دي لا فوينتي يشيد بمنتخب إسبانيا رغم الخسارة أمام إنجلترا

أكد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، أنه يشعر بالفخر والامتنان للاعبيه رغم خسارة الفريق أمام نظيره الإنجليزي 2 - 3، في دوري أمم أوروبا، والتي أنهت سلسلة من 43 مباراة متتالية دون هزيمة.

وقال دي لا فوينتي بعد المباراة: «أشعر بالفخر لما حققناه حتى الآن، وأقدّر ما قدمه اللاعبون. ومن سيأتي بعدي عليه أن يواصل البناء على هذا العمل ويحاول تطويره. أنا فخور بهذه الرحلة الرائعة وبما ينتظرنا في المستقبل».

وأوضح: «علينا أن نعرف كيف نفوز وكيف نتقبل الخسارة. لقد تفوق علينا المنافس خلال أول 30 دقيقة وفرض سيطرته، ثم تغيرت الأمور، وصنعنا بعض الفرص، وعلينا الاعتراف بما قدمناه رغم تأخرنا بثلاثة أهداف دون مقابل».

وتابع: «لا توجد أعذار، وكان حارس مرمى إنجلترا مؤثراً للغاية. التأخر بثلاثة أهداف، إلى جانب ما حدث في أول نصف ساعة، صعّب مهمتنا أمام منافس قوي للغاية».

ومنح هاري كين إنجلترا التقدم من ركلة جزاء قبيل نهاية الشوط الأول، قبل أن يضيف إزري كونسا وبن وايت هدفين في الشوط الثاني، في حين قلص ميكيل أويارزابال ونيكو ويليامز الفارق لإسبانيا، بعدما أكملت إنجلترا المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد إليوت أندرسون.

ورغم الخسارة، كانت إسبانيا ضمنت التأهل إلى دور الثمانية قبل المباراة، لكنها أنهت منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الأول بالمركز الثاني.

وأنهت الهزيمة سلسلة إسبانيا الخالية من الخسارة التي امتدت 968 يوماً، منذ خسارتها أمام كولومبيا ودياً في مارس (آذار) 2024، كما وضعت حداً لسجل من 43 مباراة دون هزيمة، وهو الأطول لمنتخب أوروبي في مختلف المسابقات.

وقال دي لا فوينتي إن الإصابات زادت من صعوبة المواجهة، موضحاً: «عندما لا تبدأ المباريات بشكل جيد، تتراكم الظروف الصعبة. عانى مارك بوبيل من مشكلة في الكاحل، وباو كوبارسي من إصابة عضلية، وكذلك مارتن زوبيميندي، لكننا تمكنا من استعادة توازننا، وبذل اللاعبون كل ما لديهم».

واختتم بالقول: «من المؤسف أننا لم نتمكن من الخروج بالتعادل على الأقل، لكنني فخور بهذه المجموعة الرائعة من اللاعبين».