عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم 14- 11-2026 اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

سفيتولينا تصعق سابالينكا وتبلغ قبل نهائي البطولة الختامية للتنس

أندرييفا تكتسح شنايدر وتلحق بها

الروسية ميرا أندرييفا (رويترز)
الروسية ميرا أندرييفا (رويترز)
    لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»
TT
TT

سفيتولينا تصعق سابالينكا وتبلغ قبل نهائي البطولة الختامية للتنس

الروسية ميرا أندرييفا (رويترز)
الروسية ميرا أندرييفا (رويترز)

تغلبت الأوكرانية المخضرمة إيلينا سفيتولينا على المصنفة الثانية عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا 6- 3، و3 - 6، و6 - 1، في لقاء من 3 مجموعات مثيرة، الجمعة، لتحجز مقعدها في الدور نصف النهائي لبطولة «دبليو تي إيه» الختامية للتنس في إنديان ويلز، حيث ستواجه حاملة لقب بطولة ويمبلدون التشيكية ليندا نوسكوفا. وبعد كسر إرسالها في بداية المجموعة الثالثة، انتفضت سفيتولينا، المصنفة سادسة، وفازت بستة أشواط متتالية لتحسم اللقاء، وحققت فوزها الثاني فقط في 8 مواجهات ضد النجمة البيلاروسية، والتي لم تقوَ على تجاوز متاعبها في الإرسال الأول، وارتكبت 35 خطأً مباشراً.

وأنهت هذه المباراة منافسات دور المجموعات في الحدث النخبوي الختامي للموسم. وكانت بذلك نهاية باهتة لموسم مخيب لسابالينكا البالغة 28 عاماً. فازت هذه السنة بثلاث دورات، بينها «ثنائية الشمس» في إنديان ويلز وميامي في مارس (آذار) الماضي، لكنها أنهت العام دون لقب كبير، بعد خسارتها نهائيي أستراليا والولايات المتحدة المفتوحتين، وفقدانها صدارة التصنيف العالمي لمصلحة الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الغائبة عن البطولة الحالية.

وبعد مجموعة أولى كثرت فيها الأخطاء، استعادت سابالينكا، الحاصلة على لقب 4 بطولات كبرى، توازنها في الثانية، محققة التقدم 5 - 1. كُسر إرسالها وهي ترسل للفوز بالمجموعة، لكنها صمدت وفرضت مجموعة ثالثة فاصلة، وبدت في صعود للمستوى عندما كسرت مجدداً لتتقدم 1 - 0، لكن الأخطاء تراكمت مجدداً، واستغلت سفيتولينا ذلك. وأنقذت سابالينكا 3 كرات للمباراة في الشوط الأخير، وردت سفيتولينا مرتين بإرسال ساحق، قبل أن تحسم الفوز بضربة أمامية حاسمة، لتخفق البيلاروسية مجدداً في البطولة التي خسرت مرتين مباراتها النهائية (2022 و2025).

وقالت سفيتولينا (32 عاماً) التي تواصل حملتها لنيل لقب ثانٍ في البطولة الختامية إلى جانب اللقب الذي أحرزته عام 2018: «كانت مباراة صعبة للغاية، خصوصاً ذهنياً». وأضافت: «كنت أحاول فقط أن ألعب نقطة نقطة وأجد طريقة لعبي، وأجد الروح القتالية حتى النهاية... منحتني بعض الفرص هنا وهناك لأجد ضرباتي».

الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (أ.ف.ب)

علامة كاملة لأندرييفا

وفي نصف النهائي الثاني، تلعب الروسية ميرا أندرييفا الثالثة مع الأميركية جيسيكا بيغولا (5). واكتسحت أندرييفا مواطنتها ديانا شنايدر الـ11 بمجموعتين 6 - 2، و6 - 1. وحققت أندرييفا (19 عاماً) فوزها الثالث على التوالي في 3 مباريات. وفرضت بطلة فرنسا المفتوحة (رولان غاروس)، هذا العام، سيطرتها الكاملة على شنايدر التي شاركت بدلاً من التشيكية كارولينا موخوفا السابعة، بعد انسحاب الأخيرة بسبب إصابتها بمرض معوي.

وقالت أندرييفا بعد فوزها في 55 دقيقة: «كان علينا التأقلم ومشاهدة مباراتها الأخيرة وتحليلها (لشنايدر). لم يكن الأمر سهلاً، خصوصاً مع الظروف الجوية والرياح... لكنني سعيدة جداً برؤية مدى ثبات مستواي. ثقتي بنفسي تزداد». وتخوض الروسية الشابة التي تشارك للمرة الأولى في البطولة الختامية التي تجمع سنوياً أفضل 8 لاعبات في الموسم، مواجهة غير مسبوقة في نصف النهائي أمام بيغولا الخامسة عالمياً. وتأتي المباراة على خلفية جدل صغير في إنديان ويلز، بعدما وصفت بيغولا أندرييفا (19 عاماً) بأنها «متطلبة ومتقلبة المزاج»، وفق ما أظهره تسجيل التقطه من دون علمها ميكروفون وُضع قرب أحد ملاعب التدريب، الأسبوع الماضي. وأكدت أندرييفا أن بيغولا قدمت لها اعتذارها.

الأكثر قراءة

 
 
الرياضة رياضة عالمية

دي لا فوينتي: إسبانيا لا تريد التوقف!

لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
TT
TT

دي لا فوينتي: إسبانيا لا تريد التوقف!

لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)
لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني (إ.ب.أ)

صرّح لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، السبت، عشية المواجهة المرتقبة أمام إنجلترا أن «لا روخا» حامل لقب كأس العالم وكأس أوروبا ترك بصمته في حقبته الحالية، لكنه لا ينوي التوقف عند هذا الحد.

وقال دي لا فوينتي، في مؤتمر صحافي: «لقد تركنا بصمتنا في حقبتنا بالفعل. سنرى في المستقبل ما إذا كان منتخب آخر سيتجاوزنا، لكننا حتى الآن نملك الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات المتتالية من دون هزيمة في تاريخ كرة القدم (44 مباراة)».

وأضاف: «ومع ذلك، نحن لا نريد التوقف هنا، بل نسعى لمواصلة التطور وتحطيم المزيد من الأرقام القياسية».

وتابع المدرب البالغ 65 عاماً: «يتمتع هذا الفريق بطموح كبير، وقد أصبح الفوز هاجساً بالنسبة لنا. نحن نتعامل مع كل مباراة وكأنها الأخيرة. كما حققنا 12 انتصاراً متتالياً، ونسعى غداً لتحقيق الانتصار الثالث عشر»، علماً بأن التعادل يكفي إسبانيا لضمان إنهاء المنافسات في المركز الأول.

ورداً على سؤال حول عودة الموهبة الشابة في برشلونة، لامين جمال الذي تمت إراحته في المباراة الأخيرة في التشيك بسبب شعوره بآلام في الركبة اليمنى، أكد دي لا فوينتي أن اللاعب تعافى تماماً، لكنه رفض الكشف عما إذا كان سيبدأ المباراة أساسياً أم لا.

وأوضح المدرب الإسباني: «سنرى ما إذا كان سيبدأ أساسياً، لكن إذا شارك فهذا يعني أنه في حالة تسمح له بالبدء. لا أعرف ما إذا كان قادراً على خوض 90 دقيقة كاملة، لكنه في حالة ممتازة. لقد تعافى بشكل جيد وتجنب عناء رحلتين طويلتين والتعرض للبرد... كما حصل على قسط كاف من الراحة».

وعن مواجهة إنجلترا، اعتبر دي لا فوينتي أن هذا اللقاء يمثل «ربما أفضل مباراة يمكن مشاهدتها حالياً» على مستوى المنتخبات الوطنية.

ورداً على تصريحات الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب «الأسود الثلاثة»، بشأن المخاوف من وقوع حوادث عنصرية في ملعب «ميتروبوليتانو»، أكد المتحدث أنه لا يوجد في رأيه «أي عنصرية في إسبانيا».

وتشير وسائل الإعلام الإنجليزية، على وجه الخصوص، إلى الإهانات التي تعرض لها لاعبان إنجليزيان، وهما آشلي كول وشون رايت فيليبس خلال مباراة أقيمت في مدريد عام 2004.

كما شهدت الملاعب الإسبانية في السنوات الأخيرة حوادث عديدة أخرى، استهدف معظمها المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، مهاجم ريال مدريد، وذلك رغم الجهود التي تبذلها السلطات والمؤسسات، إلا أن عدداً قليلاً فقط من هذه الحوادث أدى إلى صدور أحكام قضائية بالإدانة.

مواضيع
الرياضة كرة القدم رياضة إسبانية دوري الأمم الأوروبية إسبانيا
الرياضة رياضة عالمية

مبابي «سيكون حاضراً» أمام تركيا

كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
TT
TT

مبابي «سيكون حاضراً» أمام تركيا

كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)
كيليان مبابي نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا (أ.ف.ب)

أكد زين الدين زيدان مدرب المنتخب الفرنسي، السبت، أن المهاجم كيليان مبابي الغائب عن الخسارة أمام إيطاليا 1 - 3 قبل يومين، بات جاهزاً للمشاركة في المباراة الحاسمة أمام تركيا في بوردو، الأحد، والتي ستحدد المتأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال زيدان: «سيكون معنا غداً».

وكان مهاجم ريال مدريد الإسباني وقائد المنتخب قد تعرض لإصابة عضلية، الأربعاء، عشية السفر إلى إيطاليا؛ ما اضطره للغياب عن تلك المواجهة، قبل أن يعود للمشاركة في التدريبات، الجمعة.

كما غاب مبابي (27 عاماً) أيضاً عن المباريات الأربع الأخيرة للمنتخب الفرنسي، حيث كان قد غاب سابقاً، بسبب إصابة في الركبة اليسرى عن اللقاء الذي تلا المباراة الأولى في حقبة زيدان أمام تركيا حين سجل هدف اللقاء الوحيد (1 - 0) في 25 سبتمبر (أيلول).

وأضاف زيدان (54 عاماً) أن وجود مبابي، الهداف التاريخي للمنتخب الفرنسي برصيد 67 هدفاً في 107 مباريات «يغير كل شيء» و«أفضّل وجوده معنا على غيابه».

ورداً على سؤال حول طبيعة علاقته بمهاجم ريال مدريد، أكد زيدان أن الأمور تسير «على أكمل وجه»، نافياً بذلك ما تردد في بعض وسائل الإعلام حول وجود خلافات بينهما.

وتابع: «لا يمكنني منع الناس من قول ما يقولونه، لكن هذا مجرد هراء، وهو أمر مزعج للغاية».

ويحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة الأولى، متساوياً في النقاط مع إيطاليا، ويحتاج إلى تحقيق التعادل أمام تركيا في الجولة السادسة الأخيرة ليضمن تأهله إلى ربع نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

مواضيع
الرياضة كرة القدم ريال مدريد رياضة فرنسية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

غالياني يتحدى مالاغو على رئاسة الاتحاد الإيطالي

جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
TT
TT

غالياني يتحدى مالاغو على رئاسة الاتحاد الإيطالي

جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)
جيوفاني مالاغو يترشح لرئاسة الاتحاد الإيطالي (رويترز)

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، السبت، قبوله ترشح كل من جيوفاني مالاغو وأدريانو غالياني لمنصب رئاسة الاتحاد.

وقال الاتحاد في بيان له إن مالاغو (67 عاماً) وغالياني (82 عاماً) سيخوضان انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي المقرر لها يوم 14 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، كما أكد الاتحاد السبت قبول طلبات كلا المرشحين.

وأضاف الاتحاد الإيطالي أن مالاغو يحظى بدعم أندية في دوري الدرجة الأولى، فيما يتمتع غالياني بتأييد اللاعبين والمدربين.

وكان مالاغو قد تم انتخابه رئيساً للاتحاد الإيطالي في يونيو (حزيران) الماضي، قبل أن يتضح لاحقاً أنه لا يمكنه الترشح للمنصب بسبب عدم امتلاكه لعضوية الاتحاد.

وبسبب ذلك خسر مالاغو دعم بعض الأندية في الدرجة الأولى ووافق 11 نادياً فقط على أن يكون مالاغو ممثلاً للرابطة في انتخابات رئاسة الاتحاد بانخفاض عن 19 نادياً من 20 في الصيف الماضي.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الإيطالي إيطاليا