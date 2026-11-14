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التشيكية سينياكوفا تنهي العام في صدارة تصنيف زوجي السيدات

التشيكية كاترينا سينياكوفا في صدراة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)
التشيكية كاترينا سينياكوفا في صدراة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)
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التشيكية سينياكوفا تنهي العام في صدارة تصنيف زوجي السيدات

التشيكية كاترينا سينياكوفا في صدراة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)
التشيكية كاترينا سينياكوفا في صدراة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)

ضمنت التشيكية كاترينا سينياكوفا إنهاء عام 2026 في صدارة تصنيف منافسات الزوجي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، للمرة السادسة في مسيرتها، وهو رقم قياسي.

وستكمل سينياكوفا 209 أسابيع في صدارة التصنيف الاثنين المقبل، لتحتل المركز الثاني في القائمة التاريخية خلف مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا، التي تصدرت التصنيف لمدة 237 أسبوعاً.

وحققت سينياكوفا 54 انتصاراً مقابل 8 هزائم هذا العام، وتوجت بلقبي «فرنسا المفتوحة» و«أميركا المفتوحة» إلى جانب الأميركية تايلور تاونسند. كما أحرزت سبعة ألقاب في منافسات الزوجي، وهو العدد الأكبر هذا الموسم، بواقع خمسة ألقاب مع تاونسند ولقبين مع الصينية تشانغ شواي.

وفازت سينياكوفا بأربعة ألقاب في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، من بينها ثنائية إنديان ويلز وميامي.

التشيكية كاترينا سينياكوفا تحتفل مع شريكتها الأميركية تايلور تاونسند (أ.ف.ب)

وتشارك سينياكوفا وتاونسند في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، المقامة في إنديان ويلز.

وقالت سينياكوفا: «هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد والتفاني والاستمرارية. أنا فخورة بما حققته، وممتنة لكل من كان جزءاً من هذه الرحلة، ومتحمسة لمواصلة السعي نحو المزيد».

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الرياضة رياضة عالمية

أندرييفا: تعلمت تجاوز الهزائم بشكل أسرع

ميرا أندرييفا تتألق في ختامية تنس السيدات بإنديان ويلز (د.ب.أ)
ميرا أندرييفا تتألق في ختامية تنس السيدات بإنديان ويلز (د.ب.أ)
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أندرييفا: تعلمت تجاوز الهزائم بشكل أسرع

ميرا أندرييفا تتألق في ختامية تنس السيدات بإنديان ويلز (د.ب.أ)
ميرا أندرييفا تتألق في ختامية تنس السيدات بإنديان ويلز (د.ب.أ)

قالت ميرا أندرييفا إنها تعلمت كيفية التعافي بسرعة أكبر من الانتكاسات، وذلك بعد أن أنهت الشابة الروسية، الجمعة، مسيرتها دون هزيمة في دور المجموعات في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

وفازت أندرييفا بمباراتها الثالثة في دور المجموعات بمجموعتين متتاليتين بعد تغيير متأخر في هوية منافستها، بعدما حجزت بالفعل مقعدها في قبل النهائي. وقالت اللاعبة الروسية (19 عاماً) إن مباراتها ضد ديانا شنايدر، البديلة في البطولة، شكلت تحدياً نفسياً جديداً لها لأنها كانت قد ضمنت تأهلها، لكنها كانت لا تزال ترغب في الحفاظ على زخمها.

وقالت أندرييفا للصحافيين: «قبل بدء البطولة، كنت أخشى ألا أفوز بأي مباراة في المجموعة. والآن ترون كيف انتهى الأمر».

وبفضل هذا الفوز، ستخوض أندرييفا أول لقاء في مسيرتها أمام الأميركية جيسيكا بيغولا في وقت لاحق السبت. ووصفت أندرييفا بيغولا بأنها واحدة من أكثر اللاعبات هدوءاً في جولة اللاعبات المحترفات، وقالت إن مدربتها كونشيتا مارتينيز ستساعدها على إعداد خطة فنية مفصلة.

وشكَّل اتزان أندرييفا في صحراء كاليفورنيا تبايناً مع خروجها المشحون بالعواطف من بطولة إنديان ويلز في مارس (آذار) الماضي، عندما خسرت محاولتها للدفاع عن لقبها أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا. وبسبب إحباطها من الهزيمة، انهالت بوابل من الشتائم تجاه الجماهير وقوبلت بصيحات الاستهجان في أثناء مغادرتها الملعب.

وقالت بطلة «فرنسا المفتوحة» إن ردَّ فعلها على الهزائم قد تغيَّر بشكل كبير على مدار الموسم.

وقالت أندرييفا: «في السابق كان الأمر سيئاً للغاية. كنت درامية للغاية. كان الأمر يستغرق مني يومين أو ثلاثة أيام كاملة. لم أكن أتحدث إلى أي شخص. كنت أجلس في غرفتي وأغلق الباب، ولا أرغب في التدريب».

أما الآن، كما قالت، فإن خيبة الأمل تستمر عموماً ليوم واحد على الأكثر قبل أن تجبرها متطلبات بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات على إعادة تركيزها على التدريب أو المباراة التالية.

وأوضحت أندرييفا أن الانتكاسة التي تعرَّضت لها في بطولة إنديان ويلز جاءت في الوقت الذي كانت تحاول فيه دمج التغييرات التي أجرتها في التدريبات في أسلوب لعبها خلال المباريات، مما أدى إلى تقلب في الأداء وإحباط. وأوضحت أن العمل المستمر في الملعب إلى جانب الجلسات مع المتخصصين النفسيِّين ساعداها على إحراز تقدُّم.

وتبع ذلك تحقيق النتائج. وفازت أندرييفا بأول لقب لها في البطولات الـ4 الكبرى في «رولان غاروس» هذا العام، وتأهلت للبطولة الختامية للموسم لأول مرة بعد موسم حقَّقت فيه 50 فوزاً.

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الرياضة تنس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

التشيكية سينياكوفا تنهي العام في صدارة تصنيف زوجي السيدات

التشيكية كاترينا سينياكوفا في صدراة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)
التشيكية كاترينا سينياكوفا في صدراة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)
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التشيكية سينياكوفا تنهي العام في صدارة تصنيف زوجي السيدات

التشيكية كاترينا سينياكوفا في صدراة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)
التشيكية كاترينا سينياكوفا في صدراة تصنيف زوجي السيدات (أ.ف.ب)

ضمنت التشيكية كاترينا سينياكوفا إنهاء عام 2026 في صدارة تصنيف منافسات الزوجي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، للمرة السادسة في مسيرتها، وهو رقم قياسي.

وستكمل سينياكوفا 209 أسابيع في صدارة التصنيف الاثنين المقبل، لتحتل المركز الثاني في القائمة التاريخية خلف مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا، التي تصدرت التصنيف لمدة 237 أسبوعاً.

وحققت سينياكوفا 54 انتصاراً مقابل 8 هزائم هذا العام، وتوجت بلقبي «فرنسا المفتوحة» و«أميركا المفتوحة» إلى جانب الأميركية تايلور تاونسند. كما أحرزت سبعة ألقاب في منافسات الزوجي، وهو العدد الأكبر هذا الموسم، بواقع خمسة ألقاب مع تاونسند ولقبين مع الصينية تشانغ شواي.

وفازت سينياكوفا بأربعة ألقاب في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، من بينها ثنائية إنديان ويلز وميامي.

التشيكية كاترينا سينياكوفا تحتفل مع شريكتها الأميركية تايلور تاونسند (أ.ف.ب)

وتشارك سينياكوفا وتاونسند في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، المقامة في إنديان ويلز.

وقالت سينياكوفا: «هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد والتفاني والاستمرارية. أنا فخورة بما حققته، وممتنة لكل من كان جزءاً من هذه الرحلة، ومتحمسة لمواصلة السعي نحو المزيد».

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الرياضة تنس أميركا
الرياضة رياضة عالمية

ويمبانياما عن ترشح رينر للرئاسة الفرنسية: لا أفكر في الأمر كثيراً

نجم «إن بي إيه» الفرنسي فيكتور ويمبانياما (أ.ب)
نجم «إن بي إيه» الفرنسي فيكتور ويمبانياما (أ.ب)
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ويمبانياما عن ترشح رينر للرئاسة الفرنسية: لا أفكر في الأمر كثيراً

نجم «إن بي إيه» الفرنسي فيكتور ويمبانياما (أ.ب)
نجم «إن بي إيه» الفرنسي فيكتور ويمبانياما (أ.ب)

ردَّ فيكتور ويمبانياما، الجمعة، على ترشُّح مواطنه لاعب الجودو تيدي رينر للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، معلناً أنه لا يفكر في الأمر «كثيراً».

وأجاب لاعب سان أنتونيو سبيرز، حين سئل في مؤتمر صحافي بعد المباراة ضد ووريرز التي فاز بها فريقه، عن التصور السياسي لبطل الأولمبياد 5 مرات بعد زفرة: «لا أفكر في الأمر كثيراً».

وأعلن رينر، الاثنين، دخوله سباق الرئاسة في فيديو قصير نشره على مواقع التواصل.

ويعرف ويمبانياما بأنَّه لا يبخل بإبداء رأيه في الموضوعات غير الرياضية، ولا يتردَّد في العادة في اتخاذ موقف، كما فعل في أكتوبر (تشرين الأول) حين أعلن أنه «سعيد لأن طلاب الثانويات (الفرنسية) يسمعون صوتهم»، خلال المظاهرات في فرنسا.

أو في يناير (كانون الثاني) حين أعلن أنه «مصدوم» لمقتل مواطنَين اثنين في مينيابوليس بالولايات المتحدة، بعد إطلاق نار من عناصر فيدراليِّين على هامش عمليات مكافحة الهجرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

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