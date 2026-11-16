دوري الأمم: فوز إنجلترا على إسبانيا رسالة انتظرها توخيل طويلاً

كان الفوز المعنوي المهم الذي حققه المنتخب الإنجليزي على مضيفه الإسباني بطل أوروبا والعالم، (الأحد) في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، الرسالة التي كان ينتظرها مدربه الألماني توماس توخيل منذ فترة طويلة.

وصمدت إنجلترا أمام ضغط إسباني هائل في الشوط الثاني عقب طرد إليوت أندرسون، لتنهي سلسلة من 43 مباراة متتالية لفريق المدرب لويس دي لا فوينتي من دون هزيمة، بفوز مثير 3-2 ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، ما منحها الصدارة بعدما كان تأهل الطرفين إلى ربع النهائي محسوماً قبل هذه المواجهة في مدريد.

وفي أمسية حافلة بالإثارة على ملعب «ميتروبوليتانو» الخاص بأتلتيكو مدريد، تقدمت إنجلترا 3-0 بفضل ركلة جزاء سجلها هاري كين في الشوط الأول، وهدفين لإيزري كونسا وبن وايت مطلع الشوط الثاني.

استحق فريق توخيل تقدمه بالكامل، ولكن المباراة انقلبت عندما فقد غاريل كوانساه الكرة، لينفرد لامين يامال بالمرمى في الدقيقة 63.

ووضع أندرسون يده على كتف يامال، فسقط جناح برشلونة داخل منطقة الجزاء، ما دفع الحكم إلى احتساب ركلة جزاء وطرد اللاعب الإنجليزي. ونجح ميكل أويارسابال في ترجمتها إلى هدف، لتستعيد إسبانيا حيويتها، ثم مرر يامال كرة إلى البديل نيكو ويليامز الذي سجل بعدما ارتدت تسديدته من القائم في الدقيقة 75، قبل أن يفرض الإسبان حصاراً مكثفاً على مرمى إنجلترا سعياً لإدراك التعادل.

جيمس ترافورد (أ.ب)

وتألق الحارس جيمس ترافورد في الوقت البديل من الضائع بتصديه لمحاولتين خطيرتين من يامال وإيميريك لابورت، لتحافظ إنجلترا على تقدمها حتى النهاية.

وقال توخيل بعد اللقاء: «بطبيعة الحال، كان هذا الفوز بمثابة رسالة قوية. أنا سعيد لأن اللاعبين شعروا بهذه الثقة الكبيرة، وقد شعرت بها أنا أيضاً»، مضيفاً: «كنا إيجابيين جداً (في طريقة اللعب)، وشجعنا الجميع على أن يكونوا على طبيعتهم، وأن يحاولوا وأن يدفعوا حدود قدراتهم إلى أقصاها على هذا المسرح اليوم».

وكان العائق الأكبر أمام إنجلترا خلال الأعوام الثمانية الماضية في سعيها لحصد اللقب الأول منذ مونديال 1966 يتمثل في عجزها عن التفوق على المنتخبات الكبرى.

فقد تقدمت على كرواتيا في نصف نهائي كأس العالم 2018، وعلى إيطاليا في نهائي كأس أوروبا 2020، وعلى الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم هذا العام، قبل أن تخسر المباريات الثلاث.

كما يمكن إضافة تراجعها أمام إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024، إضافة إلى تفريطها بتقدمها أمام المنتخب ذاته في مواجهة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر (أيلول) الماضي (2-3).

ولمدة 63 دقيقة، قدَّم المنتخب الإنجليزي أداءً رائعاً، متخلصاً حسب تحليل شبكة «إي إس بي إن» من النمط المعتاد المتمثل في التراجع إلى مناطقه ومنح الكرة للمنافس.

كما لم يعانِ من التراجع البدني الذي ظهر كثيراً خلال الصيف، وإن كان لإقامة المباراة في نوفمبر (تشرين الثاني) دور في ذلك.

واعتبر توخيل أن فريقه استحق تقدمه بثلاثة أهداف، مضيفاً: «نحن ندرك تماماً ما قدمناه، ونوعية الأداء الذي قدمناه مدة 60 إلى 65 دقيقة، عندما تقدمنا 3-0 عن جدارة واستحقاق».

وتابع: «بطبيعة الحال، غيَّرت البطاقة الحمراء وركلة الجزاء مجرى المباراة وطبيعتها، و30 دقيقة أمام إسبانيا في إسبانيا تبدو وكأنها 3 ساعات، ولذلك تغير كل شيء».

وأردف: «لكننا نعلم، واللاعبون يعلمون جيداً جداً ما الذي قدموه في الملعب، وهذه هي الرسالة التي يحملها هذا الانتصار، وهذه هي أهميته؛ لأنه كان فوزاً مستحقاً»، معتبراً أن هذه المباراة كانت الأفضل له منذ توليه المهمة.

وقال: «نحن ندرك جيداً الخطوات التي قطعناها منذ كأس العالم. في ظل الظروف والضغط وجودة المنافس، وهو بطل العالم الذي لم يخسر في 43 أو 44 مباراة... كان هذا أداءً متكاملاً جداً والأفضل حتى الآن».

وبغض النظر عن الشكوك المحيطة بقدرة إنجلترا على الفوز بكأس أوروبا 2028، بات بإمكان توخيل الاستناد إلى هذا الانتصار وإلى الفوز الكاسح على كرواتيا 7-0 في جولة سابقة من دوري الأمم، كدليل ملموس على قدرة فريقه على النجاح عندما تكون الرهانات في أعلى مستوياتها بعد 18 شهراً، حسب تقييم «إي إس بي إن».