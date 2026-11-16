الاتحاد الدولي لهوكي الجليد: قيود كندية وراء غياب روسيا عن بطولة العالم للناشئين

قدَّم المنتخب الإنجليزي واحدة من أعظم مبارياته بعدما تغلب على مضيفه الإسباني، بطل العالم، بنتيجة 3-2 على ملعب «ميتروبوليتانو» في مدريد، ضمن دوري الأمم الأوروبية، في مواجهة جمعت كل عناصر المباريات الكلاسيكية، من الضغط الهجومي الجريء والمشاحنات بين اللاعبين إلى الصمود الدفاعي واللحظات الحاسمة أمام المرمى.

وبعد الانتقادات التي طالت المدرب الألماني توماس توخيل بسبب تغييراته خلال الخسارة أمام الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم، نجح هذه المرة في قيادة فريقه إلى بر الأمان، رغم العودة الإسبانية القوية واضطرار الإنجليز إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين.

وسلّطت «التلغراف» البريطانية الضوء على سبعة عوامل جعلت هذا الانتصار واحداً من أبرز الانتصارات في تاريخ المنتخب الإنجليزي.

هاري كين يسكن الكرة الشباك الإسبانية (أ.ب)

ضغط إنجلترا العالي يصنع بداية استثنائية

وجد المنتخب الإسباني نفسه أمام ضغط هجومي لم يكن مستعداً له خلال المرحلة الأولى من المواجهة، إذ حرم اللاعبون الإنجليز منافسيهم من الوقت والمساحة اللازمين لبناء الهجمات من الخلف.

واضطر الحارس أوناي سيمون، الذي يُعد أحد أفضل حراس المرمى في التعامل مع الكرة بقدميه، إلى إرسال كرات طويلة بعدما عجز زملاؤه عن تجاوز الضغط الإنجليزي.

وعندما حاول الإسبان بناء اللعب من مناطقهم الخلفية، كان ما يصل إلى تسعة لاعبين إنجليز يتمركزون في نصف ملعب أصحاب الأرض.

واعتمد توخيل على رقابة فردية جريئة، تتطلب التزاماً بدنياً وتكتيكياً كبيراً، ونجح لاعبوه في تنفيذها بصورة لافتة أمام المنتخب الذي يُنظر إليه على أنه الأفضل في العالم.

وتكشف الأرقام فاعلية هذا الأسلوب؛ إذ استعاد الإنجليز الكرة 18 مرة خلال الشوط الأول، بينها 10 مرات في نصف ملعب إسبانيا.

وخلال الدقائق الـ45 الأولى، لم ينجح الإسبان سوى في إكمال تمريرة واحدة إلى داخل منطقة جزاء إنجلترا، في مؤشر واضح على نجاح الخطة الإنجليزية في تعطيل البناء الهجومي للمنافس.

وكان بإمكان الضيوف تحقيق أفضلية أكبر خلال بدايتهم القوية، بعدما تصدى سيمون ببراعة عالمية لمحاولة جود بيلينغهام، بينما تدخل مارتن زوبيميندي لإبعاد كرة أخرى، أبقت النتيجة متعادلة حتى سجل هاري كين من ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

ومن اللافت أن المنتخب الإنجليزي سجل عدداً من اللمسات في نصف ملعب إسبانيا يفوق عدد لمساته في نصف ملعبه خلال تلك الفترة، في مشهد يعكس مدى الجرأة التي دخل بها المباراة.

دي لافوينتي خسر أمام توخيل (أ.ف.ب)

مشاجرة في النفق تكشف الروح القتالية

بدأ التوتر المحيط بالمواجهة قبل انطلاقها بوقت طويل، بعدما أبدى توخيل استياءه من الأسئلة المتعلقة باحتمال تكرار الإساءات العنصرية التي تعرض لها لاعبو إنجلترا خلال زيارتهم لإسبانيا عام 2004.

ورد مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، خلال المؤتمر الصحافي السابق للمباراة، قائلاً: «ما أود قوله لك، ويمكنك نقله إلى توماس، هو أنه لا توجد عنصرية في إسبانيا».

وقبل صافرة البداية مباشرة، استعرض المنتخب الإسباني كأس العالم أمام جماهيره، في مشهد جرى أمام أعين لاعبي إنجلترا.

وامتنع معظم اللاعبين الإنجليز عن التصفيق لأبطال العالم، مفضلين التركيز على المواجهة المرتقبة.

وانتقلت الأجواء المشحونة إلى أرض الملعب، حيث أظهر اللاعبون الإنجليز استعداداً واضحاً للدخول في المواجهات البدنية وعدم التراجع أمام المنافس.

وأثار إليوت أندرسون غضب الإسبان بعدما اصطدم بمارك كوكوريّا خلال متابعة حركته عقب تمرير الكرة إلى هاري كين في الهجمة التي سبقت احتساب ركلة الجزاء.

وسقط كوكوريّا أرضاً متألماً، لكن جود بيلينغهام دخل في مشادة كلامية مع زميله في ريال مدريد أثناء وجوده على الأرض.

وبعد وقت قصير، وقعت مشادة أخرى بين بن وايت وفابيان رويز بينما كان اللاعبون يتجهون إلى النفق المؤدي لغرف الملابس بين الشوطين، في مشهد عكس رفض الإنجليز الخضوع للضغوط الإسبانية.

ولم تتوقف اعتراضات بيلينغهام عند ذلك الحد، إذ أظهر لاحقاً غضبه تجاه الحكم الرابع بعدما ساعد المنتخب الإسباني على استعادة الكرة، في إشارة بدت وكأنه يذكّره بأن إعادة الكرات ليست جزءاً من مهامه التحكيمية.

توخيل لم يجلس خلال المباراة (أ.ب)

تبديلات توخيل تنجح هذه المرة

كانت قرارات توخيل أثناء المباراة تحت المجهر، بالنظر إلى الانتقادات التي تعرض لها عقب مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كأس العالم.

ففي تلك المباراة، تراجع المنتخب الإنجليزي إلى مناطقه الدفاعية، ومنح منافسه فرصة العودة، خصوصاً بعدما اضطر إلى اللعب بعشرة لاعبين.

وعندما واجه الأرجنتين في أتلانتا، قرر توخيل إخراج صاحب الهدف أنتوني غوردون في مرحلة مبكرة نسبياً، كما أشرك مدافعاً إضافياً، في تغييرات أثارت الجدل حول تأثيرها في تراجع المنتخب.

لكن المدرب الألماني اختار نهجاً مختلفاً أمام إسبانيا، إذ تأخر كثيراً في إجراء تبديلاته، وانتظر حتى الدقيقة 78، بدلاً من الدفع بدان بيرن سريعاً عقب تعرض فريقه للطرد.

واستعان هذه المرة بالمهاجم دومينيك كالفيرت لوين، سعياً إلى منح فريقه خياراً هجومياً يساعده على التقدم بالكرة وإجبار المدافعين الإسبان على التراجع.

ورغم اضطرار إنجلترا إلى الدفاع من مناطق متأخرة، فإن ذلك بدا متوقعاً في ظل اللعب بعشرة لاعبين أمام أبطال العالم.

والفارق الحاسم أن هذا الأسلوب نجح هذه المرة في المحافظة على النتيجة، على خلاف ما حدث أمام الأرجنتين.

المباراة كانت شرسة وسط قرارات تحكيمية قوية (أ.ف.ب)

الدفاع تحت الحصار يصنع الفارق

اعتاد المنتخب الإنجليزي تقديم مباريات دفاعية استثنائية عندما يجد نفسه تحت الضغط، وكانت المواجهة أمام إسبانيا امتداداً لهذا النهج.

وسبق أن نجح هذا الأسلوب أمام المكسيك على ملعب «أزتيكا»، لكنه أخفق أمام الأرجنتين، قبل أن يثبت فاعليته مجدداً في مدريد.

وجاء المشهد الأكثر تعبيراً عن الروح الدفاعية للمنتخب الإنجليزي عقب تصدي الحارس جيمس ترافورد لمحاولتين متتاليتين في الدقائق الأخيرة.

واندفع المدافع إزري كونسا نحو حارسه، وأمسكه بقوة من قميصه ورفعه إلى الأعلى، بينما كان يصرخ احتفالاً بما أنجزه.

وعكست تلك اللقطة أهمية التصديات التي أبقت المنتخب الإنجليزي متقدماً، وأظهرت حجم الضغط الذي واجهه اللاعبون خلال المرحلة الأخيرة من المباراة.

شكّل أداء بن وايت ولويس هال أحد أبرز عناصر التفوق الإنجليزي (أ.ف.ب)

الظهيران يصنعان الفارق هجومياً ودفاعياً

شكّل أداء بن وايت ولويس هال أحد أبرز عناصر التفوق الإنجليزي، ويمكن تقسيم ما قدماه إلى مرحلتين مختلفتين تماماً: قبل البطاقة الحمراء التي تلقاها أندرسون وبعدها.

فخلال الساعة الأولى، قدّم اللاعبان كل ما يمكن أن يطلبه مدرب من ظهيرين يمتلكان قدرات هجومية.

وانطلق هال باستمرار على الجهة اليسرى، في تحركات لا يلتفت إليها زملاؤه دائماً، لكنها تفتح المساحات أمام بقية اللاعبين.

وعندما كانت الكرة تصل إلى مدافع نيوكاسل، كان يتقدم مباشرة نحو المنافس، وينجح في اختراق المساحات والوصول إلى منطقة الجزاء.

وفي الجهة المقابلة، قدم وايت أداءً مشابهاً، وتجلى تأثيره الهجومي عندما سجل الهدف الثالث لإنجلترا، بعدما تحرك من الناحية اليمنى نحو الداخل وسدد الكرة بين قدمي الحارس أوناي سيمون.

ومن المرجح أن يسهم هذا الهدف في إنهاء صافرات الاستهجان التي يتعرض لها اللاعب من بعض مشجعي المنتخب الإنجليزي، الذين لا يزالون يذكّرونه بمغادرته معسكر كأس العالم 2022 وعودته إلى بلاده.

وبعد البطاقة الحمراء، تغير الدور المطلوب من وايت، إذ أصبح مطالباً بالتركيز على الواجبات الدفاعية، وقدم تدخلاً حاسماً في اللحظات الأخيرة لإيقاف نيكو ويليامز.

أما هال، فواجه اختباراً صعباً أمام لامين يامال، الذي حصل على فرص هجومية وصنع فرصاً لزملائه، لكنه وجد صعوبة في تجاوز الظهير الإنجليزي من الخارج والانطلاق بحرية خلفه.

وكان هال خارج قائمة إنجلترا في كأس العالم، بينما غاب وايت بسبب الإصابة، الأمر الذي يفتح باب التساؤلات حول ما إذا كان وجودهما قادراً على إحداث فارق خلال البطولة التي أقيمت في أميركا الشمالية.

الإنجليز يحتفلون بإسقاط إسبانيا (رويترز)

خطة الركلة الركنية تمنح إنجلترا هدفاً حاسماً

أصبحت الكرات الثابتة عنصراً بالغ الأهمية في الدوري الإنجليزي الممتاز، وبرز دورها كذلك في تتويج آرسنال بلقب البطولة الموسم الماضي.

وأمام إسبانيا، اجتمع لاعبان من فريق المدرب ميكيل أرتيتا لصناعة الهدف الثاني للمنتخب الإنجليزي، عندما نفذ ديكلان رايس ركلة ركنية قابلها إزري كونسا بضربة رأس داخل الشباك.

وجاء الهدف نتيجة تحرك مدروس، إذ شكّل عدد من اللاعبين الإنجليز حاجزاً شغل المدافعين الإسبان، مما أتاح لكونسا الالتفاف خلف مجموعة اللاعبين والانفصال عن رقابة كوكوريّا.

ووصل المدافع الإنجليزي إلى موقع مناسب لتوجيه ضربة رأس دون رقابة مباشرة.

وأثار الهدف احتجاجات من لاعبي إسبانيا، الذين اعتبروا أن مورغان روجرز أعاق إيمريك لابورت بصورة غير قانونية خلال تنفيذ الركلة الركنية.

لكن الهدف احتُسب، ليؤكد أهمية التحضير التكتيكي للكرات الثابتة وقدرتها على حسم المواجهات الكبرى.

كان الحارس جيمس ترافورد أحد أبرز أبطال الانتصار الإنجليزي بعدما قدم سلسلة من التصديات الحاسمة (رويترز)

تألق ترافورد يهدد مكانة بيكفورد

كان الحارس جيمس ترافورد أحد أبرز أبطال الانتصار الإنجليزي، بعدما قدم سلسلة من التصديات الحاسمة في مواجهة الضغط الإسباني.

وتقاسم ترافورد مهمة حراسة المرمى مع جوردان بيكفورد خلال مشوار إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية، لكن مستواه أمام إسبانيا منحه فرصة قوية للاحتفاظ بالقميص الأساسي.

وجاء أبرز تدخلاته عندما تصدى لمحاولة فيرمين لوبيز، ثم عاد سريعاً ليمنع إيمريك لابورت من التسجيل في الهجمة نفسها، في تصدٍّ مزدوج استثنائي.

كما أنقذ مرماه من محاولة أخرى لفيرمين عندما كانت إنجلترا متقدمة 3-1، في مرحلة بدأ خلالها الضغط الإسباني يتصاعد بصورة واضحة.

وكان من المحتمل أيضاً أن يتصدى لمحاولة لامين يامال عندما انفرد الأخير بالمرمى، لكن تدخل أندرسون وارتكابه مخالفة ضد اللاعب الإسباني أدى إلى البطاقة الحمراء، وغيّر مسار المباراة بصورة كبيرة.

ومع النقص العددي وتصاعد الهجمات الإسبانية، ازدادت أهمية تدخلات ترافورد، الذي أثبت قدرته على التعامل مع الضغوط في واحدة من أصعب المباريات التي خاضها بقميص المنتخب الإنجليزي.

وبات الأداء الذي قدمه يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل المنافسة على مركز الحارس الأول، بعدما أثبت أنه قادر على لعب دور حاسم أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية.

وفي المحصلة، جمع انتصار إنجلترا بين الضغط العالي والشراسة البدنية والحلول التكتيكية والكرات الثابتة، إلى جانب الصمود الدفاعي والتألق الفردي في اللحظات الحاسمة.

كما منح الفوز توخيل رداً عملياً على الانتقادات التي لاحقته بعد الخروج أمام الأرجنتين، بعدما نجح هذه المرة في التعامل مع النقص العددي والمحافظة على التقدم أمام منتخب إسباني حاول العودة حتى اللحظات الأخيرة.