رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات: سنتعافى مالياً في 2027

قالت فاليري كاميلو، رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إنها تتوقع عودة الاتحاد إلى «مساره التشغيلي والمالي الطبيعي» بحلول عام 2027، مؤكدة ثقتها الكاملة في مستقبله رغم التقارير التي تحدثت عن احتمال تعرض الجولة لضغوط في السيولة النقدية.

وذكرت صحيفة «التليغراف»، في سبتمبر (أيلول)، أن الاتحاد يتوقع تكبد خسائر تشغيلية قدرها 23 مليون دولار هذا العام، مضيفة أن أرصدته النقدية قد تتآكل بحلول خريف 2027.

ولم تعلق كاميلو بشكل مباشر على هذه الأرقام عندما سئلت عنها، خلال مقابلة مع «رويترز» على هامش البطولة الختامية لموسم تنس السيدات، لكنها قالت إن عام 2026 يمثل مرحلة انتقالية.

وأضافت أن أكثر من مليار شخص تابعوا منافسات التنس النسائي العام الماضي، وهو ما يمنح الرياضة قاعدة قوية لمواصلة النمو.

وقالت: «ينبغي للجميع أن يكونوا واثقين تماماً من مستقبل اتحاد لاعبات التنس المحترفات».

وتحملت الجولة هذا العام تكلفة غير متوقعة لنقل البطولة الختامية للموسم إلى إنديان ويلز، وقالت كاميلو إن الاتحاد تحمل كامل التكلفة المالية لتنظيم البطولة، كما يتكفل بالكامل بقيمة الجوائز المالية.

كما ترتبط الضغوط المالية بالاتفاق المبرم مع شركة «سي في سي كابيتال بارتنرز»، التي استحوذت في عام 2023 على حصة قدرها 20 في المائة في الذراع التجارية للاتحاد مقابل 150 مليون دولار تدفع على مدى 5 سنوات. وينتهي هذا التمويل، الذي يبلغ نحو 30 مليون دولار سنوياً، في عام 2027.

فاليري كاميلو تحتفل بالتشيكية كاترينا سينياكوفا باحتلالها صدارة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)

وردّاً على الانتقادات التي اعتبرت أن أموال شركة «سي في سي» وجّهت بصورة مفرطة إلى الجوائز المالية، قالت كاميلو إن تحقيق المساواة في الجوائز يمثل ركناً أساسياً في استراتيجية الاتحاد، مؤكدة أنه لا توجد أي خطط لخفضها.

وأضافت أن جميع البطولات من فئة ألف نقطة، المشتركة بين اتحاد اللاعبات المحترفات واتحاد اللاعبين المحترفين، ستمنح جوائز مالية متساوية اعتباراً من العام المقبل، لتنضم بذلك إلى البطولات الأربع الكبرى للتنس.

ولم يحدد الاتحاد بعد قيمة جوائز البطولة الختامية في 2027. وقالت كاميلو، في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن الاتحاد يدرس عدة خيارات، من بينها تطبيق نموذج لتقاسم الإيرادات مع اللاعبات. وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة الختامية هذا العام 10 ملايين دولار، انخفاضاً من 15.5 مليون دولار في عام 2025.

كما تحدثت عن صندوق جديد للاستثمار يهدف إلى مساعدة البطولات على استقطاب أبرز اللاعبات ودعم البطولات التي تقام في مواعيد أقل جاذبية ضمن الجدول.

ويأتي ذلك في إطار إعادة هيكلة جدول موسم 2027 بعد مطالبات من اللاعبات بتقليص التزاماتهن. وبموجب التغييرات المقترحة، سينخفض عدد بطولات فئة 500 الإلزامية لكل لاعبة من 6 بطولات إلى 4 بطولات.

وستستضيف مدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا البطولة الختامية لموسم تنس السيدات لمدة لا تقل عن 3 سنوات اعتباراً من 2027، على أن تقام المنافسات في الصالة المغلقة التابعة لمركز «سبكتروم»، مقر فريق هورنتس المنافس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقد يؤدي ذلك إلى تقليص مدة البطولة من 8 أيام حالياً إلى 5 أيام لتتلاءم مع جدول مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقالت كاميلو إن العمل جارٍ على وضع صيغة جديدة بالتشاور مع اللاعبات، على أن يعلن عنها قريباً.

كما أكدت استمرار المحادثات بشأن توسيع التعاون بين جولتي الرجال والسيدات، لكنها شددت على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يصبّ في مصلحة التنس النسائي ويحافظ على قيمته التجارية والتسويقية.

وأشارت أيضاً إلى مبادرات جديدة، من بينها شراكات مع «تيك توك» و«مرسيدس - بنز»، حيث ستحصل بطلة نهائي الأحد على سيارة «مرسيدس إس إل 55» باللون الأرجواني المميز لاتحاد المحترفات.

وقالت: «نواصل تحقيق نمو تجاري قوي، ونستقطب شركاء جدداً، كما نتولى الآن إدارة البطولة الختامية وحقوقنا الإعلامية».

وأضافت: «آفاقنا المستقبلية واعدة للغاية».