«دوري أمم أوروبا»: فرنسا تخطف الصدارة... وسقوط مروّع لإيطاليا في بروكسل

فاز منتخب فرنسا على نظيره التركي بنتيجة 2 / 1، مساء الأحد، لينتزع الصدارة في ختام منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول بدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

بعد شوط أول سلبي، تقدم الديوك بهدف عكسي سجله المدافع التركي إميرهان توبتشو في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت بمعقل نادي بوردو، الفريق القديم لزين الدين زيدان المدير الفني لمنتخب فرنسا.

وأضاف إيلي جونيور كروبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، بينما قلص الأتراك الفارق بهدف وحيد سجله عبد الكريم بردكجي في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب فرنسا رصيده إلى 13 نقطة، ليتأهل لدور الثمانية في صدارة المجموعة، بينما تذيلت تركيا الترتيب من دون رصيد بعد الخسارة في جميع المباريات الست، ليهبط للمستوى الثاني.

حسرة لاعبي إيطاليا بعد الهزيمة الثقيلة في بروكسل (أ.ف.ب)

واستفاد المنتخب الفرنسي بطل دوري الأمم في 2021 من سقوط إيطاليا أمام بلجيكا بنتيجة 1 / 4 في مباراة أخرى بنفس التوقيت، ليتأهل الشياطين الحمر في الوصافة، بينما تودع إيطاليا منافسات البطولة القارية.

ولم يحافظ منتخب إيطاليا على تقدمه بهدف مبكر، سجله بيو إسبوزيتو في الدقيقة 11، حيث رد أصحاب الأرض بثلاثية في الشوط الأول.وأدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف ماكسيم دي كويبر في الدقيقة 15، وأضاف ناثان نجويي وجيريمي دوكو الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 22 و26.وفي الشوط الثاني، اختتم دييغو موريرا رباعية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 80.بهذا الفوز العريض رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز في الوصافة برصيد 12 نقطة، وينتزع بطاقة التأهل رفقة فرنسا صاحبة الصدارة.أما منتخب إيطاليا الذي كان متصدرا للمجموعة قبل انطلاق منافسات الجولة الأخيرة، فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط، وتراجع للمركز الثالث، ليتلقى فريق المدرب روبرتو مانشيني ضربة قوية.