الاتحاد الدولي لهوكي الجليد: قيود كندية وراء غياب روسيا عن بطولة العالم للناشئينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341777-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%87%D9%88%D9%83%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D9%82%D9%8A%D9%88%D8%AF-%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D9%8A%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85
الاتحاد الدولي لهوكي الجليد: قيود كندية وراء غياب روسيا عن بطولة العالم للناشئين
الاتحاد الدولي لهوكي الجليد درس ترتيبات بديلة... لكنه قرر أن تظل كندا هي الدولة المضيفة (رويترز)
أكد الاتحاد الدولي لهوكي الجليد، الأحد، أن روسيا ستغيب عن بطولة العالم للناشئين لعام 2027 بسبب قيود الدخول التي فرضتها الحكومة الكندية.
وأشار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد إلى أنه درس ترتيبات بديلة، لكنه قرر أن تظل كندا هي الدولة المضيفة، على أن تقام البطولة في الفترة من 26 ديسمبر (كانون الأول) حتى 5 يناير (كانون الثاني) في مدينتي إدمونتون وريد دير.
ومستشهداً بالحرب التي تشنّها روسيا على أوكرانيا، صرح وزير الرياضة الكندي آدم فان كوفردن لـ«رويترز»، الأربعاء، بأن كندا ستمنع دخول الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء القادمين للمشاركة في البطولة، حتى أولئك الذين يحملون تأشيرات سارية المفعول.
وكان الاتحاد الدولي لهوكي الجليد قد علَّق مشاركة فرق البلدين في عام 2022 بعد غزو موسكو لأوكرانيا انطلاقاً من أراضي روسيا وروسيا البيضاء، على الرغم من أن حكم محكمة التحكيم الرياضية الصادر الشهر الماضي أمر الاتحاد بإعادة قبول الفرق الروسية في خمس بطولات.
وكانت بطولة العالم للناشئين أولى البطولات الخمس التي شملها الحكم الصادر في 30 أكتوبر (تشرين الأول). وأعلن الاتحاد الدولي لهوكي الجليد أنه لا يتفق مع الحكم، لكنه سيمتثل له.
وكان رئيس الوزراء مارك كارني قد صرح سابقاً بأن كندا لن تسمح للرياضيين الروس بالمنافسة باسم بلادهم على الأراضي الكندية، وهو تصريح عدّه البعض بمثابة ترك الباب مفتوحاً لمشاركتهم بصفتهم محايدين.
وقال فان كوفردن إن كندا لا تسمح بالمشاركة لأي رياضي بصفته محايداً إلا للرياضيين الأفراد، مستبعداً هذا الخيار بالنسبة للفريق الروسي.
ووصف الاتحاد الروسي لهوكي الجليد قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بأنه «غير مقبول وغير قانوني»، وأعلن أنه سيستأنف أمام اللجنة الأولمبية الدولية لحل هذه الأزمة.
وقال في بيان: «تم اتخاذ قرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد لأسباب سياسية بحتة».
وتابع: «إن استبعاد المنتخب الروسي ينتهك المبادئ القانونية الأساسية، والروح الأولمبية، ومبدأ عدم التمييز والمساواة بين الرياضيين، ونزاهة البطولات الدولية».
ورحبت الحكومة الكندية بقرار الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.
وقال فان كوفردن لـ«رويترز»، الأحد: «موقف كندا واضح لا لبس فيه: إلى أن تنهي روسيا حربها العدوانية على أوكرانيا، ينبغي عدم السماح بتمثيل روسيا وروسيا البيضاء في الرياضة الدولية. وهذا هو الموقف الذي يتبناه كثيرون حول العالم منذ عام 2022. ولن يتغير موقف كندا لأن تصرفات روسيا لم تتغير».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق من هذا الشهر بأن الدول التي تعارض القرارات التي تسمح لروسيا بالعودة إلى الساحة الرياضية الدولية تنتهك حقوق الرياضيين الروس والمؤسسات الديمقراطية.
أعلن الاتحاد النرويجي لهوكي الجليد أن منتخب بلاده تحت 20 عاماً قد أعيد إلى البطولة بعد أن تم إبلاغه سابقاً بأنه سيتعين عليه إفساح المجال لروسيا بصفتها الفريق الأقل تصنيفاً في البطولة.
وقال بيتر سالستن، الأمين العام للاتحاد النرويجي: «نحن سعداء جداً من أجل اللاعبين والمدربين وجميع العاملين في مجال هوكي الجليد بالنرويج، الذين استحقوا هذا المكان بفوزهم بالصعود العام الماضي».
وأضاف: «كان الفريق يتطلع إلى هذا الحدث طوال عام كامل، لكنه قضى الشهر الماضي في حالة من الضبابية».
وأكدت النرويج أن معسكرها التدريبي قبل البطولة ومبارياتها في كندا ستجري كما هو مخطط لها.
وأثارت العودة المحتملة لروسيا إلى الساحة الدولية لهوكي الجليد تهديدات بالمقاطعة قبل انطلاق بطولة العالم للرجال العام المقبل في ألمانيا.
وأعلنت كل من النمسا، وجمهورية التشيك، والدنمارك، وفنلندا، ولاتفيا، والنرويج والسويد أنها سترفض مواجهة روسيا. وانسحب أحد الرعاة، في حين أشار آخرون إلى أنهم قد يحذون حذوه في حال مشاركة روسيا.
وحثّ الاتحاد الألماني لهوكي الجليد الاتحاد الدولي على توضيح الموقف بشأن بطولة العالم للرجال.
وقال فرانك لوتز، رئيس الاتحاد، في بيان: «نحتاج الآن إلى هذا الوضوح في التخطيط لبطولة العالم التي سنستضيفها في مايو (أيار)؛ من أجل الفرق والمشجعين وجميع الشركاء. لذلك؛ نطالب الاتحاد الدولي لهوكي الجليد بتوضيح سريع».
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إيلي يوسف (واشنطن)
كلوب يطالب بتغيير في قيادة «فيفا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341803-%D9%83%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%A7
طالب مدرب منتخب ألمانيا يورغن كلوب بتغيير في قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وانتخاب شخص جديد لخلافة الرئيس الحالي السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو، قائلاً الأحد: «لم أكن أعتقد أن الأمور يمكن أن تصبح أسوأ بعد سيب بلاتر».
وفي حديثه في برلين عشية مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية الاثنين، قال كلوب إن المرشح المقبل يجب أن يضع مصالح كرة القدم في المقام الأول.
وقال المدرب السابق لليفربول الإنجليزي: «أتابع كرة القدم منذ سنوات عديدة. هناك أشخاص أكثر معرفة مني بكثير في هذا المجال. لكني أعتقد أن معظم الناس باتوا الآن يتفقون على أن التغيير سيكون منطقياً جداً».
وأضاف: «لم أكن أعتقد أن الأمور يمكن أن تصبح أسوأ بعد سيب بلاتر، لكن أحدهم نجح في أن يفعل ذلك»، في إشارة منه إلى الرئيس السابق لـ«فيفا» السويسري الآخر جوزيف بلاتر الذي تسلَّم المنصب في 1998، قبل أن يستقيل في 2015 وسط فضيحة على خلفية اتهامات بالفساد.
ووجهت إلى بلاتر تهم قضائية، لكنه بُرئ في محاكمتين، غير أن لجنة الأخلاقيات التابعة لـ«فيفا» منعته من ممارسة أي نشاط كروي.
وتابع كلوب: «فيما يتعلق بجاني إنفانتينو، فمن المؤكد أن الشخص المقبل الذي سيأتي يمكنه القيام بعمل أفضل».
وتعرض إنفانتينو، الذي تولى رئاسة «فيفا» منذ 2016، لانتقادات حادة بسبب عدد من القرارات والمقترحات، من بينها خطته لبيع جزء من الحقوق التجارية لكأس العالم واستحداثه «جائزة السلام» التي منحها للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال كلوب: «هناك أشخاص يهتمون حقاً بمستقبل كرة القدم، أشخاص لا تحركهم المصالح المالية. إذا تقدم شخص من هذا النوع، وإذا أصبح رئيساً، فأعتقد أن ذلك سيكون تحسناً كبيراً. من المؤكد أن هناك أشخاصاً يهتمون بعمق بمستقبل كرة القدم ولا يملكون أي مصالح مالية فيها».
وتُجرى الانتخابات المقبلة لرئاسة «فيفا» في مارس (آذار) 2027 ولم يعلن حتى الآن نيته الترشح في مواجهة الرئيس الحالي إنفانتينو سوى لاعب منتخب سويسرا السابق رامون فيغا والمسؤول الياباني كوزو تاشيما.
ولم يتطرق كلوب إلى المرشحين الآخرين، لكنه قال: «سمعت شيئاً عن اهتمام (المدرب الفرنسي السابق) آرسين فينغر بالمنصب. لا أعرف ما إذا كان ذلك صحيحاً أم لا، لكنه رجل جيد».
مشاجرة في النفق وضغط هجومي شرس... أسرار انتصار إنجلترا التاريخيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341792-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%82-%D9%88%D8%B6%D8%BA%D8%B7-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%B4%D8%B1%D8%B3-%D8%A3%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A
مشاجرة في النفق وضغط هجومي شرس... أسرار انتصار إنجلترا التاريخي
المنتخب الإنجليزي قدَّم أجمل مستوياته (رويترز)
قدَّم المنتخب الإنجليزي واحدة من أعظم مبارياته بعدما تغلب على مضيفه الإسباني، بطل العالم، بنتيجة 3-2 على ملعب «ميتروبوليتانو» في مدريد، ضمن دوري الأمم الأوروبية، في مواجهة جمعت كل عناصر المباريات الكلاسيكية، من الضغط الهجومي الجريء والمشاحنات بين اللاعبين إلى الصمود الدفاعي واللحظات الحاسمة أمام المرمى.
وبعد الانتقادات التي طالت المدرب الألماني توماس توخيل بسبب تغييراته خلال الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، نجح هذه المرة في قيادة فريقه إلى بر الأمان، رغم العودة الإسبانية القوية واضطرار الإنجليز إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين.
وسلّطت «التلغراف» البريطانية الضوء على سبعة عوامل جعلت هذا الانتصار واحداً من أبرز الانتصارات في تاريخ المنتخب الإنجليزي.
ضغط إنجلترا العالي يصنع بداية استثنائية
وجد المنتخب الإسباني نفسه أمام ضغط هجومي لم يكن مستعداً له خلال المرحلة الأولى من المواجهة، إذ حرم اللاعبون الإنجليز منافسيهم من الوقت والمساحة اللازمين لبناء الهجمات من الخلف.
واضطر الحارس أوناي سيمون، الذي يُعد أحد أفضل حراس المرمى في التعامل مع الكرة بقدميه، إلى إرسال كرات طويلة بعدما عجز زملاؤه عن تجاوز الضغط الإنجليزي.
وعندما حاول الإسبان بناء اللعب من مناطقهم الخلفية، كان ما يصل إلى تسعة لاعبين إنجليز يتمركزون في نصف ملعب أصحاب الأرض.
واعتمد توخيل على رقابة فردية جريئة، تتطلب التزاماً بدنياً وتكتيكياً كبيراً، ونجح لاعبوه في تنفيذها بصورة لافتة أمام المنتخب الذي يُنظر إليه على أنه الأفضل في العالم.
وتكشف الأرقام فاعلية هذا الأسلوب؛ إذ استعاد الإنجليز الكرة 18 مرة خلال الشوط الأول، بينها 10 مرات في نصف ملعب إسبانيا.
وخلال الدقائق الـ45 الأولى، لم ينجح الإسبان سوى في إكمال تمريرة واحدة إلى داخل منطقة جزاء إنجلترا، في مؤشر واضح على نجاح الخطة الإنجليزية في تعطيل البناء الهجومي للمنافس.
وكان بإمكان الضيوف تحقيق أفضلية أكبر خلال بدايتهم القوية، بعدما تصدى سيمون ببراعة عالمية لمحاولة جود بيلينغهام، بينما تدخل مارتن زوبيميندي لإبعاد كرة أخرى، أبقت النتيجة متعادلة حتى سجل هاري كين من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.
ومن اللافت أن المنتخب الإنجليزي سجل عدداً من اللمسات في نصف ملعب إسبانيا يفوق عدد لمساته في نصف ملعبه خلال تلك الفترة، في مشهد يعكس مدى الجرأة التي دخل بها المباراة.
مشاجرة في النفق تكشف الروح القتالية
بدأ التوتر المحيط بالمواجهة قبل انطلاقها بوقت طويل، بعدما أبدى توخيل استياءه من الأسئلة المتعلقة باحتمال تكرار الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبو إنجلترا خلال زيارتهم لإسبانيا عام 2004.
ورد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحافي السابق للمباراة، قائلاً: «ما أود قوله لك، ويمكنك نقله إلى توماس، هو أنه لا توجد عنصرية في إسبانيا».
وقبل صافرة البداية مباشرة، استعرض المنتخب الإسباني كأس العالم أمام جماهيره، في مشهد جرى أمام أعين لاعبي إنجلترا.
وامتنع معظم اللاعبين الإنجليز عن التصفيق لأبطال العالم، مفضلين التركيز على المواجهة المرتقبة.
وانتقلت الأجواء المشحونة إلى أرض الملعب، حيث أظهر اللاعبون الإنجليز استعداداً واضحاً للدخول في المواجهات البدنية وعدم التراجع أمام المنافس.
وأثار إليوت أندرسون غضب الإسبان بعدما اصطدم بمارك كوكوريّا خلال متابعة حركته عقب تمرير الكرة إلى هاري كين في الهجمة التي سبقت احتساب ركلة الجزاء.
وسقط كوكوريّا أرضاً متألماً، لكن جود بيلينغهام دخل في مشادة كلامية مع زميله في ريال مدريد أثناء وجوده على الأرض.
وبعد وقت قصير، وقعت مشادة أخرى بين بن وايت وفابيان رويز بينما كان اللاعبون يتجهون إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بين الشوطين، في مشهد عكس رفض الإنجليز الخضوع للضغوط الإسبانية.
ولم تتوقف اعتراضات بيلينغهام عند ذلك الحد، إذ أظهر لاحقاً غضبه تجاه الحكم الرابع بعدما ساعد المنتخب الإسباني على استعادة الكرة، في إشارة بدت وكأنه يذكّره بأن إعادة الكرات ليست جزءاً من مهامه التحكيمية.
تبديلات توخيل تنجح هذه المرة
كانت قرارات توخيل أثناء المباراة تحت المجهر، بالنظر إلى الانتقادات التي تعرض لها عقب مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.
ففي تلك المباراة، تراجع المنتخب الإنجليزي إلى مناطقه الدفاعية، ومنح منافسه فرصة العودة، خصوصاً بعدما اضطر إلى اللعب بعشرة لاعبين.
وعندما واجه الأرجنتين في أتلانتا، قرر توخيل إخراج صاحب الهدف أنتوني غوردون في مرحلة مبكرة نسبياً، كما أشرك مدافعاً إضافياً، في تغييرات أثارت الجدل حول تأثيرها في تراجع المنتخب.
لكن المدرب الألماني اختار نهجاً مختلفاً أمام إسبانيا، إذ تأخر كثيراً في إجراء تبديلاته، وانتظر حتى الدقيقة 78، بدلاً من الدفع بدان بيرن سريعاً عقب تعرض فريقه للطرد.
واستعان هذه المرة بالمهاجم دومينيك كالفيرت لوين، سعياً إلى منح فريقه خياراً هجومياً يساعده على التقدم بالكرة وإجبار المدافعين الإسبان على التراجع.
ورغم اضطرار إنجلترا إلى الدفاع من مناطق متأخرة، فإن ذلك بدا متوقعاً في ظل اللعب بعشرة لاعبين أمام أبطال العالم.
والفارق الحاسم أن هذا الأسلوب نجح هذه المرة في المحافظة على النتيجة، على خلاف ما حدث أمام الأرجنتين.
الدفاع تحت الحصار يصنع الفارق
اعتاد المنتخب الإنجليزي تقديم مباريات دفاعية استثنائية عندما يجد نفسه تحت الضغط، وكانت المواجهة أمام إسبانيا امتداداً لهذا النهج.
وسبق أن نجح هذا الأسلوب أمام المكسيك على ملعب «أزتيكا»، لكنه أخفق أمام الأرجنتين، قبل أن يثبت فاعليته مجدداً في مدريد.
وجاء المشهد الأكثر تعبيراً عن الروح الدفاعية للمنتخب الإنجليزي عقب تصدي الحارس جيمس ترافورد لمحاولتين متتاليتين في الدقائق الأخيرة.
واندفع المدافع إزري كونسا نحو حارسه، وأمسكه بقوة من قميصه ورفعه إلى الأعلى، بينما كان يصرخ احتفالاً بما أنجزه.
وعكست تلك اللقطة أهمية التصديات التي أبقت المنتخب الإنجليزي متقدماً، وأظهرت حجم الضغط الذي واجهه اللاعبون خلال المرحلة الأخيرة من المباراة.
الظهيران يصنعان الفارق هجومياً ودفاعياً
شكّل أداء بن وايت ولويس هال أحد أبرز عناصر التفوق الإنجليزي، ويمكن تقسيم ما قدماه إلى مرحلتين مختلفتين تماماً: قبل البطاقة الحمراء التي تلقاها أندرسون وبعدها.
فخلال الساعة الأولى، قدّم اللاعبان كل ما يمكن أن يطلبه مدرب من ظهيرين يمتلكان قدرات هجومية.
وانطلق هال باستمرار على الجهة اليسرى، في تحركات لا يلتفت إليها زملاؤه دائماً، لكنها تفتح المساحات أمام بقية اللاعبين.
وعندما كانت الكرة تصل إلى مدافع نيوكاسل، كان يتقدم مباشرة نحو المنافس، وينجح في اختراق المساحات والوصول إلى منطقة الجزاء.
وفي الجهة المقابلة، قدم وايت أداءً مشابهاً، وتجلى تأثيره الهجومي عندما سجل الهدف الثالث لإنجلترا، بعدما تحرك من الناحية اليمنى نحو الداخل وسدد الكرة بين قدمي الحارس أوناي سيمون.
ومن المرجح أن يسهم هذا الهدف في إنهاء صافرات الاستهجان التي يتعرض لها اللاعب من بعض مشجعي المنتخب الإنجليزي، الذين لا يزالون يذكّرونه بمغادرته معسكر كأس العالم 2022 وعودته إلى بلاده.
وبعد البطاقة الحمراء، تغير الدور المطلوب من وايت، إذ أصبح مطالباً بالتركيز على الواجبات الدفاعية، وقدم تدخلاً حاسماً في اللحظات الأخيرة لإيقاف نيكو ويليامز.
أما هال، فواجه اختباراً صعباً أمام لامين يامال، الذي حصل على فرص هجومية وصنع فرصاً لزملائه، لكنه وجد صعوبة في تجاوز الظهير الإنجليزي من الخارج والانطلاق بحرية خلفه.
وكان هال خارج قائمة إنجلترا في كأس العالم، بينما غاب وايت بسبب الإصابة، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان وجودهما قادراً على إحداث فارق خلال البطولة التي أقيمت في أميركا الشمالية.
خطة الركلة الركنية تمنح إنجلترا هدفاً حاسماً
أصبحت الكرات الثابتة عنصراً بالغ الأهمية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرز دورها كذلك في تتويج آرسنال بلقب البطولة الموسم الماضي.
وأمام إسبانيا، اجتمع لاعبان من فريق المدرب ميكيل أرتيتا لصناعة الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي، عندما نفذ ديكلان رايس ركلة ركنية قابلها إزري كونسا بضربة رأس داخل الشباك.
وجاء الهدف نتيجة تحرك مدروس، إذ شكّل عدد من اللاعبين الإنجليز حاجزاً شغل المدافعين الإسبان، مما أتاح لكونسا الالتفاف خلف مجموعة اللاعبين والانفصال عن رقابة كوكوريّا.
ووصل المدافع الإنجليزي إلى موقع مناسب لتوجيه ضربة رأس دون رقابة مباشرة.
وأثار الهدف احتجاجات من لاعبي إسبانيا، الذين اعتبروا أن مورغان روجرز أعاق إيمريك لابورت بصورة غير قانونية خلال تنفيذ الركلة الركنية.
لكن الهدف احتُسب، ليؤكد أهمية التحضير التكتيكي للكرات الثابتة وقدرتها على حسم المواجهات الكبرى.
تألق ترافورد يهدد مكانة بيكفورد
كان الحارس جيمس ترافورد أحد أبرز أبطال الانتصار الإنجليزي، بعدما قدم سلسلة من التصديات الحاسمة في مواجهة الضغط الإسباني.
وتقاسم ترافورد مهمة حراسة المرمى مع جوردان بيكفورد خلال مشوار إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، لكن مستواه أمام إسبانيا منحه فرصة قوية للاحتفاظ بالقميص الأساسي.
وجاء أبرز تدخلاته عندما تصدى لمحاولة فيرمين لوبيز، ثم عاد سريعاً ليمنع إيمريك لابورت من التسجيل في الهجمة نفسها، في تصدٍّ مزدوج استثنائي.
كما أنقذ مرماه من محاولة أخرى لفيرمين عندما كانت إنجلترا متقدمة 3-1، في مرحلة بدأ خلالها الضغط الإسباني يتصاعد بصورة واضحة.
وكان من المحتمل أيضاً أن يتصدى لمحاولة لامين يامال عندما انفرد الأخير بالمرمى، لكن تدخل أندرسون وارتكابه مخالفة ضد اللاعب الإسباني أدى إلى البطاقة الحمراء، وغيّر مسار المباراة بصورة كبيرة.
ومع النقص العددي وتصاعد الهجمات الإسبانية، ازدادت أهمية تدخلات ترافورد، الذي أثبت قدرته على التعامل مع الضغوط في واحدة من أصعب المباريات التي خاضها بقميص المنتخب الإنجليزي.
وبات الأداء الذي قدمه يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل المنافسة على مركز الحارس الأول، بعدما أثبت أنه قادر على لعب دور حاسم أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية.
وفي المحصلة، جمع انتصار إنجلترا بين الضغط العالي والشراسة البدنية والحلول التكتيكية والكرات الثابتة، إلى جانب الصمود الدفاعي والتألق الفردي في اللحظات الحاسمة.
كما منح الفوز توخيل رداً عملياً على الانتقادات التي لاحقته بعد الخروج أمام الأرجنتين، بعدما نجح هذه المرة في التعامل مع النقص العددي والمحافظة على التقدم أمام منتخب إسباني حاول العودة حتى اللحظات الأخيرة.
إن بي إيه: سبيرز وليكرز يواصلان سلسلة انتصاراتهما وليبرون ثالث أفضل ممررhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5341791-%D8%A5%D9%86-%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2-%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D8%B1%D8%B2-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7-%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%AB%D8%A7%D9%84%D8%AB-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84
إن بي إيه: سبيرز وليكرز يواصلان سلسلة انتصاراتهما وليبرون ثالث أفضل ممرر
ليبرون جيمس (أ.ب)
واصل سان أنتونيو سبيرز ولوس أنجليس ليكرز سلسلة انتصاراتهما، فحقق الأول فوزه الثاني عشر توالياً بإسقاطه مضيفه يوتا جاز 110 - 102، والثاني انتصاره الثامن توالياً، وجاء على حساب فينيكس صنز 131 - 123، الأحد، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).
وبدوره، واصل النجم المخضرم ليبرون جيمس الوافد الجديد إلى فيلادلفيا سفنتي سيكسرز كتابة مشواره الخارق في موسمه الرابع والعشرين في الدوري، بعدما رفع رصيده من التمريرات الحاسمة إلى 12092، ليحتل المركز الثالث في القائمة.
في المباراة الأولى على ملعب دلتا سنتر في سولت لايك سيتي، بذل سبيرز قصارى جهده لإلحاق الهزيمة بيوتا جاز الذي يقبع في ذيل ترتيب المنطقة الغربية برصيد فوز واحد فقط، وكاد أن يحقق مفاجأة مدوية بعدما تقدم بفارق خمس نقاط في منتصف الربع الأخير.
وانتفض سبيرز في الدقائق الثلاث الأخيرة ليقلب الطاولة على أصحاب الأرض بتسجيله 16 نقطة مقابل 4 نقاط فقط لمنافسه، رافعاً رصيده إلى 12 فوزاً مقابل هزيمتين في صدارة الغربية بالتساوي مع ليكرز.
وتألق ديلان هاربر في صفوف سبيرز بتسجيله 31 نقطة، بينما برز العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما دفاعياً وهجومياً، فسجل 26 نقطة، والتقط 10 متابعات، وأضاف إليها 6 تمريرات حاسمة، و5 تصديات.
وواصل ليكرز ملاحقة منافسه من تكساس، بفضل تألق نجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش الذي سجل 40 نقطة أو أكثر للمرة السابعة هذا الموسم، وقاده للفوز خارج أرضه على صنز.
ونجح دونتشيتش، الذي يبلغ متوسط نقاطه 39 نقطة في المباراة، في تسجيل 43 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية، وحقق 9 تمريرات حاسمة، في مباراة سيطر فيها فريقه على مجريات اللعب منذ البداية حتى النهاية. وبدا أن ليكرز في طريقه لتحقيق فوز ساحق بعدما وسع الفارق إلى 31 نقطة في وقت متأخر من الربع الثالث، لكنه عاش لحظات عصيبة في الربع الأخير بعدما هبط أداؤه، حيث اقترب أصحاب الأرض من تحقيق عودة مذهلة، فنجحوا في تقليص الفارق إلى خمس نقاط فقط.
ورغم تفوق صنز في الربع الأخير بتسجيله 43 نقطة مقابل 27 لليكرز، فإنّ الأخير نجح في احتواء هذه الصحوة ليحافظ على تفوقه، ويعزز سجله بـ12 فوزاً مقابل هزيمتين.
وقال دونتشيتش: «لقد تراجع أداؤنا، وبات متراخياً بعض الشيء في الربع الأخير، لذا علينا العمل بجدية على معالجة هذا الأمر». وأضاف: «صحيح أننا حققنا ثمانية انتصارات توالياً، لكن يجب علينا تقديم أداء أفضل من ذلك».
وفي ظل غياب أوستن ريفز عن ليكرز بسبب الإصابة، تلقى دونتشيتش دعماً هجومياً من كوينتين غرايمز صاحب 22 نقطة، منها 5 رميات ثلاثية ناجحة، كما ساهم كولين سيكستون بـ16 نقطة بعد مشاركته من على مقاعد البدلاء، بينما حقق ووكر كيسلر «دابل دابل» مع 14 نقطة، و12 متابعة. ووضع أوكلاهوما سيتي ثاندر حداً لسلسلة هزائمه التي استمرت ثلاث مباريات، حيث أحرز الكندي شاي غلجيوس - ألكسندر 37 نقطة، وقاده للفوز على ساكرامنتو كينغز 125 - 103.
وفي المنطقة الشرقية، ارتقى ليبرون جيمس إلى المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين تمريراً للكرات الحاسمة في تاريخ الدوري، وذلك خلال فوز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على إنديانا بايسرز 131 - 124.
وأنهى «الملك» جيمس المباراة برصيد 15 نقطة، و11 تمريرة حاسمة، ليصبح سجل فيلادلفيا 11 فوزاً مقابل ثلاث هزائم. وتفوق جيمس بفارق تمريرة واحدة على جيسون كيد الذي بلغ رصيده في مسيرته 12091 تمريرة حاسمة.
ويحتل كريس بول المركز الثاني في القائمة برصيد 12552 تمريرة، بينما يتصدر جون ستوكتون الترتيب بـ15806 تمريرات حاسمة.
وقال جيمس بعد إنجازه الجديد: «إنه أمر يدعو للتواضع الشديد». وأضاف ابن الـ41 عاماً: «لم أكن أتوقع حدوث ذلك في مسيرتي، لكن التمريرات الحاسمة تعني لي الكثير، فهي تتعلق بتحريك الكرة، والقدرة على إيجاد زملائي في الفريق». وتابع: «أن يرتبط اسمي بأسماء بعض أعظم من لعبوا هذه اللعبة، ومن بينهم صديق مقرب هو جيسون كيد، فهذا أمر مميز للغاية».
ولا يزال سفنتي سيكسرز يتأخر في صدارة المنطقة الشرقية بفارق نصف مباراة عن بوسطن سلتيكس الذي حقق على ملعب تي دي غاردن فوزه السادس توالياً، باكتساحه دالاس مافريكس 131 - 94.
وقاد جايسون تايتوم الفريق الفائز بتسجيله 32 نقطة، إلى جانب 6 متابعات، و6 تمريرات حاسمة، ليرفع سلتيكس رصيده إلى 11 فوزاً مقابل هزيمتين.
ورفع نيويورك نيكس رصيده إلى 7 انتصارات مقابل 6 هزائم، بفوزه على تورونتو رابتورز 112 - 108 بعد التمديد.
وتألق في صفوف نيكس الدومينيكاني كارل - أنتوني تاونز، وجايلن برونسون، بتسجيلهما 28 نقطة لكل منهما.