الدولي، كشف باسكال تسوبربولر، كبير خبراء كرة القدم في «فيفا» وقائد مجموعة الدراسات الفنية أن «كأس العالم تحت 17 سنة أصبحت بطولة سنوية لأنه يحقّ لكلّ جيل من اللاعبين الشباب أن يتمتعوا بالفرصة لتجربة كرة القدم على المستوى العالمي في سنّهم».

أضاف حارس سويسرا سابقاً: «بسنّ الـ17 عاماً، تكون التجربة الدولية حاسمة بالنسبة إلى تطوّر اللاعبين...»، مضيفاً: «هذه البطولة تمنح المواهب من الاتحادات القارية الستّة فرصة حقيقية على الساحة العالمية».

أردف: «هذا ما تعنيه عبارة (منح الفرصة لكلّ موهبة)».