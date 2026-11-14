تصفيات أمم أفريقيا: الجزائر تعزز صدارتها بهدف بن سبعيني

سجل رامي بن سبعيني هدفاً قرب النهاية ليقود منتخب الجزائر للفوز 1 – صفر، على ضيفه توغو، وتوسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه في المجموعة التاسعة بتصفيات كأس أمم أفريقيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ76 بضربة رأس من مسافة قريبة لعبها بن سبعيني، مستغلاً تمريرة عرضية من أنيس حاج موسى.

وبعدما حصد انتصاره الثاني في ثلاث جولات، ارتفع رصيد منتخب الجزائر إلى سبع نقاط في الصدارة بفارق ثلاث نقاط أمام زامبيا، فيما تجمد رصيد توغو عند ثلاث نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطة واحدة أمام بوروندي متذيلة الترتيب.

وكانت زامبيا قد تعادلت 1 - 1 مع بوروندي، الجمعة، في الجولة نفسها.