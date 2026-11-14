البرتغال تخلّد رقم رونالدو التاريخي بعلامة مميزة

دخل منتخب البرتغال رسمياً حقبة جديدة عقب اعتزال كريستيانو رونالدو اللعب دولياً، لكن إرث المهاجم الأسطوري سيظل محفوراً إلى الأبد في تاريخ المنتخب الوطني.

وقبيل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، أعلن المنتخب البرتغالي عن تغيير في تصميم القميص رقم 7، ليضمن بقاء النسخة التي ارتداها «سي آر 7» فريدة ولا تتكرر.

وقرر المنتخب البرتغالي أن القميص رقم 7 لن يعود كما كان عليه بعد رحيل أعظم لاعب في تاريخه. ومع استعداد الفريق لمواجهة الدنمارك في مدينة براغا، كشف المسؤولون عن تعديل في شكل الرقم 7، حيث أُضيفت إليه شرطة صغيرة في المنتصف. هذا التفصيل البصري، رغم بساطته، يحمل دلالة كبيرة، إذ يهدف إلى تمييز النسخة التي ارتداها رونالدو خلال مسيرته التاريخية عن أي نسخ مستقبلية، مما يضمن بقاء هذا التصميم المرتبط بأرقامه القياسية حكرًا على حقبته.

ويُعد هذا التغيير الجمالي، بمثابة علامة تقدير دائمة للاعب أعاد صياغة معايير كرة القدم الدولية.

وقد شارك الاتحاد البرتغالي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي هذا التحديث مرفقًا برسالة مؤثرة جاء فيها: «حان الوقت للكشف عن رقم 7 جديد، لأن ذلك الرقم سيظل خالداً». ومن خلال إضافة هذه العلامة إلى الرقم 7، وضع الاتحاد حداً بصرياً يفصل بين ماضي المنتخب ومستقبله.