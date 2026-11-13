هاري كين يستلهم من مودريتش مواصلة تحطيم الأرقام القياسية

تعهد النجم الإنجليزي هاري كين بـ«تجاوز الحدود» على غرار ملهمه الكرواتي لوكا مودريتش، وذلك عقب تسجيله رقماً قياسياً في عدد المشاركات مع منتخب إنجلترا لكرة القدم خلال المباراة التي جمعت فريقه بكرواتيا. وعاش كين (33 عاماً) ليلة لا تنسى في ملعب «ويمبلي» العريق بالعاصمة البريطانية لندن، الذي احتشد بالجماهير، حيث تم رفع لافتة ضخمة (تيفو) تحتفي بـ«أفضل لاعبي إنجلترا»، بينما قاد اللاعب المخضرم الفريق في مباراته الدولية رقم 126، محققاً رقماً قياسياً جديداً في مسيرته الحافلة مع الساحرة المستديرة.

وحظي كين باستقبال حافل، حيث استعرض جائزة «الكرة الذهبية»، التي تسلمها من مجلة «فرنس فوتبول» الفرنسية الشهيرة بوصفه أفضل لاعب في العالم هذا العام، أمام الجماهير، وتلت ذلك سلسلة من التكريمات احتفاء بوصوله إلى هذا الرقم القياسي في عدد المشاركات مع منتخب إنجلترا للرجال. وتصدر أمير ويلز، ويليام، وحامل الرقم القياسي السابق حارس المرمى الأسطوري بيتر شيلتون، الاحتفالات، في أمسية رائعة توجت بهدف سجله كين من ركلة جزاء، ليقود منتخب إنجلترا إلى الفوز 2 - 1 على ضيفه منتخب كرواتيا ضمن منافسات بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وقال كين: «كان الأمر لا يصدق، كل شيء كان رائعاً حقاً»، معترفاً بأنه حاول «الحفاظ على هدوئه» عندما دخل أرض الملعب، ورأى اللافتة الضخمة التي تحتفي بمشاركته الدولية رقم 126 مع منتخب إنجلترا.

وأضاف نجم بايرن ميونيخ الألماني: «أتوجه بجزيل الشكر إلى كل من أسهم في تنظيم هذا الحدث هنا في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، سواء من خلال اللافتة أو مراسم التكريم. كما أشكر لوكا (مودريتش) والاتحاد الكرواتي على هديتهما أيضاً».

وأوضح كين في تصريحاته: «كنت أعلم بالطبع أنه سيكون هناك شيء ما قبل المباراة، وقد كانت لحظة مميزة للغاية». وأردف قائلاً: «لقد كانت الأسابيع القليلة الماضية حافلة بالأحداث، وبالتأكيد هذه لحظة مهمة في تاريخ منتخبنا الوطني، لذا يجب على المرء الاستمتاع بمثل هذه اللحظات». واستدرك كين: «لكن بمجرد انطلاق المباراة، تحول التركيز بالكامل نحو اللعب». وشدد نجم منتخب إنجلترا: «لقد قلت من قبل إن مثل هذه المناسبات تكون أجمل بكثير عندما تحقق الفوز، والآن يمكنني التقاط أنفاسي والاستمتاع بالليلة بأكملها».

وبقي كين على أرضية ملعب ويمبلي لفترة طويلة بعد صافرة النهاية برفقة أصدقائه وعائلته، الذين سيحظون بلا شك بمزيد من اللحظات المهمة للاحتفال بها في السنوات المقبلة.

ولم يتبقَّ أمام المهاجم المحنك سوى 8 أهداف دولية لينضم إلى «نادي المائة»، وهو يخطط للاستمرار في اللعب بقميص المنتخب الإنجليزي لأطول فترة ممكنة، مستلهماً ذلك من المسيرة الطويلة للنجم لوكا مودريتش، الحائز أيضاً على جائزة الكرة الذهبية. ورفع مودريتش (41 عاماً) رصيده من المشاركات مع المنتخب الكرواتي إلى 207 مباريات، وذلك بعد دخوله بديلاً في المباراة، حيث حظي باستقبال حار من الجماهير الإنجليزية في المدرجات.

وتحدث هاري كين عن مودريتش، حيث قال: «إنه مصدر إلهام لكثير منا. يا له من لاعب مذهل، وإنسان رائع أيضاً؛ لقد عرف كيف يعتني بنفسه جيداً».

وتابع: «إنه محترف من الطراز الأول، فأنْ يلعب في سن الأربعين أو الحادية والأربعين وهو لا يزال يقدم هذا المستوى، فهذا دليل على عمله الجاد وعقليته القوية».

وأشار كين: «هذا الأمر يلهمني لدفع حدود قدراتي. فمثله تماماً، أعتقد أنه يجب عليك الاستمرار لترى إلى أي مدى يمكن لجسدك وعقليتك أن يأخذاك». وأردف قائلاً: «بالتأكيد، تختلف رحلة كل لاعب عن الآخر، لكنني قلت سابقاً: ما دمت أشعر بأنني قادر على مساعدة المنتخب الوطني، وما دمت أشعر بأنني أقدم أداء بمستوى عالٍ، فسوف أستمر في اللعب لأطول فترة ممكنة».

واختتم كين تصريحاته قائلاً: «سواء استمررت حتى بلوغ الأربعين أم لا، فهذا ما سنعرفه لاحقاً. لكن في الوقت الحالي، أنا أستمتع بكل لحظة».

وينصب تركيز كين في الوقت الراهن على المباراة الأخيرة للمنتخب الإنجليزي هذا العام، والتي ستجمعه بمنتخب إسبانيا، بطل كأس العالم، في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك بعد أن ضمن المنتخب الإنجليزي تأهله بالفعل إلى دور الثمانية بدوري الأمم الأوروبية. يُذكر أن كتيبة المدرب الألماني توماس توخيل، خسرت 2 - 3 في أولى مباريات المجموعة الثالثة في المستوى الأول للمسابقة القارية أمام المنتخب الإسباني، لكنها حققت بعد ذلك 4 انتصارات متتالية، مما يمنحها فرصة لإنهاء دور المجموعات في الصدارة، الأحد.