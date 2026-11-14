«ختامية تنس الرجال»: زفيريف يبحث عن شرعية صدارته... وألكاراس يتربص

رغم خوضه أفضل موسم في مسيرته، لا يزال ألكسندر زفيريف مطالباً بإثبات الكثير في تورينو: فالألماني لم يرتقِ بعد إلى مكانة المصنف الأول عالمياً التي يرى كثير من المراقبين أنه يدين بها أساساً لإصابات الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراس.

وبصفته الملك الجديد لرابطة المحترفين (إيه تي بي)، يفتتح زفيريف الأحد بطولة إيه تي بي الختامية بمواجهة مفاجأة الموسم الإسباني رافايل خودار.

وحتى قبل انطلاق البطولة التي سبق له الفوز بها مرتين (2018 و2021)، يمكن اعتبار موسمه ناجحاً. فبعد إخفاقات وخيبات أمل كثيرة، تمكن أخيراً في سن التاسعة والعشرين من الانضمام إلى نادي الفائزين بألقاب الغراند سلام، بإحرازه لقبي رولان غاروس والولايات المتحدة.

كما أصبح الألماني في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، اللاعب الثلاثين الذي يتصدر التصنيف العالمي في تاريخ اللعبة.

لكنّ ظلاً يخيم على زفيريف، ليس فقط لأن صورته لا تزال متضررة بسبب اتهامات بالعنف الأسري، التي أدت، بحسب مجلة «باونسز» المتخصصة الجمعة، إلى دعوى جديدة في ألمانيا رفعتها إحدى شريكاته السابقات بسبب ما اعتبرته تصريحات كاذبة أدلى بها خلال مقابلة مع صحيفة ليكيب الفرنسية.

ومنذ تتويجه في نيويورك، تراجع «ساشا» قليلاً وما زال ينتظر لقباً يحتفل من خلاله باعتلائه صدارة التصنيف العالمي.

صحيح أنه بلغ نصف نهائي دورتي شنغهاي وفيينا للألف نقطة، لكنه سقط في ربع نهائي بكين أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، ثم خرج من دورة باريس منذ مباراته الأولى.

وقال خلال مؤتمر صحافي الجمعة: «لست رجلاً آلياً. شعرت بالتعب وبالإرهاق. لقد حققت الكثير من الأهداف التي وضعتها لنفسي هذا العام، ومن الناحية الذهنية فإن ذلك يستنزفك ويجعلك تشعر بالفراغ. هذا ما شعرت به في شنغهاي، وشعرت به قليلاً في باريس. أما الآن فأشعر أنني بحالة جيدة. لدي انطباع بأنني خضت تدريبات جيدة جداً جداً. أنا جاهز».

وعلاوة على هذا التراجع المؤقت، تثير بعض أرقامه التساؤلات.

ففي عام 2026، حقق زفيريف ثلاثة انتصارات فقط على لاعبين من بين العشرة الأوائل عالمياً في 12 مواجهة.

وللفوز بأول لقبين كبيرين في مسيرته، لم يواجه سوى لاعب واحد من بين العشرة الأوائل، هو الأميركي بن شيلتون الذي تغلب عليه في نهائي بطولة الولايات المتحدة.

كما خسر في جميع المواجهات التي جمعته بسينر (5)، وألكاراس مرة واحدة.

غير أن كليهما عانى إصابات طويلة هذا الموسم، منذ تتويج الإيطالي في ويمبلدون في يوليو (تموز)، ولمدة أربعة أشهر بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) بالنسبة للإسباني، وهي غيابات استغلها زفيريف لاعتلاء صدارة التصنيف العالمي، ما دفع كثيرين من منتقديه إلى اعتباره مصنفاً أول «بحكم الأمر الواقع» لا أكثر.

كارلوس ألكاراس يوقع للمعجبين بتورينو (إ.ب.أ)

ويبدو ألكاراس بحكم الواقع، وليس زفيريف، المرشح الأبرز للفوز بالبطولة التي حقق فيها العام الماضي أفضل نتيجة له بوصوله إلى النهائي قبل أن يخسر أمام سينر.

ووصل «كارليتوس» (23 عاماً) إلى تورينو بذهنية أكثر تحرراً من الألماني. فبعد عودته إلى المنافسات، خرج من ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة أمام شيلتون، لكنه أحرز ثلاثة ألقاب من أصل خمس بطولات شارك فيها (طوكيو، وفيينا، وباريس).

وأقرّ زفيريف قائلاً: «كان كارلوس استثنائياً منذ عودته. إنه يقدم كرة مضرب مذهلة. لكن أولويتي الأساسية هي مباراتي الأولى هنا ضد رافا (خودار)».

من جهته، أضاف ألكاراس: «في كل عام أعتقد أن هذا هو العام المناسب بالنسبة لي هنا، لكن هذه المرة ربما أصل في أفضل ظروف ممكنة، لا سيما من الناحية الذهنية. أنا منتعش».

وتابع الإسباني محذراً: «الإرسال سلاح مهم جداً في الملاعب المغطاة، وهو جانب طوّرته كثيراً خلال الأسابيع الأخيرة، وأشعر براحة كبيرة فيه».

وفي ظل غياب سينر، حامل اللقب في النسختين الأخيرتين وبطل الجماهير المحلية، وكذلك ديوكوفيتش صاحب الرقم القياسي في عدد الألقاب (7)، الذي حل في المركز الثاني عشر غير الكافي في سباق التأهل إلى تورينو، يصعب البحث أبعد من زفيريف وألكاراس لاختيار «سيّد» موسم 2026.