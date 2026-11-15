جامايكا تضاعف محنة المكسيك وتقترب من المربع الذهبي لدوري أمم «الكونكاكاف»

حقق منتخب جامايكا مفاجأة كبيرة بفوزه على ضيفه نظيره المكسيكي 3-2، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم (الأحد) بتوقيت غرينيتش، في دور الثمانية من بطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف)، ليقترب من التأهل إلى الدور قبل النهائي، بينما ازدادت معاناة المنتخب المكسيكي تحت قيادة مديره الفني الجديد رافاييل ماركيز.

وافتتح المنتخب الجامايكي التسجيل في الدقيقة 28 بهدف عكسي سجله خيسوس جاياردو بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضاعف رينالدو سيفاس تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 46، ثم أضاف ريتشارد كينغ الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63.

ورد المنتخب المكسيكي بهدفين؛ حيث سجل الشاب غيلبرتو مورا الهدف الأول في الدقيقة 70، قبل أن يضيف جوليان كينونيس الهدف الثاني في الدقيقة 81، ولكن ذلك لم يكن كافياً لتجنب الخسارة.

وبات المنتخب الجامايكي بحاجة إلى التعادل فقط في مباراة الإياب المقررة يوم الثلاثاء المقبل بمدينة مونتيري المكسيكية، من أجل حجز مقعده في الدور قبل النهائي. وسيلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع الفائز من لقاء أميركا وهايتي، بعدما حقق المنتخب الأميركي فوزاً كبيراً على منافسه بستة أهداف دون رد في مباراة الذهاب.

وواصل المنتخب المكسيكي نتائجه المتواضعة تحت قيادة ماركيز، بعدما امتدت سلسلة مبارياته دون انتصار إلى 5 مواجهات، منذ توليه المسؤولية خلفاً لخافيير أجيري عقب كأس العالم، في بداية تعد من بين الأسوأ لمدربي المنتخب المكسيكي عبر تاريخه.

وعمل ماركيز، المدافع السابق لفريق برشلونة الإسباني، مساعداً لأجيري مدة عامين قبل توليه القيادة الفنية، وهي الفترة التي انتهت بخروج المكسيك من دور الستة عشر في كأس العالم أمام إنجلترا.