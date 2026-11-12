«فيفا» يعلن مشاركة الدومينكان بدلاً من أميركا في مونديال قطر للناشئين

كلوب خلال المؤتمر الصحفي (إ.ب.أ)

رفض الألماني يورغن كلوب مدرب المنتخب الوطني الخميس، الانتقادات التي تشكك في افتقار تشكيلته إلى المواهب، لكنه طالب بمنح أبطال العالم أربع مرات المزيد من الوقت للتطور، في ظل النتائج المخيبة في البطولات الكبرى خلال العقد الماضي.

وتولى كلوب قيادة "دي مانشافت" خلفا ليوليان ناغلسمان في الصيف، بعدما ودّعت ألمانيا كأس العالم من دور الـ32، إثر خسارة مفاجئة أمام الباراغواي.

وكان ذلك الخروج المبكر الثالث تواليا للمنتخب الألماني من العرس الكروي العالمي، بعدما فشل في تجاوز دور المجموعات في نسختَي 2018 و2022.

وخلال حديثه في بلغراد، عشية مواجهة صربيا الجمعة ضمن دوري الأمم الأوروبية، أعرب كلوب عن ثقته بالمواهب التي بين يديه، مشددا على حاجة اللاعبين إلى مزيد من الوقت للانسجام والعمل معا.

وقال كلوب "كثيرا ما يُقال إن كرة القدم الألمانية تعاني نقصا في مجالات عدة، بما في ذلك عدد اللاعبين الجيدين والمواهب الكبيرة واللاعبين من الطراز العالمي، وما إلى ذلك".

وأضاف "لكني أنظر بإيجابية كبيرة إلى هذا المنتخب. وبصراحة، نملك مزيجا جيدا جدا من اللاعبين".

وأكد كلوب (59 عاما) أنه لا يتعامل مع الوضع بسذاجة أو بتفاؤل مبالغ فيه، قائلا "نحن بالفعل فريق جيد جدا، لكن علينا أن نظهر ذلك ونترجمه على أرض الملعب".

وكان المدرب السابق لليفربول قد طالب أيضا بمنحه مزيدا من الوقت عندما تولى قيادة "الريدز" الذي كان يمر بفترة صعبة، مشيرا حينها إلى حاجته إلى تحويل الجميع في النادي العريق من "مشككين إلى مؤمنين" من أجل استعادة أمجاده السابقة.

وقال كلوب الخميس "عليّ أن أمنح نفسي الوقت اللازم"، مضيفا "أما إذا كان ذلك يتناسب مع تطلعات الجمهور، فهذا أمر لا أستطيع التحكم فيه".

وتابع "نحن نسير في الاتجاه الصحيح، رغم أننا لا نزال بعيدين بالطبع عن بلوغ هدفنا النهائي. لكن الأساس الذي نبني عليه جيد جدا بالفعل".

وأشاد كلوب بالنجم فلوريان فيرتس لاعب وسط ليفربول الذي استعاد جزءا من مستواه في الأسابيع الأخيرة "فلوريان في أفضل حالاته البدنية، ويمكنه أن يقدّم لنا مساعدة كبيرة".

وتعرض فيرتس لانتقادات منذ انتقاله إلى ليفربول في صفقة كبيرة عام 2025 قادما من باير ليفركوزن، لكنه تحسن تحت قيادة مدرب الفريق الجديد الإسباني أندوني إيراولا.

ومرر فيرتس ثلاث كرات حاسمة خلال مبارياته الأربع الأخيرة في الدوري الإنكليزي، كما سجل هدفه الأول خلال الفوز على كريستال بالاس 3-1 الأحد.

ورأى فيرتس الذي يبلغ 23 عاما وقد يخوض مباراته الدولية الخمسين في برلين الإثنين المقبل، أن المنتخب يواصل التطور تحت قيادة كلوب، معربا عن رغبته في الاضطلاع بدور قيادي أكبر ضمن التشكيلة الشابة.

وقال "أشعر بأننا أصبحنا أكثر انسجاما، وعززنا الأمور التي نعمل عليها خلال التدريبات. الأمر يتعلق بنقل الرغبة والقناعة والشغف إلى أرض الملعب".