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ماكرون سيدعم فينغر لرئاسة «فيفا»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
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ماكرون سيدعم فينغر لرئاسة «فيفا»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أرسين فينغر في حملته لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسبما أفادت صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية، الجمعة.

ووفقاً للتقرير، يعتزم ماكرون التواصل مع قادة دوليين آخرين لحشد الدعم لصالح الفرنسي فينغر.

ولم يتخذ المدرب السابق لفريق آرسنال الإنجليزي قراره بعد بشأن خوض السباق ضد إنفانتينو، لكن تردد أن ماكرون تواصل مع مواطنه لإقناعه بتقديم ترشحه.

يذكر أن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو يوم الأربعاء المقبل، بينما كشفت تقارير إخبارية أن فينغر من بين الأسماء التي ربما تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، كان من المقرر أن يحسم فينغر، هذا الأسبوع، قراره بشأن الترشح للانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل.

وحتى الآن، وإلى جانب إنفانتينو، لم يتقدم سوى الياباني كوزو تاشيما، عضو مجلس «فيفا»، بطلب ترشحه، ومع ذلك، لا ينظر إليه بوصفه يملك فرصة واقعية للفوز.

ويعد «يويفا» من أشد منتقدي إنفانتينو، لكنه لم يطرح حتى الآن مرشحاً خاصاً به.

وكان إنفانتينو قد واجه انتقادات حادة على خلفية خطة مثيرة للجدل، لم يكتب لها النجاح، تتعلق بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم.

وتقرر إلغاء هذه الخطة في أغسطس (آب) الماضي بعد أن رفضتها 3 اتحادات قارية، وهدد «يويفا» بمقاطعة مسابقات «فيفا».

ورغم ذلك، نجح رئيس «فيفا» الحالي مؤخراً في الحصول على دعم من اتحادات أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وهو ما يمنحه أغلبية تضمن له الفوز بولاية رابعة في منصبه.

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رسمياً... بوكيتينو مدرباً لمانشستر يونايتد

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرباً لمانشستر يونايتد (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرباً لمانشستر يونايتد (أ.ف.ب)
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رسمياً... بوكيتينو مدرباً لمانشستر يونايتد

الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرباً لمانشستر يونايتد (أ.ف.ب)
الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مدرباً لمانشستر يونايتد (أ.ف.ب)

تم تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، الجمعة، حيث وافق على ترك منصبه كمدرب للمنتخب الأميركي، ليخوض تحديا جديدا من أجل استعادة أمجاد النادي الذي كان يوما القوة المهيمنة في كرة القدم الإنجليزية.

وبعد ثلاثة شهور فقط من الإعلان عن تجديد تعاقده لقيادة المنتخب الأميركي حتى نهائيات كأس العالم 2030، ذكر الاتحاد الأميركي لكرة القدم أن بوكيتينو سيرحل عن منتخب الولايات المتحدة الأسبوع المقبل متوجهاً إلى ملعب «أولد ترافورد».

ويقبع مانشستر يونايتد، الذي فاز بـ 20 لقباً في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، في مراكز الهبوط حالياً، بعد مرور 10 مراحل من بداية الموسم الحالي، حيث يوجد في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وسوف يتولى بوكيتينو مهامه قبل المباراة المقررة يوم 22 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضد الغريم التقليدي ليفربول، ليصبح بذلك المدرب أو المدير الفني الثامن الذي يتولى المسؤولية بشكل دائم في فريق مانشستر يونايتد، منذ اعتزال أسطورة النادي المدرب الاسكوتلندي سير أليكس فيرغسون عام 2013.

جاء إعلان مانشستر يونايتد عن التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني (54 عاماً)، بعد يوم واحد فقط من إقالة المدرب مايكل كاريك، الذي قاد الفريق لتحقيق فوز واحد خلال مسيرته بالدوري هذا الموسم، مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم، في أسوأ بداية للفريق في المسابقة العريقة منذ 40 عاماً.

ومن المقرر أن يستمر بوكيتينو وطاقمه المساعد مع المنتخب الأميركي خلال مواجهتي الفريق ضد هايتي بدور الثمانية لبطولة دوري أمم اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، المقرر إقامتهما السبت والثلاثاء المقبل.

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الرياضة رياضة عالمية

هل يرفض بالمر اللعب مع إنجلترا؟

كول بالمر يواصل الغياب عن «الأسود الثلاثة» (رويترز)
كول بالمر يواصل الغياب عن «الأسود الثلاثة» (رويترز)
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هل يرفض بالمر اللعب مع إنجلترا؟

كول بالمر يواصل الغياب عن «الأسود الثلاثة» (رويترز)
كول بالمر يواصل الغياب عن «الأسود الثلاثة» (رويترز)

دافع مورغان روجرز، الخميس، عن التزام كول بالمر باللعب مع منتخب إنجلترا لكرة القدم، مؤكداً أن مزاعم عدم رغبة زميله في تشيلسي في اللعب للمنتخب الوطني «مجرد كذب» و«هراء».

واستدعي بالمر، الذي استبعد من تشكيلة إنجلترا التي شاركت في كأس العالم 2026 بعد أن أثرت إصابة مستمرة في الفخذ على مستواه، للمشاركة أمام إسبانيا والتشيك وكرواتيا ضمن مباريات دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول).

ومع ذلك، اضطر إلى الانسحاب بسبب تكرار الإصابة، إذ قال توخيل إن اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً «يضيع الكثير من الفرص»، ثم استبعده من التشكيلة لمباريات هذا الشهر.

وقال روجرز الذي سجل الهدف الأول في فوز إنجلترا 2-1 على كرواتيا الخميس في ويمبلي، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)؛ رداً على سؤال حول استبعاد بالمر: «إنه يريد أن يكون هنا. كان يرغب في أن يتم استدعاؤه، وكان يريد أن يأتي ويمثل بلده كما فعل دائماً».

وأضاف: «كان بالمر يمر بفترة صعبة جداً بسبب إصاباته العام الماضي ولم يكن يشعر بأنه في كامل لياقته على أرض الملعب، لذلك فهو يريد أن يكون هنا ويريد أن يقدم أفضل ما لديه. لكنه يجب أن يراعي حالته البدنية أيضاً. إنه يريد أن يلعب لمدة 10 أو 15 عاماً، لذا عليه أن يعتني بنفسه. وإذا كان عليه أن يراعي مصلحته على المدى القصير من أجل الصالح العام، فعليه أن يفعل ذلك، ويجب أن ندعمه بشكل كامل».

وتابع: «لا علاقة للأمر بإنجلترا أو بعدم الرغبة في اللعب مع المنتخب. من السخيف حقاً أن يشكك الناس في شخص يريد اللعب لمنتخب بلاده. هذه كذبة».

وقال توخيل في مؤتمره الصحافي عقب المباراة إنه «لا بأس على الإطلاق» بأن يدافع روجرز عن بالمر.

وأضاف المدرب الألماني: «إنه زميله وصديقه. كنت سعيداً جداً بالالتزام العاطفي والبدني الذي أظهره مورغان. لقد كان لاعبنا الأبرز اليوم».

وتتوجه إنجلترا بعد ذلك إلى مدريد لمواجهة إسبانيا، حاملة لقب كأس العالم 2026، الأحد في مباراتها الأخيرة ضمن مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

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ماكرون سيدعم فينغر لرئاسة «فيفا»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
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ماكرون سيدعم فينغر لرئاسة «فيفا»

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أرسين فينغر في حملته لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسبما أفادت صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية، الجمعة.

ووفقاً للتقرير، يعتزم ماكرون التواصل مع قادة دوليين آخرين لحشد الدعم لصالح الفرنسي فينغر.

ولم يتخذ المدرب السابق لفريق آرسنال الإنجليزي قراره بعد بشأن خوض السباق ضد إنفانتينو، لكن تردد أن ماكرون تواصل مع مواطنه لإقناعه بتقديم ترشحه.

يذكر أن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو يوم الأربعاء المقبل، بينما كشفت تقارير إخبارية أن فينغر من بين الأسماء التي ربما تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، كان من المقرر أن يحسم فينغر، هذا الأسبوع، قراره بشأن الترشح للانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل.

وحتى الآن، وإلى جانب إنفانتينو، لم يتقدم سوى الياباني كوزو تاشيما، عضو مجلس «فيفا»، بطلب ترشحه، ومع ذلك، لا ينظر إليه بوصفه يملك فرصة واقعية للفوز.

ويعد «يويفا» من أشد منتقدي إنفانتينو، لكنه لم يطرح حتى الآن مرشحاً خاصاً به.

وكان إنفانتينو قد واجه انتقادات حادة على خلفية خطة مثيرة للجدل، لم يكتب لها النجاح، تتعلق بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم.

وتقرر إلغاء هذه الخطة في أغسطس (آب) الماضي بعد أن رفضتها 3 اتحادات قارية، وهدد «يويفا» بمقاطعة مسابقات «فيفا».

ورغم ذلك، نجح رئيس «فيفا» الحالي مؤخراً في الحصول على دعم من اتحادات أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وهو ما يمنحه أغلبية تضمن له الفوز بولاية رابعة في منصبه.

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