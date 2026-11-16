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«دوري الأمم الأوروبية»: الهزيمة الأولى منذ 32 شهراً... إسبانيا تسقط أمام إنجلترا في مدريد

احتفالية ثنائي إنجلترا هاري كين وأنتوني غوردون بالفوز المثير على إسبانيا بمدريد (رويترز)
احتفالية ثنائي إنجلترا هاري كين وأنتوني غوردون بالفوز المثير على إسبانيا بمدريد (رويترز)
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«دوري الأمم الأوروبية»: الهزيمة الأولى منذ 32 شهراً... إسبانيا تسقط أمام إنجلترا في مدريد

احتفالية ثنائي إنجلترا هاري كين وأنتوني غوردون بالفوز المثير على إسبانيا بمدريد (رويترز)
احتفالية ثنائي إنجلترا هاري كين وأنتوني غوردون بالفوز المثير على إسبانيا بمدريد (رويترز)

فاز المنتخب الإنجليزي على مضيّفه الإسباني 2/3، الأحد في ملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» بالعاصمة مدريد، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالمجموعة متقدماً بفارق الأهداف المسجلة على منتخب إسبانيا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

وكان الفريقان قد التقيا في ويمبلي في الجولة الأولى وفاز المنتخب الإسباني بنتيجة 3/2، وتأتي نتيجة مباراة اليوم لتعلن التعادل بين الفريقين في مجموع المباراتين وهو المعيار الأول للصعود كمتصدر في منافسات دوري الأمم.

يذكر أن هذه هي الهزيمة الأولى لمنتخب «لا روخا» منذ السقوط أمام كولومبيا وديّا في مارس (آذار) 2024، أي منذ ما يقرب من 32 شهراً، بينما يعود تاريخ آخر هزيمة رسمية لمنتخب إسبانيا لعام سابق، تحديداً في مارس (آذار) 2023 أمام منتخب اسكوتلندا في تصفيات «يورو 2024».

وتقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 57 أضاف بن وايت الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي، ثم تأثر فريقه بنقص عددي بعد طرد إليوت أندرسون في الدقيقة 63.

واستغل المنتخب الإسباني النقص العددي ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65 عن طريق ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء، ثم سجل زميله نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 75.

كرواتيا هزمت التشيك وألقت بها للمستوى الثاني من دوري الأمم (أ.ف.ب)

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب كرواتيا على منتخب التشيك 1/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بينما أنهى منتخب التشيك مشاركته متذيلاً الترتيب من دون رصيد من النقاط ليهبط إلى المستوى الثاني في البطولة.

وتقدم منتخب كرواتيا في الدقيقة الثانية عن طريق إيفان برسيتش، ثم أدرك منتخب التشيك التعادل في الدقيقة 84 عن طريق آدم هلوزيك، وفي الدقيقة 87 سجل لوفرو ماير الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا ليضمن فريقه النقاط الثلاث.

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«دوري الأمم الأوروبية»: الهزيمة الأولى منذ 32 شهراً... إسبانيا تسقط أمام إنجلترا في مدريد

احتفالية ثنائي إنجلترا هاري كين وأنتوني غوردون بالفوز المثير على إسبانيا بمدريد (رويترز)
احتفالية ثنائي إنجلترا هاري كين وأنتوني غوردون بالفوز المثير على إسبانيا بمدريد (رويترز)
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«دوري الأمم الأوروبية»: الهزيمة الأولى منذ 32 شهراً... إسبانيا تسقط أمام إنجلترا في مدريد

احتفالية ثنائي إنجلترا هاري كين وأنتوني غوردون بالفوز المثير على إسبانيا بمدريد (رويترز)
احتفالية ثنائي إنجلترا هاري كين وأنتوني غوردون بالفوز المثير على إسبانيا بمدريد (رويترز)

فاز المنتخب الإنجليزي على مضيّفه الإسباني 2/3، الأحد في ملعب «طيران الرياض متروبوليتانو» بالعاصمة مدريد، في الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 15 نقطة في المركز الأول بالمجموعة متقدماً بفارق الأهداف المسجلة على منتخب إسبانيا صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد.

وكان الفريقان قد التقيا في ويمبلي في الجولة الأولى وفاز المنتخب الإسباني بنتيجة 3/2، وتأتي نتيجة مباراة اليوم لتعلن التعادل بين الفريقين في مجموع المباراتين وهو المعيار الأول للصعود كمتصدر في منافسات دوري الأمم.

يذكر أن هذه هي الهزيمة الأولى لمنتخب «لا روخا» منذ السقوط أمام كولومبيا وديّا في مارس (آذار) 2024، أي منذ ما يقرب من 32 شهراً، بينما يعود تاريخ آخر هزيمة رسمية لمنتخب إسبانيا لعام سابق، تحديداً في مارس (آذار) 2023 أمام منتخب اسكوتلندا في تصفيات «يورو 2024».

وتقدم المنتخب الإنجليزي عن طريق هاري كين في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول من ضربة جزاء، ثم أضاف زميله إزري كونسا الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 57 أضاف بن وايت الهدف الثالث للمنتخب الإنجليزي، ثم تأثر فريقه بنقص عددي بعد طرد إليوت أندرسون في الدقيقة 63.

واستغل المنتخب الإسباني النقص العددي ليسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 65 عن طريق ميكيل أويارزابال من ضربة جزاء، ثم سجل زميله نيكو ويليامز الهدف الثاني في الدقيقة 75.

كرواتيا هزمت التشيك وألقت بها للمستوى الثاني من دوري الأمم (أ.ف.ب)

ولحساب المجموعة ذاتها، فاز منتخب كرواتيا على منتخب التشيك 1/2، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

ورفع منتخب كرواتيا رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، بينما أنهى منتخب التشيك مشاركته متذيلاً الترتيب من دون رصيد من النقاط ليهبط إلى المستوى الثاني في البطولة.

وتقدم منتخب كرواتيا في الدقيقة الثانية عن طريق إيفان برسيتش، ثم أدرك منتخب التشيك التعادل في الدقيقة 84 عن طريق آدم هلوزيك، وفي الدقيقة 87 سجل لوفرو ماير الهدف الثاني لمنتخب كرواتيا ليضمن فريقه النقاط الثلاث.

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الرياضة كرة القدم دوري الأمم الأوروبية رياضة إسبانية رياضة إنجليزية إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

«دبليو تي إيه»: أندرييفا تفجر المفاجأة وتخطف اللقب في مشاركتها الأولى

أندرييفا لحظة تتويجها باللقب (أ.ف.ب)
أندرييفا لحظة تتويجها باللقب (أ.ف.ب)
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«دبليو تي إيه»: أندرييفا تفجر المفاجأة وتخطف اللقب في مشاركتها الأولى

أندرييفا لحظة تتويجها باللقب (أ.ف.ب)
أندرييفا لحظة تتويجها باللقب (أ.ف.ب)

توجت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة ثالثة عالميا، بلقب بطولة «دبليو تي إيه» الختامية في كرة التنس، في مشاركتها الأولى، بتغلبها في النهائي على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة 7-5 و6-3 الأحد في إنديان ويلز.

وجددت ابنة الـ19 عاما، المتوجة هذا الموسم بلقب رولان غاروس، تفوقها على سفيتولينا بعدما سبق لها الفوز على الأوكرانية في مباراتها الافتتاحية في هذه البطولة 6-4 و6-0.

أندرييفا محتفلة بالفوز الكبير (أ.ب)

وبحسمها النهائي في مجموعتين وحرمانها سفيتولينا من لقبها الثاني، بعد أول عام 2018، انضمت أندرييفا إلى الأميركيتين كريس إيفرت وسيرينا وليامز اللتين كانتا اللاعبتين الوحيدتين حتى الآن اللتين تحرزان لقب البطولة الختامية في أول مشاركة لهما من دون خسارة أي مجموعة.

وحققت إيفرت هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية عام 1972، فيما فازت وليامز بمبارياتها الثلاث الأولى بمجموعتين نظيفتين عام 2001 قبل أن تحرز اللقب إثر انسحاب منافستها من النهائي.

وبمجرد وصولها إلى النهائي، ضمنت أندرييفا التقدّم من المركز الثالث إلى الثاني في التصنيف العالمي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا التي ستتراجع إلى المركز الثالث بعدما ودعت البطولة خالية الوفاض اثر خسارتها امام سفيتولينا في منافسات المجموعة الثانية.

أندرييفا خلال المواجهة (إ.ب.أ)

وعن 19 عاما، أصبحت أندرييفا أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة منذ مواطنتها ماريا شارابوفا عام 2004، وقد خاضت الأحد النهائي السادس لها هذا الموسم، معادلة المصنفة الأولى عالميا الكازخستانية إيلينا ريباكينا كأكثر اللاعبات خوضا للمباريات النهائية في 2026.

وحققت أندرييفا انتصارها الثالث على سفيتولينا مقابل هزيمة، وجميعها في إنديان ويلز التي أحرزت فيها العام الماضي لقب دورة الألف نقطة ثم فازت بمباراتيها أمام الأوكرانية في هذه النسخة من البطولة الختامية.

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تنس أميركا
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خيسوس يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد الخسارة المدوية أمام الدنمارك

خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (أ.ف.ب)
خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (أ.ف.ب)
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خيسوس يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد الخسارة المدوية أمام الدنمارك

خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (أ.ف.ب)
خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (أ.ف.ب)

حرص خورخي خيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم، على توجيه رسالة للجماهير عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام الدنمارك بنتيجة 1 / 4، السبت، بملعب (براغا) ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وشدد خيسوس على ضرورة تحليل أسباب هذا التعثر وتصحيح الأخطاء قبل المواجهة المقبلة.

ونشر المدرب البرتغالي رسالته عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خسارة كلفت فريقه فرصة حسم صدارة المجموعة مبكراً، إذ كان بإمكان البرتغال ضمان التربع على القمة حال تحقيق نتيجة إيجابية، لكن الأمور تأجلت الآن للجولة الأخيرة.

واعترف خيسوس بأن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام الدنمارك، لكنه رفض أن تختزل مسيرة الفريق في البطولة في هذه المباراة فقط، مشيرا إلى النتائج السابقة التي قادت المنتخب البرتغالي لاعتلاء صدارة المجموعة.

وكتب المدرب: «لا نحقق دائما النتائج التي نطمح إليها. لم نكن في أفضل حالاتنا بالأمس، لكن مباراة واحدة لا تمحو العمل الجاد الذي قدمناه. لقد حققنا 4 انتصارات في 5 مباريات، وما زلنا في صدارة المجموعة».

وأضاف في رسالته التي نشرها الأحد على حسابه الخاص بتطبيق (إنستغرام): «نحن نفوز ونخسر معا. حان الوقت الآن للتحليل والتصحيح ومواصلة العمل، يدا بيد وبعزيمة راسخة لتحقيق أهدافنا».

وتعكس كلمات خيسوس تقديرا للجهود المبذولة في المباريات السابقة، مع تحمله في الوقت ذاته مسؤولية الإخفاق أمام الدنمارك، وهو يدرك أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة دقيقة لما حدث من أخطاء.

يعود منتخب البرتغال للمنافسات الثلاثاء، حيث يسافر إلى كارديف لمواجهة مضيّفه منتخب ويلز، في مباراة يتعين عليها حصد النقاط فيها لضمان إنهاء المجموعة في الصدارة.

ولن يخوض المنتخب البرتغالي اللقاء بكامل قوته، إذ يفتقد خدمات جواو بالينيا وروبن دياز بسبب الإيقاف، بينما يغيب برناردو سيلفا بداعي الإصابة، مما يضع الجهاز الفني أمام تحدي التعامل مع هذه الغيابات الثلاثة قبل تلك المواجهة الحاسمة.

يشار إلى أن منتخب البرتغال يمتلك 12 نقطة في رصيده، يعتلي بها قمة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب البرتغال، بينما يتواجد منتخب النرويج في المركز الثالث بست نقاط، ويقبع منتخب ويلز في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط.

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