قاضية أميركية ترفض طلب «فيفا» التدخل في تحقيق «يويفا»

رفضت قاضية أميركية الخميس محاولة من الشركات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم في الولايات المتحدة للتدخل في مساعي الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) للحصول على أدلة، تمهيداً لرفع قضية جنائية في سويسرا ضد رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو بشأن خطته الملغاة لبيع الحقوق التجارية لكأس العالم.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية جانيت فارغاس في حكمها: «الأطراف الأميركية التابعة لـ(فيفا) ليس لها مصلحة مباشرة وجوهرية، ومحمية قانوناً في موضوع هذا الطلب».

وأضافت: «وفي ضوء هذا التحديد، تمارس المحكمة سلطتها التقديرية برفض منح الإذن بالتدخل».

وكان «يويفا» قد طلب إذناً للحصول على شهادات ووثائق من كيانات تابعة لـ«فيفا» في فلوريدا لاستخدامها في شكوى جنائية يعتزم تقديمها في سويسرا ضد إنفانتينو، ومسؤولين آخرين في «فيفا»، بشأن خطة بيع حقوق كأس العالم البالغة قيمتها 20 مليار دولار، والمعروفة باسم «فيفا فوروارد إنتربرايز»، والتي تراجع عنها منذ ذلك الحين.

وفي طلب للتدخل قُدم في سبتمبر (أيلول)، التمس «فيفا» من المحكمة إرجاء البت في طلب «يويفا»، أو السماح له بالاعتراض على الطلب.

ودفع الاتحاد الدولي بأن «يويفا» يسعى للحصول على أدلة من أجل «إجراءات جنائية سويسرية مزعومة (لكنها غير موجودة)»، وأنه يهدف إلى عرقلة مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز» منذ البداية.

وتراجع «فيفا» عن ذلك المقترح في 31 يوليو (تموز) بعد اعتراض «يويفا»، واتحادات قارية أخرى.