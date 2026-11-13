دي لا فوينتي: يامال وأويارزابال يدعمان إسبانيا أمام إنجلترا

قال لويس دي لا فوينتي، مدرب إسبانيا، إن فريقه سيستعيد خدمات المهاجمين لامين يامال وميكل أويارزابال قبيل مواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الأحد، وذلك بعد غياب الثنائي عن الفوز 2-صفر على التشيك الخميس.

وبقي يامال في برشلونة للتعافي من إصابة في الركبة.

وأضاف دي لا فوينتي لقناة «لا 1» التلفزيونية الإسبانية: «لامين يشعر بتحسن كبير الآن ويتطلع بشدة للانضمام إلى الفريق».

وظل أويارزابال في سان سيباستيان، معقل فريقه ريال سوسيداد، لحضور ولادة طفله الثاني. وأكد دي لا فوينتي أنه سيشارك هو الآخر في الحصة التدريبية التي ستخوضها إسبانيا مساء الجمعة.

وقال دي لا فوينتي: «سيصل ميكل ويامال أحدهما في منتصف النهار والآخر بعد ذلك بقليل، لكنهما سيكونان معنا».

وتتصدر إسبانيا المجموعة الثالثة من المستوى الأولى بفارق ثلاث نقاط عن إنجلترا، وتحتاج إلى التعادل على الأقل لضمان صدارة المجموعة.

وتأهل الفريقان بالفعل إلى دور الثمانية من البطولة.