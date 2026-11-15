لويس غارسيا: ديربي الأندلس هو «ديربي الديربيات»

تحدث لويس غارسيا بلازا مدرب إشبيلية عن استعدادات فريقه لمباراة ديربي إشبيلية، وكذلك الوضع الحالي للنادي الأندلسي.

وقال غارسيا في مقابلة مع إذاعة «آر إن إي» الإسبانية: «المدينة تعيش بالفعل أجواء الديربي، نشعر بذلك، إنه ديربي الديربيات، ولكن الفريقين يعيشان وضعاً غريباً في ظل غياب عدد كبير من اللاعبين الدوليين، لانضمامهم للمنتخبات الوطنية».

وأوضح: «بعض اللاعبين سيصل يوم الجمعة؛ أي قبل المباراة بيوم، في حين ستصل دفعة أخرى يوم الخميس؛ لذا ستكون الاستعدادات مختلفة، وأتطلع بشغف كبير لهذه المباراة، والفوز بها».

وأشاد بلازا بمنافسه في الديربي، مضيفاً: «بيتيس يقدم موسماً استثنائياً، ويضم لاعبين مميزين بقدرات فردية رائعة، ويلعبون بطريقة الفرق الكبرى، لامتلاكهم عناصر مميزة هجومياً مثل عبد الصمد الزلزولي وإيسكو وغيرهما بخلاف عناصر جيدة على مقاعد البدلاء».

وشدد على أنهم «سنبذل قصارى جهدنا، وسنحاول استغلال سلاح دعم جماهيرنا واللعب على أرضنا، ولدينا فرصة لتحقيق الفوز».

وبالاستفسار عن رؤيته للدوري الإسباني بشكل عام، قال مدرب إشبيلية: «الأندية الثلاثة الكبيرة تحافظ على قوتها، وببعض الحسابات التي أجريتها ربما تنهي الموسم برصيد 90 نقطة». وأردف: «هناك فجوة كبيرة، فالمنافسة قوية ومطلقة بين فريقين، خلفهما بمسافة قليلة أتلتيكو مدريد الذي يبتعد بفارق شاسع عن رابع جدول الترتيب، وبعد ذلك تأتي أندية أخرى: بيتيس، وفياريال، وأتلتيك بلباو، وريال سوسيداد، والبقية في مستويات أدنى، مما يجعل أجواء الدوري الإسباني مملة». واستدرك: «ولكن لا أعذار، علينا إنهاء الموسم في أفضل مركز ممكن، وهنا ستكون المنافسة شرسة، وطموحات الأندية سترتفع».

وختم تصريحاته بقوله: «نأمل أن نتمكن من المشاركة في البطولات الأوروبية، والاستفادة من ثمرة عملنا، مع التأكيد أن المنافسة في ثلاث بطولات مختلفة تبقى أمراً صعباً، وتحتاج قائمة كبيرة من اللاعبين، لكن الوصول لمستوى البطولات الأوروبية يؤكد أننا نقدم موسماً رائعاً».

ويحتل إشبيلية المركز السادس بـ18 نقطة، في حين يقدم بيتيس موسماً رائعاً ويحتل المركز الرابع بـ26 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف أتلتيكو مدريد، وأربع نقاط خلف ريال مدريد.