سفيتولينا تصعق سابالينكا وتبلغ قبل نهائي البطولة الختامية للتنس

تغلبت الأوكرانية المخضرمة إيلينا سفيتولينا على المصنفة الثانية عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا 6- 3، و3 - 6، و6 - 1، في لقاء من 3 مجموعات مثيرة، الجمعة، لتحجز مقعدها في الدور نصف النهائي لبطولة «دبليو تي إيه» الختامية للتنس في إنديان ويلز، حيث ستواجه حاملة لقب بطولة ويمبلدون التشيكية ليندا نوسكوفا. وبعد كسر إرسالها في بداية المجموعة الثالثة، انتفضت سفيتولينا، المصنفة سادسة، وفازت بستة أشواط متتالية لتحسم اللقاء، وحققت فوزها الثاني فقط في 8 مواجهات ضد النجمة البيلاروسية، والتي لم تقوَ على تجاوز متاعبها في الإرسال الأول، وارتكبت 35 خطأً مباشراً.

وأنهت هذه المباراة منافسات دور المجموعات في الحدث النخبوي الختامي للموسم. وكانت بذلك نهاية باهتة لموسم مخيب لسابالينكا البالغة 28 عاماً. فازت هذه السنة بثلاث دورات، بينها «ثنائية الشمس» في إنديان ويلز وميامي في مارس (آذار) الماضي، لكنها أنهت العام دون لقب كبير، بعد خسارتها نهائيي أستراليا والولايات المتحدة المفتوحتين، وفقدانها صدارة التصنيف العالمي لمصلحة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الغائبة عن البطولة الحالية.

وبعد مجموعة أولى كثرت فيها الأخطاء، استعادت سابالينكا، الحاصلة على لقب 4 بطولات كبرى، توازنها في الثانية، محققة التقدم 5 - 1. كُسر إرسالها وهي ترسل للفوز بالمجموعة، لكنها صمدت وفرضت مجموعة ثالثة فاصلة، وبدت في صعود للمستوى عندما كسرت مجدداً لتتقدم 1 - 0، لكن الأخطاء تراكمت مجدداً، واستغلت سفيتولينا ذلك. وأنقذت سابالينكا 3 كرات للمباراة في الشوط الأخير، وردت سفيتولينا مرتين بإرسال ساحق، قبل أن تحسم الفوز بضربة أمامية حاسمة، لتخفق البيلاروسية مجدداً في البطولة التي خسرت مرتين مباراتها النهائية (2022 و2025).

وقالت سفيتولينا (32 عاماً) التي تواصل حملتها لنيل لقب ثانٍ في البطولة الختامية إلى جانب اللقب الذي أحرزته عام 2018: «كانت مباراة صعبة للغاية، خصوصاً ذهنياً». وأضافت: «كنت أحاول فقط أن ألعب نقطة نقطة وأجد طريقة لعبي، وأجد الروح القتالية حتى النهاية... منحتني بعض الفرص هنا وهناك لأجد ضرباتي».

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (أ.ف.ب)

علامة كاملة لأندرييفا

وفي نصف النهائي الثاني، تلعب الروسية ميرا أندرييفا الثالثة مع الأميركية جيسيكا بيغولا (5). واكتسحت أندرييفا مواطنتها ديانا شنايدر الـ11 بمجموعتين 6 - 2، و6 - 1. وحققت أندرييفا (19 عاماً) فوزها الثالث على التوالي في 3 مباريات. وفرضت بطلة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، هذا العام، سيطرتها الكاملة على شنايدر التي شاركت بدلاً من التشيكية كارولينا موخوفا السابعة، بعد انسحاب الأخيرة بسبب إصابتها بمرض معوي.

وقالت أندرييفا بعد فوزها في 55 دقيقة: «كان علينا التأقلم ومشاهدة مباراتها الأخيرة وتحليلها (لشنايدر). لم يكن الأمر سهلاً، خصوصاً مع الظروف الجوية والرياح... لكنني سعيدة جداً برؤية مدى ثبات مستواي. ثقتي بنفسي تزداد». وتخوض الروسية الشابة التي تشارك للمرة الأولى في البطولة الختامية التي تجمع سنوياً أفضل 8 لاعبات في الموسم، مواجهة غير مسبوقة في نصف النهائي أمام بيغولا الخامسة عالمياً. وتأتي المباراة على خلفية جدل صغير في إنديان ويلز، بعدما وصفت بيغولا أندرييفا (19 عاماً) بأنها «متطلبة ومتقلبة المزاج»، وفق ما أظهره تسجيل التقطه من دون علمها ميكروفون وُضع قرب أحد ملاعب التدريب، الأسبوع الماضي. وأكدت أندرييفا أن بيغولا قدمت لها اعتذارها.