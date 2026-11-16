«دوري الأمم الأوروبية»: الهزيمة الأولى منذ 32 شهراً... إسبانيا تسقط أمام إنجلترا في مدريد

فاز المنتخب الإنجليزي على مضيّفه الإسباني 2/3، الأحد في ملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» بالعاصمة مدريد، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالمجموعة متقدماً بفارق الأهداف المسجلة على منتخب إسبانيا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

وكان الفريقان قد التقيا في ويمبلي في الجولة الأولى وفاز المنتخب الإسباني بنتيجة 3/2، وتأتي نتيجة مباراة اليوم لتعلن التعادل بين الفريقين في مجموع المباراتين وهو المعيار الأول للصعود كمتصدر في منافسات دوري الأمم.

يذكر أن هذه هي الهزيمة الأولى لمنتخب «لا روخا» منذ السقوط أمام كولومبيا وديّا في مارس (آذار) 2024، أي منذ ما يقرب من 32 شهراً، بينما يعود تاريخ آخر هزيمة رسمية لمنتخب إسبانيا لعام سابق، تحديداً في مارس (آذار) 2023 أمام منتخب اسكوتلندا في تصفيات «يورو 2024».

وتقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 57 أضاف بن وايت الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي، ثم تأثر فريقه بنقص عددي بعد طرد إليوت أندرسون في الدقيقة 63.

واستغل المنتخب الإسباني النقص العددي ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65 عن طريق ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء، ثم سجل زميله نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 75.

كرواتيا هزمت التشيك وألقت بها للمستوى الثاني من دوري الأمم (أ.ف.ب)

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب كرواتيا على منتخب التشيك 1/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بينما أنهى منتخب التشيك مشاركته متذيلاً الترتيب من دون رصيد من النقاط ليهبط إلى المستوى الثاني في البطولة.

وتقدم منتخب كرواتيا في الدقيقة الثانية عن طريق إيفان برسيتش، ثم أدرك منتخب التشيك التعادل في الدقيقة 84 عن طريق آدم هلوزيك، وفي الدقيقة 87 سجل لوفرو ماير الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا ليضمن فريقه النقاط الثلاث.