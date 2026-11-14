التشيكية سينياكوفا تنهي العام في صدارة تصنيف زوجي السيدات

ضمنت التشيكية كاترينا سينياكوفا إنهاء عام 2026 في صدارة تصنيف منافسات الزوجي للرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، للمرة السادسة في مسيرتها، وهو رقم قياسي.
وستكمل سينياكوفا 209 أسابيع في صدارة التصنيف الاثنين المقبل، لتحتل المركز الثاني في القائمة التاريخية خلف مواطنتها مارتينا نافراتيلوفا، التي تصدرت التصنيف لمدة 237 أسبوعاً.
وحققت سينياكوفا 54 انتصاراً مقابل 8 هزائم هذا العام، وتوجت بلقبي «فرنسا المفتوحة» و«أميركا المفتوحة» إلى جانب الأميركية تايلور تاونسند. كما أحرزت سبعة ألقاب في منافسات الزوجي، وهو العدد الأكبر هذا الموسم، بواقع خمسة ألقاب مع تاونسند ولقبين مع الصينية تشانغ شواي.
وفازت سينياكوفا بأربعة ألقاب في بطولات الأساتذة فئة 1000 نقطة، من بينها ثنائية إنديان ويلز وميامي.
وتشارك سينياكوفا وتاونسند في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، المقامة في إنديان ويلز.
وقالت سينياكوفا: «هذا الإنجاز يعكس العمل الجاد والتفاني والاستمرارية. أنا فخورة بما حققته، وممتنة لكل من كان جزءاً من هذه الرحلة، ومتحمسة لمواصلة السعي نحو المزيد».