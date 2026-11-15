مدرب تينيريفي: عقوبة الحارس المتسبب في وفاة دي ميغل تبدو مخففة

اعتبر ألفارو سيرفيرا، مدرب تينيريفي الإسباني، أن عقوبة إيقاف الحارس خيسوس أوونو، لاعب أندورا ومنتخب غينيا الاستوائية، لمدة 12 مباراة، على خلفية الاصطدام الذي أدى إلى وفاة مهاجم فريقه خيسوس دي ميغل، قد تبدو مخففة قياساً إلى خطورة الحادثة، لكنه أقر بأن اللوائح التأديبية لا تتيح فرض عقوبة أشد.

وتعود الواقعة إلى الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، خلال مباراة في دوري الدرجة الثانية الإسباني، عندما اندفع أوونو بعيداً عن مرماه لمحاولة إبعاد كرة هوائية، قبل أن يصطدم بدي ميغل، في تدخل أدى إلى طرده مباشرة.

ونُقل المهاجم الإسباني، البالغ من العمر 30 عاماً، إلى العناية المركزة عقب الاصطدام، قبل أن يفارق الحياة في الثالث من نوفمبر، في حادثة أثارت صدمة واسعة في الأوساط الكروية الإسبانية.

وقررت لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف أوونو 12 مباراة، وهي العقوبة القصوى المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

وقال سيرفيرا، عشية مواجهة فريقه أمام سبتة، الأحد، في أول مباراة يخوضها تينيريفي منذ وفاة لاعبه: «أعتقد أنه، كما هو الحال في مجالات أخرى من الحياة، هناك قواعد وقوانين يجب الالتزام بها».

وأضاف: «بما أن اللوائح الحالية لا تنص بشكل محدد على ما حدث، أعتقد أنهم التزموا ببساطة بالقواعد، وفرضوا الحد الأقصى من المباريات الذي تسمح به».

وتابع المدرب الإسباني: «أي شيء آخر قد أقوله سيكون مجرد رأي شخصي، وسأحتفظ به لنفسي. قد تبدو العقوبة مخففة بعض الشيء عند مقارنتها بحالات أخرى، لكنني لا أعتقد أن اللوائح تسمح باتخاذ قرار مختلف».

وكانت لجنة الانضباط قد أوضحت، في بيان أصدرته الجمعة، أن تقييم الواقعة يستند إلى تقرير حكم المباراة، الذي أشار إلى طرد الحارس بسبب «توجيه ضربة عنيفة إلى صدر أحد المنافسين بساقه، باستخدام قوة مفرطة، فيما كانت الكرة في الملعب».

وبعيداً عن الجانب التأديبي، تحدث سيرفيرا (61 عاماً) عن الصعوبات النفسية التي يواجهها لاعبو تينيريفي وجهازه الفني منذ وفاة زميلهم، واصفاً العودة إلى التدريبات والاستعداد للمباريات بأنها تجربة «قاسية ومعقدة».

وقال: «عندما نكون معاً، نكون بخير، وخلال التدريبات تسير الأمور بصورة جيدة. يبدو أن المجموعة تستعيد تدريجياً شيئاً من طبيعتها، لكن ما لا نعرفه هو كيف يشعر كل فرد عندما يكون بمفرده، وهذا عامل مهم».

وأضاف: «نحن نحرز تقدماً، وإن كان ببطء شديد، لكننا نمضي إلى الأمام. الأمر صعب ومعقد».

وفي موازاة الإجراءات الرياضية، أفادت مصادر في الشرطة الإسبانية وكالة الصحافة الفرنسية، الأسبوع الماضي، بفتح تحقيق تحت إشراف قضائي لكشف ملابسات الحادثة.

وكانت جنازة دي ميغل قد أقيمت قبل أكثر من أسبوع، بحضور نحو 400 شخص، بينهم مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي، ورئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريس، في وداع مؤثر للاعب الذي توفي عن عمر 30 عاماً.