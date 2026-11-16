مانشيني: الهزيمة أمام بلجيكا موجعة لكنها مفيدة للمستقبل

أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الإيطالي، أن منتخب بلجيكا كان الطرف الأفضل خلال مواجهة الفريقين واستحق الفوز

4 - 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بدوري أمم أوروبا، مشيراً إلى أن الخسارة قد تساعد فريقه على التطور في المرحلة المقبلة.

وكان المنتخب الإيطالي بحاجة إلى نقطة واحدة لضمان التأهل إلى دور الثمانية، وبدأ المباراة بصورة مثالية بعدما تقدم بهدف سجله فرانشيسكو بيو إسبوزيتو، لكنه استقبل ثلاثة أهداف خلال 15 دقيقة، عن طريق ماكسيم دي كويبر وناثان نغوي وجيريمي دوكو.

وأهدر إسبوزيتو فرصة تقليص الفارق بعدما تصدى الحارس سين لامنس لركلة جزاء نفذها في الدقائق الأخيرة، قبل أن يضيف دييغو موريرا الهدف الرابع لبلجيكا.

وقال مانشيني في تصريحات لشبكة «راي سبورت» الإيطالية: «كانوا الأفضل، وعانينا كثيراً على المستوى البدني وفي المواجهات الفردية. بدأنا المباراة بشكل جيد، لكنهم كانوا الأفضل واستحقوا الفوز».

وأضاف: «واجهنا صعوبات عندما وصلت الكرة إلى الأطراف، ولم نتمكن من الضغط بالشكل المناسب، كما تسببوا لنا في مشكلات، وشعرنا ببعض الإرهاق بعد مباراة فرنسا، لكنهم استحقوا الانتصار».

وأوضح مدرب إيطاليا أن الخسارة تمثل فرصة للتعلم والتطور، قائلاً: «مثل هذه الأمور قد تحدث خلال عملية بناء الفريق، وعلينا التعلم من هذه التجارب. كنا نملك فرصة التأهل بالنظر إلى مشوارنا حتى الآن، لكننا كنا نعلم أن المهمة ستكون صعبة أمام منتخب بلجيكي قوي».

وتابع: «نشعر بالحزن، لكن هذه الليلة ستساعدنا في المستقبل».

وخسرت إيطاليا أيضاً أمام بلجيكا بهدفين دون رد على أرضها في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأنهت هذه الهزيمة آمالها في التأهل إلى دور الثمانية، بعدما حسمت فرنسا صدارة المجموعة، وجاءت بلجيكا في المركز الثاني.