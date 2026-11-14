ويمبانياما عن ترشح رينر للرئاسة الفرنسية: لا أفكر في الأمر كثيراً

قالت ميرا أندرييفا إنها تعلمت كيفية التعافي بسرعة أكبر من الانتكاسات، وذلك بعد أن أنهت الشابة الروسية، الجمعة، مسيرتها دون هزيمة في دور المجموعات في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات.

وفازت أندرييفا بمباراتها الثالثة في دور المجموعات بمجموعتين متتاليتين بعد تغيير متأخر في هوية منافستها، بعدما حجزت بالفعل مقعدها في قبل النهائي. وقالت اللاعبة الروسية (19 عاماً) إن مباراتها ضد ديانا شنايدر، البديلة في البطولة، شكلت تحدياً نفسياً جديداً لها لأنها كانت قد ضمنت تأهلها، لكنها كانت لا تزال ترغب في الحفاظ على زخمها.

وقالت أندرييفا للصحافيين: «قبل بدء البطولة، كنت أخشى ألا أفوز بأي مباراة في المجموعة. والآن ترون كيف انتهى الأمر».

وبفضل هذا الفوز، ستخوض أندرييفا أول لقاء في مسيرتها أمام الأميركية جيسيكا بيغولا في وقت لاحق السبت. ووصفت أندرييفا بيغولا بأنها واحدة من أكثر اللاعبات هدوءاً في جولة اللاعبات المحترفات، وقالت إن مدربتها كونشيتا مارتينيز ستساعدها على إعداد خطة فنية مفصلة.

وشكَّل اتزان أندرييفا في صحراء كاليفورنيا تبايناً مع خروجها المشحون بالعواطف من بطولة إنديان ويلز في مارس (آذار) الماضي، عندما خسرت محاولتها للدفاع عن لقبها أمام التشيكية كاترينا سينياكوفا. وبسبب إحباطها من الهزيمة، انهالت بوابل من الشتائم تجاه الجماهير وقوبلت بصيحات الاستهجان في أثناء مغادرتها الملعب.

وقالت بطلة «فرنسا المفتوحة» إن ردَّ فعلها على الهزائم قد تغيَّر بشكل كبير على مدار الموسم.

وقالت أندرييفا: «في السابق كان الأمر سيئاً للغاية. كنت درامية للغاية. كان الأمر يستغرق مني يومين أو ثلاثة أيام كاملة. لم أكن أتحدث إلى أي شخص. كنت أجلس في غرفتي وأغلق الباب، ولا أرغب في التدريب».

أما الآن، كما قالت، فإن خيبة الأمل تستمر عموماً ليوم واحد على الأكثر قبل أن تجبرها متطلبات بطولات اتحاد اللاعبات المحترفات على إعادة تركيزها على التدريب أو المباراة التالية.

وأوضحت أندرييفا أن الانتكاسة التي تعرَّضت لها في بطولة إنديان ويلز جاءت في الوقت الذي كانت تحاول فيه دمج التغييرات التي أجرتها في التدريبات في أسلوب لعبها خلال المباريات، مما أدى إلى تقلب في الأداء وإحباط. وأوضحت أن العمل المستمر في الملعب إلى جانب الجلسات مع المتخصصين النفسيِّين ساعداها على إحراز تقدُّم.

وتبع ذلك تحقيق النتائج. وفازت أندرييفا بأول لقب لها في البطولات الـ4 الكبرى في «رولان غاروس» هذا العام، وتأهلت للبطولة الختامية للموسم لأول مرة بعد موسم حقَّقت فيه 50 فوزاً.