كلوب: يجب أن نهزم هولندا!

يضع يورغن كلوب، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، كامل تركيزه على السيناريو الإيجابي المتمثل في التأهل لدور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك قبل المباراة الحاسمة في المسابقة القارية أمام ضيفه منتخب هولندا.

ولا يشغل بال كلوب كثيراً احتمال الهبوط من المستوى الأول للبطولة في الموسم المقبل (2028 - 2029) في حال التعرض للخسارة في اللقاء، الذي يقام الاثنين، بالعاصمة الألمانية برلين.

وقال كلوب في مؤتمر صحافي الأحد: «لا نخطط لأي شيء سوى تقديم مباراة قوية، فنحن نريد الفوز بالمباراة غداً».

وسيضمن الفوز على المنتخب الهولندي، متصدر المجموعة حالياً، تأهل ألمانيا لدور الثمانية، وذلك بفضل نتائج المواجهات المباشرة ضمن المجموعة.

ويتربع منتخب هولندا على القمة برصيد 11 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخبي اليونان وألمانيا، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، فيما يقبع منتخب صربيا في ذيل الترتيب بلا رصيد من النقاط.

أضاف كلوب: «لقد سعينا للحصول على هذه الفرصة في المباراة الأخيرة، والآن وقد أتيحت لنا، نريد استغلال الأمر».

وتعتبر هذه هي المواجهة الدولية رقم 50 للمنتخب الألماني ضد نظيره الهولندي، فيما يطمح كلوب لمواصلة «كتابة التاريخ» في هذه المنافسة الكروية العريقة.

ولم يكشف المدرب عما إذا كان المهاجم المتألق برايان غرودا سيحتفظ بمكانه في التشكيلة الأساسية للفريق، أو ما إذا كان المدافع نيكو شلوتربيك سيشارك في المباراة.

وأصبح بإمكان كلوب الاعتماد على كامل قائمة لاعبيه، بعد تعافي القائد جوشوا كيميتش من إصابة في كاحل القدم.

وشارك كيميتش وبقية أفراد الفريق في الحصة التدريبية الأخيرة للفريق، الأحد، دون أي صعوبات ظاهرة، وذلك بعد يومين من الفوز بنتيجة 3 - 1 على صربيا.

وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور التدريبات، التي كانت الأخيرة للمنتخب الألماني في مقر شركة «أديداس»، المورد السابق للملابس الرياضية للفريق.

وكان كيميتش (31 عاماً) تعرض لكدمة في كاحله خلال الشوط الثاني من المباراة التي أقيمت في العاصمة الصربية بلغراد.

وأعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم أن 23 لاعباً فقط من أصل 24 في القائمة سيكونون متاحين للمشاركة في مباراة الاثنين، حيث استبعد كلوب مجدداً اللاعب الشاب وائل محيا، الذي يلعب في صفوف فريق بوروسيا مونشنجلادباخ.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يحضر المباراة في الملعب الأولمبي ببرلين ما يقرب من 71 ألف متفرج.