ماكرون سيدعم فينغر لرئاسة «فيفا»

عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم أرسين فينغر في حملته لمنافسة السويسري جياني إنفانتينو على رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، حسبما أفادت صحيفة «ذا تلغراف» البريطانية، الجمعة.

ووفقاً للتقرير، يعتزم ماكرون التواصل مع قادة دوليين آخرين لحشد الدعم لصالح الفرنسي فينغر.

ولم يتخذ المدرب السابق لفريق آرسنال الإنجليزي قراره بعد بشأن خوض السباق ضد إنفانتينو، لكن تردد أن ماكرون تواصل مع مواطنه لإقناعه بتقديم ترشحه.

يذكر أن الموعد النهائي لتقديم الترشيحات هو يوم الأربعاء المقبل، بينما كشفت تقارير إخبارية أن فينغر من بين الأسماء التي ربما تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا).

وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية، كان من المقرر أن يحسم فينغر، هذا الأسبوع، قراره بشأن الترشح للانتخابات المقررة في مارس (آذار) المقبل.

وحتى الآن، وإلى جانب إنفانتينو، لم يتقدم سوى الياباني كوزو تاشيما، عضو مجلس «فيفا»، بطلب ترشحه، ومع ذلك، لا ينظر إليه بوصفه يملك فرصة واقعية للفوز.

ويعد «يويفا» من أشد منتقدي إنفانتينو، لكنه لم يطرح حتى الآن مرشحاً خاصاً به.

وكان إنفانتينو قد واجه انتقادات حادة على خلفية خطة مثيرة للجدل، لم يكتب لها النجاح، تتعلق بإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم.

وتقرر إلغاء هذه الخطة في أغسطس (آب) الماضي بعد أن رفضتها 3 اتحادات قارية، وهدد «يويفا» بمقاطعة مسابقات «فيفا».

ورغم ذلك، نجح رئيس «فيفا» الحالي مؤخراً في الحصول على دعم من اتحادات أفريقيا وآسيا وأميركا الجنوبية، وهو ما يمنحه أغلبية تضمن له الفوز بولاية رابعة في منصبه.