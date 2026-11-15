عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف»

جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف» (أ.ب)
جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف» (أ.ب)
TT
TT

جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف»

جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف» (أ.ب)
جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف» (أ.ب)

حقق منتخب جامايكا مفاجأة كبيرة بفوزه على ضيفه نظيره المكسيكي 3-2، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم (الأحد) بتوقيت غرينيتش، في دور الثمانية من بطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليقترب من التأهل إلى الدور قبل النهائي، بينما ازدادت معاناة المنتخب المكسيكي تحت قيادة مديره الفني الجديد رافاييل ماركيز.

وافتتح المنتخب الجامايكي التسجيل في الدقيقة 28 بهدف عكسي سجله خيسوس جاياردو بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضاعف رينالدو سيفاس تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 46، ثم أضاف ريتشارد كينغ الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

ورد المنتخب المكسيكي بهدفين؛ حيث سجل الشاب غيلبرتو مورا الهدف الأول في الدقيقة 70، قبل أن يضيف جوليان كينونيس الهدف الثاني في الدقيقة 81، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.

وبات المنتخب الجامايكي بحاجة إلى التعادل فقط في مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل بمدينة مونتيري المكسيكية، من أجل حجز مقعده في الدور قبل النهائي. وسيلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من لقاء أميركا وهايتي، بعدما حقق المنتخب الأميركي فوزاً كبيراً على منافسه بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.

وواصل المنتخب المكسيكي نتائجه المتواضعة تحت قيادة ماركيز، بعدما امتدت سلسلة مبارياته دون انتصار إلى 5 مواجهات، منذ توليه المسؤولية خلفاً لخافيير أجيري عقب كأس العالم، في بداية تعد من بين الأسوأ لمدربي المنتخب المكسيكي عبر تاريخه.

وعمل ماركيز، المدافع السابق لفريق برشلونة الإسباني، مساعداً لأجيري مدة عامين قبل توليه القيادة الفنية، وهي الفترة التي انتهت بخروج المكسيك من دور الستة عشر في كأس العالم أمام إنجلترا.

مواضيع
كرة القدم رياضة أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

«الكونكاكاف»: أميركا تضع قدماً في المربع الذهبي بسداسية في شباك هايتي

رياضة عالمية فرحة أميركية بسداسية هايتي (أ.ف.ب)

«الكونكاكاف»: أميركا تضع قدماً في المربع الذهبي بسداسية في شباك هايتي

حقق المنتخب الأميركي فوزاً كبيراً على نظيره منتخب هايتي 6 / صفر، في المباراة التي جمعتهما بميامي اليوم الأحد بتوقيت غرينتش، في ذهاب دور الثمانية من «الكونكاكاف»

«الشرق الأوسط» (ميامي)
رياضة سعودية فرحة سعودية بأحد الأهداف أمام كوريا الجنوبية (المنتخب السعودي)
رياضة سعودية

هل شكلت «الكرات الثابتة» نقطة تحوّل في مسار الأخضر؟

المنتخب السعودي تطور دفاعياً وهجومياً، وسيكون اللقاء الودي المقبل أمام أوزبكستان اختباراً مهماً

نواف العقيّل (الرياض)
رياضة عالمية لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

دي لا فوينتي: إسبانيا لا تريد التوقف!

صرّح لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، السبت، بأن «لا روخا» حامل لقب كأس العالم وكأس أوروبا ترك بصمته في حقبته الحالية، لكنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد

«الشرق الأوسط» (مدريد)
رياضة عالمية كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

مبابي «سيكون حاضراً» أمام تركيا

أكد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي أن المهاجم كيليان مبابي بات جاهزاً للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام تركيا في بوردو، الأحد.

«الشرق الأوسط» (بوردو (فرنسا))
رياضة عالمية جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
رياضة عالمية

غالياني يتحدى مالاغو على رئاسة الاتحاد الإيطالي

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، السبت، قبوله ترشح كل من جيوفاني مالاغو وأدريانو غالياني لمنصب رئاسة الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (روما)
الرياضة رياضة عالمية

جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف»

جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف» (أ.ب)
جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف» (أ.ب)
TT
TT

جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف»

جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف» (أ.ب)
جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف» (أ.ب)

حقق منتخب جامايكا مفاجأة كبيرة بفوزه على ضيفه نظيره المكسيكي 3-2، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم (الأحد) بتوقيت غرينيتش، في دور الثمانية من بطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليقترب من التأهل إلى الدور قبل النهائي، بينما ازدادت معاناة المنتخب المكسيكي تحت قيادة مديره الفني الجديد رافاييل ماركيز.

وافتتح المنتخب الجامايكي التسجيل في الدقيقة 28 بهدف عكسي سجله خيسوس جاياردو بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضاعف رينالدو سيفاس تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 46، ثم أضاف ريتشارد كينغ الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

ورد المنتخب المكسيكي بهدفين؛ حيث سجل الشاب غيلبرتو مورا الهدف الأول في الدقيقة 70، قبل أن يضيف جوليان كينونيس الهدف الثاني في الدقيقة 81، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.

وبات المنتخب الجامايكي بحاجة إلى التعادل فقط في مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل بمدينة مونتيري المكسيكية، من أجل حجز مقعده في الدور قبل النهائي. وسيلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من لقاء أميركا وهايتي، بعدما حقق المنتخب الأميركي فوزاً كبيراً على منافسه بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.

وواصل المنتخب المكسيكي نتائجه المتواضعة تحت قيادة ماركيز، بعدما امتدت سلسلة مبارياته دون انتصار إلى 5 مواجهات، منذ توليه المسؤولية خلفاً لخافيير أجيري عقب كأس العالم، في بداية تعد من بين الأسوأ لمدربي المنتخب المكسيكي عبر تاريخه.

وعمل ماركيز، المدافع السابق لفريق برشلونة الإسباني، مساعداً لأجيري مدة عامين قبل توليه القيادة الفنية، وهي الفترة التي انتهت بخروج المكسيك من دور الستة عشر في كأس العالم أمام إنجلترا.

مواضيع
كرة القدم رياضة أميركا
الرياضة رياضة عالمية

قاضية أميركية توقف مؤقتاً خطة ترمب لإعادة تطوير ملعب غولف تاريخي

قبل صدور الحكم أطلق ترمب على ملعب الغولف اسم «جزيرة القمامة» (رويترز)
قبل صدور الحكم أطلق ترمب على ملعب الغولف اسم «جزيرة القمامة» (رويترز)
TT
TT

قاضية أميركية توقف مؤقتاً خطة ترمب لإعادة تطوير ملعب غولف تاريخي

قبل صدور الحكم أطلق ترمب على ملعب الغولف اسم «جزيرة القمامة» (رويترز)
قبل صدور الحكم أطلق ترمب على ملعب الغولف اسم «جزيرة القمامة» (رويترز)

أوقفت قاضية أميركية يوم السبت مؤقتاً خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإعادة بناء ملعب غولف تاريخي في واشنطن.

وكان ترمب، المعروف بشغفه بلعبة الغولف، قد أعلن إغلاق متنزه «إيست بوتوما» لمدة 15 شهراً، اعتباراً من الأحد، لإعادة تطوير ملعب الغولف.

غير أن القاضية الاتحادية آنا رييس أمرت بعدم المضي قدماً في الإغلاق. وسيظل أمرها ساري المفعول حتى 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وجاء في حكم رييس: «تقترح الحكومة إغلاق متنزه تاريخي، يستمتع به يومياً سكان واشنطن من جميع الأطياف، إلى أجل غير مسمى».

وأضاف الحكم أن الإغلاق «يتعارض مع المصلحة العامة في الاستفادة من المتنزهات الوطنية».

وقبل صدور الحكم، أطلق ترمب على ملعب الغولف اسم «جزيرة القمامة» في منشور على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال».

وكتب: «جزيرة القمامة هي حالياً أسوأ ملعب غولف في العالم، لكن وزارة الداخلية ستحوله إلى أفضل ملعب غولف في العالم».

وتابع: «لسوء الحظ، لا تريد القاضية آنا رييس أن نُصلح الملعب بسرعة وبتكلفة زهيدة، علماً أن وضعه الحالي خطير للغاية أيضاً؛ فمسارات اللعب متقاربة جداً من بعضها البعض».

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، أطلق ترمب عدة مشاريع معمارية مثيرة للجدل. فقد أمر بهدم الجناح الشرقي للبيت الأبيض لإفساح المجال لبناء قاعة احتفالات ضخمة. كما يعتزم بناء قوس نصر يبلغ ارتفاعه 76 متراً - وهو أعلى من قوس النصر في باريس ويطغى على العديد من المعالم الشهيرة الأخرى في واشنطن. وكلا المشروعين موضوع دعاوى قضائية.

مواضيع
أخبار أميركا دونالد ترمب أميركا
الرياضة رياضة عالمية

«الكونكاكاف»: أميركا تضع قدماً في المربع الذهبي بسداسية في شباك هايتي

فرحة أميركية بسداسية هايتي (أ.ف.ب)
فرحة أميركية بسداسية هايتي (أ.ف.ب)
TT
TT

«الكونكاكاف»: أميركا تضع قدماً في المربع الذهبي بسداسية في شباك هايتي

فرحة أميركية بسداسية هايتي (أ.ف.ب)
فرحة أميركية بسداسية هايتي (أ.ف.ب)

حقق المنتخب الأميركي فوزاً كبيراً على نظيره منتخب هايتي 6 / صفر، في المباراة التي جمعتهما بمدينة ميامي فجر اليوم الأحد بتوقيت غرينتش، في ذهاب دور الثمانية من بطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وشهدت المباراة عودة الثنائي كريستيان بوليسيتش وفولارين بالوجون إلى صفوف المنتخب الأميركي، حيث نجح كلاهما في هز الشباك، ليقودا الفريق إلى تحقيق أكبر انتصار له تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

وافتتح أوستن تراستي التسجيل للمنتخب الأميركي في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف زميله جوليان هول الهدف الثاني، بينما عزز ويستون ماكيني تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث.

وفي الدقيقة 62، سجل بوليسيتش الهدف الرابع من ركلة جزاء، قبل أن يعود ويضيف الهدف الخامس بعد أقل من دقيقتين، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء إثر تمريرة من أليكس فريمان.

واختتم بالوجون السداسية في الدقيقة 82، بعدما نجح في هز شباك الحارس ألكسندر بيير، ليؤكد عودته القوية إلى المنتخب الأميركي بعد غيابه عن المباريات الودية الأخيرة.

وتأتي عودة بوليسيتش بعد تعافيه من إصابة تعرض لها في الساق والشظية، أبعدته عن المنتخب منذ خسارة بلاده أمام بلجيكا 1 / 4 في دور الستة عشر بكأس العالم... أما بالوغون، فغاب عن المباريات الودية الأخيرة لبلاده تزامناً مع غيابه عن أول أربع مباريات لموناكو بالدوري الفرنسي هذا الموسم، عقب تعثر انتقاله المحتمل إلى إيفرتون الإنجليزي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في مدينة سينسيناتي، حيث يسعى المنتخب الأميركي إلى تأكيد تفوقه وحجز مقعده في الدور قبل النهائي.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً لمساندة منتخب هايتي، الذي اضطر إلى خوض مبارياته خارج أرضه بسبب أعمال العنف والأوضاع الأمنية في بلاده.

وتعد المباراة بداية المرحلة الأخيرة للمدرب بوتشيتينو مع المنتخب الأميركي، بعدما تقرر رحيله الأسبوع المقبل لتولي تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مواضيع
كرة القدم رياضة أميركا