عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:6 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

قاضية أميركية ترفض طلب «فيفا» التدخل في تحقيق «يويفا»

القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)
القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)
TT
TT

قاضية أميركية ترفض طلب «فيفا» التدخل في تحقيق «يويفا»

القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)
القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)

رفضت قاضية أميركية الخميس محاولة من الشركات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في الولايات المتحدة للتدخل في مساعي الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للحصول على أدلة، تمهيداً لرفع قضية جنائية في سويسرا ضد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو بشأن خطته الملغاة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جانيت فارغاس في حكمها: «الأطراف الأميركية التابعة لـ(فيفا) ليس لها مصلحة مباشرة وجوهرية، ومحمية قانوناً في موضوع هذا الطلب».

وأضافت: «وفي ضوء هذا التحديد، تمارس المحكمة سلطتها التقديرية برفض منح الإذن بالتدخل».

وكان «يويفا» قد طلب إذناً للحصول على شهادات ووثائق من كيانات تابعة لـ«فيفا» في فلوريدا لاستخدامها في شكوى جنائية يعتزم تقديمها في سويسرا ضد إنفانتينو، ومسؤولين آخرين في «فيفا»، بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم البالغة قيمتها 20 مليار دولار، والمعروفة باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والتي تراجع عنها منذ ذلك الحين.

وفي طلب للتدخل قُدم في سبتمبر (أيلول)، التمس «فيفا» من المحكمة إرجاء البت في طلب «يويفا»، أو السماح له بالاعتراض على الطلب.

ودفع الاتحاد الدولي بأن «يويفا» يسعى للحصول على أدلة من أجل «إجراءات جنائية سويسرية مزعومة (لكنها غير موجودة)»، وأنه يهدف إلى عرقلة مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز» منذ البداية.

وتراجع «فيفا» عن ذلك المقترح في 31 يوليو (تموز) بعد اعتراض «يويفا»، واتحادات قارية أخرى.

مواضيع
فيفا أميركا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

إنفانتينو عن انسحاب أميركا من مونديال الناشئين: الجميع بأمان في الدوحة

رياضة عالمية إنفانتينو خلال تفقده ملاعب بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر (أ.ف.ب)

إنفانتينو عن انسحاب أميركا من مونديال الناشئين: الجميع بأمان في الدوحة

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو الخميس إن «كل دولة وكل منتخب وطني يعرف ما يريده ويتخذ قراراته بنفسه».

«الشرق الأوسط» (الدوحة)
رياضة عالمية جياني إنفانتينو (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

شكوى ضد إنفانتينو بشأن توظيف عاملة منزل دون وضع قانوني في أميركا

يواجه جياني إنفانتينو، رئيس «الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)»، أزمة جديدة في الولايات المتحدة...

«الشرق الأوسط»
رياضة عالمية «فيفا» يعتمد ملفَّي استضافة مونديالَي السيدات 2031 و2035 تمهيداً للتصويت (د.ب.أ)
رياضة عالمية

«فيفا» يعتمد ملفي استضافة مونديالي السيدات 2031 و2035 تمهيداً للتصويت

اجتازت ملفات الترشح المشتركة لاستضافة نسختَي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

«الشرق الأوسط» (لوس أنجليس)
رياضة عالمية جوزيف بلاتر (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

بلاتر: «يويفا» سيعلن عن مرشحه لانتخابات «فيفا»... علينا التخلص من إنفانتينو

قال جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سوف يعلن قريباً عن مرشح لخوض انتخابات رئاسة «فيفا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
رياضة عالمية بلاتر (د.ب.أ)
رياضة عالمية

بلاتر: إنفانتينو ديكتاتور يحتاج إلى «مصحة نفسية»

انتقد الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري بلاتر الرئيس الحالي مواطنه جياني إنفانتينو واصفاً خليفته بأنه «ديكتاتور» وبحاجة إلى «مصحة نفسية»

«الشرق الأوسط» (برلين)
الرياضة رياضة عالمية

الأرجنتين تمدد عقد سكالوني حتى مونديال 2030

سكالوني متأثراً عقب إعلان تمديد عقده (أ.ف.ب)
سكالوني متأثراً عقب إعلان تمديد عقده (أ.ف.ب)
TT
TT

الأرجنتين تمدد عقد سكالوني حتى مونديال 2030

سكالوني متأثراً عقب إعلان تمديد عقده (أ.ف.ب)
سكالوني متأثراً عقب إعلان تمديد عقده (أ.ف.ب)

مدّد الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عقد مدرب منتخب بلاده ليونيل سكالوني حتى نهائيات كأس العالم 2030، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي الخميس.

وجاء الإعلان عن تجديد عقد سكالوني، خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا، بحضور المدرب البالغ 48 عاماً، الذي ذرف الدموع تأثراً بالحدث.

وقال تابيا إن سكالوني الذي قاد الأرجنتين إلى التتويج بكأس العالم 2022 في قطر، وإلى نهائي نسخة هذا العام في أميركا الشمالية، سيصبح المدرب الأرجنتيني الأكثر مشاركة في نهائيات كأس العالم عند انتهاء عقده.

بدوره، أكّد سكالوني للصحافيين أنه يشعر بالحماسة نفسها التي رافقته «في اليوم الأول» من توليه المهمة.

وقال: «مشروع جديد يبدأ الآن»، وذلك بعد شهر من إعلان ليونيل ميسي، النجم الأبرز في المنتخب على مدى 20 عاماً، اعتزاله اللعب الدولي.

وكان سكالوني أثار الشكوك بشأن مستقبله مع المنتخب عقب خسارة الأرجنتين أمام إسبانيا 0 - 1 في نهائي كأس العالم في 19 يوليو (تموز) في نيوجيرسي، وشهد أجواء مشحونة وتوتراً كبيراً.

ويتولى سكالوني تدريب المنتخب الأرجنتيني منذ 8 سنوات، وتحديداً منذ سبتمبر (أيلول) 2018، إثر المشوار المخيب للآمال في مونديال روسيا، حيث ودّعت الأرجنتين البطولة من دور الـ16.

وتولى سكالوني واحدة من أبرز المهام في عالم كرة القدم، من دون أي خبرة سابقة في مجال التدريب، لكنه نجح في بناء منتخب يُعدّه كثيرون الأفضل في تاريخ الكرة الأرجنتينية.

وإلى جانب لقب كأس العالم 2022، قاد الأرجنتين إلى التتويج بلقبين في بطولة كوبا أميركا عامَي 2021 و2024.

وتتمثل مهمته المقبلة في قيادة المنتخب نحو مرحلة جديدة، في ظل غياب نجمه الأبرز ميسي، البالغ 39 عاماً، الذي شكّل ركيزته الأساسية لسنوات طويلة.

وكان سكالوني قال عقب الخسارة أمام إسبانيا في النهائي: «ما يجب أن يبقى هو روح المنتخب، وهذا الشعور بالوحدة بين اللاعبين والشعب».

مواضيع
كرة القدم كأس العالم الأرجنتين
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأمم: بلجيكا تعمق جراح تركيا بثنائية

غولر لاعب تركيا يصرخ غاضباً على أحد قرارات حكم المباراة (أ.ف.ب)
غولر لاعب تركيا يصرخ غاضباً على أحد قرارات حكم المباراة (أ.ف.ب)
TT
TT

دوري الأمم: بلجيكا تعمق جراح تركيا بثنائية

غولر لاعب تركيا يصرخ غاضباً على أحد قرارات حكم المباراة (أ.ف.ب)
غولر لاعب تركيا يصرخ غاضباً على أحد قرارات حكم المباراة (أ.ف.ب)

تغلب منتخب بلجيكا على مضيفه تركيا، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، اليوم الخميس.

وسجل أردا غولر لاعب ريال مدريد هدف التقدم لتركيا في الدقيقة 20، لكن بعد 7 دقائق فقط استطاع كيفين دي بروين نجم نابولي الإيطالي أن يتعادل لبلجيكا.

وفي الدقيقة 30 سجل شارل دي كيتيلاري مهاجم أتالانتا هدفاً ثانياً، ليحسم تفوق بلجيكا الذي استمر حتى النهاية.

بهذا الفوز ارتفع رصيد منتخب بلجيكا إلى 9 نقاط في المركز الثاني، خلف المنتخب الفرنسي المتصدر قبل لقائه مساء اليوم ضد إيطاليا، أما منتخب تركيا، الذي أقال مؤخراً مدربه الإيطالي فينتشنزو مونتيلا واستعان بالمدرب الوطني يالتشين، فيتذيل ترتيب المجموعة الأولى بلا نقاط.

مواضيع
كرة القدم الأوربية دوري الأمم الأوروبية تركيا
الرياضة رياضة عالمية

قاضية أميركية ترفض طلب «فيفا» التدخل في تحقيق «يويفا»

القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)
القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)
TT
TT

قاضية أميركية ترفض طلب «فيفا» التدخل في تحقيق «يويفا»

القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)
القاضية قالت إن الأطراف الأميركية التابعة لـ«فيفا» ليس لها مصلحة في موضوع الطلب (الشرق الأوسط)

رفضت قاضية أميركية الخميس محاولة من الشركات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في الولايات المتحدة للتدخل في مساعي الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للحصول على أدلة، تمهيداً لرفع قضية جنائية في سويسرا ضد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو بشأن خطته الملغاة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جانيت فارغاس في حكمها: «الأطراف الأميركية التابعة لـ(فيفا) ليس لها مصلحة مباشرة وجوهرية، ومحمية قانوناً في موضوع هذا الطلب».

وأضافت: «وفي ضوء هذا التحديد، تمارس المحكمة سلطتها التقديرية برفض منح الإذن بالتدخل».

وكان «يويفا» قد طلب إذناً للحصول على شهادات ووثائق من كيانات تابعة لـ«فيفا» في فلوريدا لاستخدامها في شكوى جنائية يعتزم تقديمها في سويسرا ضد إنفانتينو، ومسؤولين آخرين في «فيفا»، بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم البالغة قيمتها 20 مليار دولار، والمعروفة باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والتي تراجع عنها منذ ذلك الحين.

وفي طلب للتدخل قُدم في سبتمبر (أيلول)، التمس «فيفا» من المحكمة إرجاء البت في طلب «يويفا»، أو السماح له بالاعتراض على الطلب.

ودفع الاتحاد الدولي بأن «يويفا» يسعى للحصول على أدلة من أجل «إجراءات جنائية سويسرية مزعومة (لكنها غير موجودة)»، وأنه يهدف إلى عرقلة مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز» منذ البداية.

وتراجع «فيفا» عن ذلك المقترح في 31 يوليو (تموز) بعد اعتراض «يويفا»، واتحادات قارية أخرى.

مواضيع
فيفا أميركا