«ختامية تنس الرجال»: زفيريف يستهل مشواره بفوز سهل على جودار

في ظل سعيه لتتويج أفضل عام في مسيرته الرياضية بلقب كبير آخر، استهل النجم الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الأول عالمياً، مشاركته في البطولة الختامية لرابطة محترفي التنس هذا الموسم بقوة.

وافتتح زفيريف مشواره في المسابقة، التي تقام بمدينة تورينو الإيطالية، بالفوز على النجم الإسباني الصاعد رافاييل جودار بنتيجة 6 - 4 و6 – 4، الأحد، في الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى بالبطولة (مجموعة جون ماكنرو).

وكان زفيريف أحرز أول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) هذا العام، كما ارتقى لصدارة التصنيف العالمي لأول مرة في مسيرته.

ويتطلع اللاعب الألماني لحصد لقبه الثالث في البطولة الختامية، بعد أن توج بطلاً لها في عامي 2018 و2021.

وقال زفيريف: «لقد كان عاماً جيداً للغاية بالنسبة لي، فقد حققت فيه الكثير من الأهداف التي كنت أطمح إليها. لكن المشاركة هنا أمر لا ينبغي أبداً اعتباره أمراً مضموناً أو مسلماً به».

يذكر أن جودار (20 عاماً) هو أول لاعب يتأهل للبطولة الختامية في الموسم ذاته الذي شهد ظهوره الأول على مستوى بطولات المحترفين.

وفرض زفيريف، الذي يبلغ طوله 98.‏1 متر، سيطرته على اللقاء بفضل إرسالاته القوية، حيث نجح في تسجيل 10 إرسالات ساحقة على الأرضية الصلبة السريعة داخل القاعة، كما واصل الضغط باستمرار على إرسالات جودار.

وجاء هذا الأداء مقنعاً للغاية لزفيريف، خاصة أنه دخل البطولة بعد خسارتين متتاليتين، إحداهما كانت أمام الإيطالي لورينزو موسيتي بمجموعتين نظيفتين في أول مباراة يخوضها وهو في صدارة التصنيف العالمي.

ولم يواجه زفيريف أي صعوبات تذكر في اللقاء، باستثناء لحظة واحدة عندما واجه فرصتين لكسر إرساله بينما كان يحاول حسم المجموعة الأولى لمصلحته، حيث نجح في تسجيل إرسال ساحق في الفرصة الأولى، ثم قام بتسديدة إرسال قوية لم يتمكن خصمه من ردها في الفرصة الثانية، قبل أن يضيف إرسالاً ساحقاً آخر ليحسم المجموعة لصالحه.

وأضاف زفيريف: «بدء البطولة بفوز بتلك النتيجة هو أمر رائع للغاية. ومع ذلك، أعتقد أن هناك الكثير من الجوانب التي لا تزال بحاجة إلى تحسين، فلم تكن المباراة مثالية تماماً».

وفي وقت لاحق من مساء الأحد ضمن المجموعة ذاتها، يلتقي الأميركي بن شيلتون، وصيف بطولة أميركا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز)، بنظيره الفرنسي آرثر فيس، في حين تنطلق منافسات المجموعة الأخرى (مجموعة إيفان لندل) الاثنين بمواجهة تجمع بين الإسباني كارلوس ألكاراس مع الأميركي فرانسيس تيافو، في حين يلعب الروسي دانييل ميدفيديف مع الإيطالي فلافيو كوبولي.

ويتأهل اللاعبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة (ضمن نظام دوري المجموعات) إلى الدور قبل النهائي في البطولة.

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية للبطولة، شهد الملعب استعراضاً لمجموعة من اللاعبين الذين سبق لهم احتلال المركز الأول عالمياً، وهم: الروماني إيلي ناستاسي، والسويدي ماتس فيلاندر، ومواطنه ستيفان إيدبرغ، والألماني بوريس بيكر، والنمساوي توماس موستر، والروسي يفجيني كافيلنيكوف، ومواطنه مارات سافين، والبرازيلي جوستافو «جوجا» كويرتن، والأسترالي ليتون هيويت، والإسباني خوان كارلوس فيريرو، والإيطالي يانيك سينر.

يشار إلى أن سينر، حامل لقب البطولة الختامية في النسختين الماضيتين، أنهى موسمه مبكراً هذا العام بسبب إصابة في ركبته اليمنى.