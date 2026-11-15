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رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات: سنتعافى مالياً في 2027

فاليري كاميلو رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات (أ.ف.ب)
فاليري كاميلو رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات (أ.ف.ب)
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رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات: سنتعافى مالياً في 2027

فاليري كاميلو رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات (أ.ف.ب)
فاليري كاميلو رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات (أ.ف.ب)

قالت فاليري كاميلو، رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إنها تتوقع عودة الاتحاد إلى «مساره التشغيلي والمالي الطبيعي» بحلول عام 2027، مؤكدة ثقتها الكاملة في مستقبله رغم التقارير التي تحدثت عن احتمال تعرض الجولة لضغوط في السيولة النقدية.

وذكرت صحيفة «التليغراف»، في سبتمبر (أيلول)، أن الاتحاد يتوقع تكبد خسائر تشغيلية قدرها 23 مليون دولار هذا العام، مضيفة أن أرصدته النقدية قد تتآكل بحلول خريف 2027.

ولم تعلق كاميلو بشكل مباشر على هذه الأرقام عندما سئلت عنها، خلال مقابلة مع «رويترز» على هامش البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، لكنها قالت إن عام 2026 يمثل مرحلة انتقالية.

وأضافت أن أكثر من مليار شخص تابعوا منافسات التنس النسائي العام الماضي، وهو ما يمنح الرياضة قاعدة قوية لمواصلة النمو.

وقالت: «ينبغي للجميع أن يكونوا واثقين تماماً من مستقبل اتحاد لاعبات التنس المحترفات».

وتحملت الجولة هذا العام تكلفة غير متوقعة لنقل البطولة الختامية للموسم إلى إنديان ويلز، وقالت كاميلو إن الاتحاد تحمل كامل التكلفة المالية لتنظيم البطولة، كما يتكفل بالكامل بقيمة الجوائز المالية.

كما ترتبط الضغوط المالية بالاتفاق المبرم مع شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز»، التي استحوذت في عام 2023 على حصة قدرها 20 في المائة في الذراع التجارية للاتحاد مقابل 150 مليون دولار تدفع على مدى 5 سنوات. وينتهي هذا التمويل، الذي يبلغ نحو 30 مليون دولار سنوياً، في عام 2027.

فاليري كاميلو تحتفل بالتشيكية كاترينا سينياكوفا باحتلالها صدارة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)

وردّاً على الانتقادات التي اعتبرت أن أموال شركة «سي في سي» وجّهت بصورة مفرطة إلى الجوائز المالية، قالت كاميلو إن تحقيق المساواة في الجوائز يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الاتحاد، مؤكدة أنه لا توجد أي خطط لخفضها.

وأضافت أن جميع البطولات من فئة ألف نقطة، المشتركة بين اتحاد اللاعبات المحترفات واتحاد اللاعبين المحترفين، ستمنح جوائز مالية متساوية اعتباراً من العام المقبل، لتنضم بذلك إلى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

ولم يحدد الاتحاد بعد قيمة جوائز البطولة الختامية في 2027. وقالت كاميلو، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الاتحاد يدرس عدة خيارات، من بينها تطبيق نموذج لتقاسم الإيرادات مع اللاعبات. وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة الختامية هذا العام 10 ملايين دولار، انخفاضاً من 15.5 مليون دولار في عام 2025.

كما تحدثت عن صندوق جديد للاستثمار يهدف إلى مساعدة البطولات على استقطاب أبرز اللاعبات ودعم البطولات التي تقام في مواعيد أقل جاذبية ضمن الجدول.

ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة جدول موسم 2027 بعد مطالبات من اللاعبات بتقليص التزاماتهن. وبموجب التغييرات المقترحة، سينخفض عدد بطولات فئة 500 الإلزامية لكل لاعبة من 6 بطولات إلى 4 بطولات.

وستستضيف مدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا البطولة الختامية لموسم تنس السيدات لمدة لا تقل عن 3 سنوات اعتباراً من 2027، على أن تقام المنافسات في الصالة المغلقة التابعة لمركز «سبكتروم»، مقر فريق هورنتس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقد يؤدي ذلك إلى تقليص مدة البطولة من 8 أيام حالياً إلى 5 أيام لتتلاءم مع جدول مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقالت كاميلو إن العمل جارٍ على وضع صيغة جديدة بالتشاور مع اللاعبات، على أن يعلن عنها قريباً.

كما أكدت استمرار المحادثات بشأن توسيع التعاون بين جولتي الرجال والسيدات، لكنها شددت على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يصبّ في مصلحة التنس النسائي ويحافظ على قيمته التجارية والتسويقية.

وأشارت أيضاً إلى مبادرات جديدة، من بينها شراكات مع «تيك توك» و«مرسيدس - بنز»، حيث ستحصل بطلة نهائي الأحد على سيارة «مرسيدس إس إل 55» باللون الأرجواني المميز لاتحاد المحترفات.

وقالت: «نواصل تحقيق نمو تجاري قوي، ونستقطب شركاء جدداً، كما نتولى الآن إدارة البطولة الختامية وحقوقنا الإعلامية».

وأضافت: «آفاقنا المستقبلية واعدة للغاية».

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«دبليو تي إيه»: أندرييفا تفجر المفاجأة وتخطف اللقب في مشاركتها الأولى

أندرييفا لحظة تتويجها باللقب (أ.ف.ب)
أندرييفا لحظة تتويجها باللقب (أ.ف.ب)
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«دبليو تي إيه»: أندرييفا تفجر المفاجأة وتخطف اللقب في مشاركتها الأولى

أندرييفا لحظة تتويجها باللقب (أ.ف.ب)
أندرييفا لحظة تتويجها باللقب (أ.ف.ب)

توجت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة ثالثة عالميا، بلقب بطولة «دبليو تي إيه» الختامية في كرة التنس، في مشاركتها الأولى، بتغلبها في النهائي على الأوكرانية إيلينا سفيتولينا السادسة 7-5 و6-3 الأحد في إنديان ويلز.

وجددت ابنة الـ19 عاما، المتوجة هذا الموسم بلقب رولان غاروس، تفوقها على سفيتولينا بعدما سبق لها الفوز على الأوكرانية في مباراتها الافتتاحية في هذه البطولة 6-4 و6-0.

أندرييفا محتفلة بالفوز الكبير (أ.ب)

وبحسمها النهائي في مجموعتين وحرمانها سفيتولينا من لقبها الثاني، بعد أول عام 2018، انضمت أندرييفا إلى الأميركيتين كريس إيفرت وسيرينا وليامز اللتين كانتا اللاعبتين الوحيدتين حتى الآن اللتين تحرزان لقب البطولة الختامية في أول مشاركة لهما من دون خسارة أي مجموعة.

وحققت إيفرت هذا الإنجاز في النسخة الافتتاحية عام 1972، فيما فازت وليامز بمبارياتها الثلاث الأولى بمجموعتين نظيفتين عام 2001 قبل أن تحرز اللقب إثر انسحاب منافستها من النهائي.

وبمجرد وصولها إلى النهائي، ضمنت أندرييفا التقدّم من المركز الثالث إلى الثاني في التصنيف العالمي على حساب البيلاروسية أرينا سابالينكا التي ستتراجع إلى المركز الثالث بعدما ودعت البطولة خالية الوفاض اثر خسارتها امام سفيتولينا في منافسات المجموعة الثانية.

أندرييفا خلال المواجهة (إ.ب.أ)

وعن 19 عاما، أصبحت أندرييفا أصغر لاعبة تبلغ نهائي البطولة منذ مواطنتها ماريا شارابوفا عام 2004، وقد خاضت الأحد النهائي السادس لها هذا الموسم، معادلة المصنفة الأولى عالميا الكازخستانية إيلينا ريباكينا كأكثر اللاعبات خوضا للمباريات النهائية في 2026.

وحققت أندرييفا انتصارها الثالث على سفيتولينا مقابل هزيمة، وجميعها في إنديان ويلز التي أحرزت فيها العام الماضي لقب دورة الألف نقطة ثم فازت بمباراتيها أمام الأوكرانية في هذه النسخة من البطولة الختامية.

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الرياضة رياضة عالمية

خيسوس يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد الخسارة المدوية أمام الدنمارك

خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (أ.ف.ب)
خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (أ.ف.ب)
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خيسوس يوجه رسالة لجماهير البرتغال بعد الخسارة المدوية أمام الدنمارك

خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (أ.ف.ب)
خورخي خيسوس المدير الفني لمنتخب البرتغال (أ.ف.ب)

حرص خورخي خيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال لكرة القدم، على توجيه رسالة للجماهير عقب الخسارة الثقيلة التي تلقاها فريقه أمام الدنمارك بنتيجة 1 / 4، السبت، بملعب (براغا) ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وشدد خيسوس على ضرورة تحليل أسباب هذا التعثر وتصحيح الأخطاء قبل المواجهة المقبلة.

ونشر المدرب البرتغالي رسالته عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، بعد خسارة كلفت فريقه فرصة حسم صدارة المجموعة مبكراً، إذ كان بإمكان البرتغال ضمان التربع على القمة حال تحقيق نتيجة إيجابية، لكن الأمور تأجلت الآن للجولة الأخيرة.

واعترف خيسوس بأن فريقه لم يظهر بالمستوى المطلوب أمام الدنمارك، لكنه رفض أن تختزل مسيرة الفريق في البطولة في هذه المباراة فقط، مشيرا إلى النتائج السابقة التي قادت المنتخب البرتغالي لاعتلاء صدارة المجموعة.

وكتب المدرب: «لا نحقق دائما النتائج التي نطمح إليها. لم نكن في أفضل حالاتنا بالأمس، لكن مباراة واحدة لا تمحو العمل الجاد الذي قدمناه. لقد حققنا 4 انتصارات في 5 مباريات، وما زلنا في صدارة المجموعة».

وأضاف في رسالته التي نشرها الأحد على حسابه الخاص بتطبيق (إنستغرام): «نحن نفوز ونخسر معا. حان الوقت الآن للتحليل والتصحيح ومواصلة العمل، يدا بيد وبعزيمة راسخة لتحقيق أهدافنا».

وتعكس كلمات خيسوس تقديرا للجهود المبذولة في المباريات السابقة، مع تحمله في الوقت ذاته مسؤولية الإخفاق أمام الدنمارك، وهو يدرك أن المرحلة المقبلة تتطلب مراجعة دقيقة لما حدث من أخطاء.

يعود منتخب البرتغال للمنافسات الثلاثاء، حيث يسافر إلى كارديف لمواجهة مضيّفه منتخب ويلز، في مباراة يتعين عليها حصد النقاط فيها لضمان إنهاء المجموعة في الصدارة.

ولن يخوض المنتخب البرتغالي اللقاء بكامل قوته، إذ يفتقد خدمات جواو بالينيا وروبن دياز بسبب الإيقاف، بينما يغيب برناردو سيلفا بداعي الإصابة، مما يضع الجهاز الفني أمام تحدي التعامل مع هذه الغيابات الثلاثة قبل تلك المواجهة الحاسمة.

يشار إلى أن منتخب البرتغال يمتلك 12 نقطة في رصيده، يعتلي بها قمة الترتيب، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب البرتغال، بينما يتواجد منتخب النرويج في المركز الثالث بست نقاط، ويقبع منتخب ويلز في مؤخرة الترتيب بثلاث نقاط.

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«دوري أمم أوروبا»: فرنسا تخطف الصدارة... وسقوط مروّع لإيطاليا في بروكسل

احتفالية لاعبي فرنسا بالفوز على تركيا والتأهل في الصدارة (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي فرنسا بالفوز على تركيا والتأهل في الصدارة (أ.ف.ب)
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«دوري أمم أوروبا»: فرنسا تخطف الصدارة... وسقوط مروّع لإيطاليا في بروكسل

احتفالية لاعبي فرنسا بالفوز على تركيا والتأهل في الصدارة (أ.ف.ب)
احتفالية لاعبي فرنسا بالفوز على تركيا والتأهل في الصدارة (أ.ف.ب)

فاز منتخب فرنسا على نظيره التركي بنتيجة 2 / 1، مساء الأحد، لينتزع الصدارة في ختام منافسات المجموعة الأولى من المستوى الأول بدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

بعد شوط أول سلبي، تقدم الديوك بهدف عكسي سجله المدافع التركي إميرهان توبتشو في الدقيقة 49 من المباراة التي أقيمت بمعقل نادي بوردو، الفريق القديم لزين الدين زيدان المدير الفني لمنتخب فرنسا.

وأضاف إيلي جونيور كروبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 80، بينما قلص الأتراك الفارق بهدف وحيد سجله عبد الكريم بردكجي في الدقيقة 90.

بهذه النتيجة، يرفع منتخب فرنسا رصيده إلى 13 نقطة، ليتأهل لدور الثمانية في صدارة المجموعة، بينما تذيلت تركيا الترتيب من دون رصيد بعد الخسارة في جميع المباريات الست، ليهبط للمستوى الثاني.

حسرة لاعبي إيطاليا بعد الهزيمة الثقيلة في بروكسل (أ.ف.ب)

واستفاد المنتخب الفرنسي بطل دوري الأمم في 2021 من سقوط إيطاليا أمام بلجيكا بنتيجة 1 / 4 في مباراة أخرى بنفس التوقيت، ليتأهل الشياطين الحمر في الوصافة، بينما تودع إيطاليا منافسات البطولة القارية.

ولم يحافظ منتخب إيطاليا على تقدمه بهدف مبكر، سجله بيو إسبوزيتو في الدقيقة 11، حيث رد أصحاب الأرض بثلاثية في الشوط الأول.وأدرك منتخب بلجيكا التعادل بهدف ماكسيم دي كويبر في الدقيقة 15، وأضاف ناثان نجويي وجيريمي دوكو الهدفين الثاني والثالث بالدقيقتين 22 و26.وفي الشوط الثاني، اختتم دييغو موريرا رباعية أصحاب الأرض بهدف في الدقيقة 80.بهذا الفوز العريض رفع منتخب بلجيكا رصيده إلى 12 نقطة، ليقفز في الوصافة برصيد 12 نقطة، وينتزع بطاقة التأهل رفقة فرنسا صاحبة الصدارة.أما منتخب إيطاليا الذي كان متصدرا للمجموعة قبل انطلاق منافسات الجولة الأخيرة، فقد تجمد رصيده عند 10 نقاط، وتراجع للمركز الثالث، ليتلقى فريق المدرب روبرتو مانشيني ضربة قوية.

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