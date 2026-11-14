ويمبانياما عن ترشح رينر للرئاسة الفرنسية: لا أفكر في الأمر كثيراً

ردَّ فيكتور ويمبانياما، الجمعة، على ترشُّح مواطنه لاعب الجودو تيدي رينر للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2027، معلناً أنه لا يفكر في الأمر «كثيراً».
وأجاب لاعب سان أنتونيو سبيرز، حين سئل في مؤتمر صحافي بعد المباراة ضد ووريرز التي فاز بها فريقه، عن التصور السياسي لبطل الأولمبياد 5 مرات بعد زفرة: «لا أفكر في الأمر كثيراً».
وأعلن رينر، الاثنين، دخوله سباق الرئاسة في فيديو قصير نشره على مواقع التواصل.
ويعرف ويمبانياما بأنَّه لا يبخل بإبداء رأيه في الموضوعات غير الرياضية، ولا يتردَّد في العادة في اتخاذ موقف، كما فعل في أكتوبر (تشرين الأول) حين أعلن أنه «سعيد لأن طلاب الثانويات (الفرنسية) يسمعون صوتهم»، خلال المظاهرات في فرنسا.
أو في يناير (كانون الثاني) حين أعلن أنه «مصدوم» لمقتل مواطنَين اثنين في مينيابوليس بالولايات المتحدة، بعد إطلاق نار من عناصر فيدراليِّين على هامش عمليات مكافحة الهجرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.