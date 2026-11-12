إنفانتينو: مونديال الناشئين في قطر سيكون استثنائياً

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن ثقته في تحقيق النسخة الجديدة من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر بمشاركة 48 منتخباً، نجاحاً استثنائياً، مؤكداً أن الدوحة جاهزة لاستقبال المنتخبات والوفود المشاركة، وأن الجميع مرحّب بهم وسيحظون بالأمان طوال فترة البطولة.

وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال زيارته إلى العاصمة القطرية، الخميس، للاطلاع على الاستعدادات لاستضافة النسخة الثانية من البطولة ضمن خمس نسخ متتالية تستضيفها قطر.

وقال إنفانتينو، حسب «وكالة الأنباء الألمانية»: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا في الدوحة، وبأن أتحقق شخصياً من تقدم سير الأعمال»، مضيفاً: «كأس العالم تحت 17 عاماً سيكون نجاحاً استثنائياً هنا في الدوحة وفي قطر. لدينا بالفعل ثمانية أو تسعة منتخبات وصلت، وستصل بقية المنتخبات خلال الأيام المقبلة».

وأكد رئيس «فيفا» أن البطولة ستشكل احتفالية كروية تجمع أبرز المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، قائلاً: «ستكون احتفالية لكرة القدم، وسيأتي أفضل اللاعبين الشباب في العالم للمشاركة، وهم يعلمون أن تنظيم (فيفا) وقطر لأي حدث يعني أنه سيكون استثنائياً».

واستعاد إنفانتينو تجربة النسخة الماضية عام 2025، التي شهدت للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً، مشيراً إلى أن تنظيم جميع المباريات في موقع واحد، عبر ثمانية ملاعب، شكّل تجربة جديدة بالنسبة إلى الاتحاد الدولي.

وأوضح أن «فيفا» لم يكن يعرف مسبقاً كيف ستسير الأمور في ظل إقامة عدد من المباريات بالتزامن، إلا أن التجربة حققت نجاحاً كبيراً، وحظيت بإشادة المنتخبات والأجهزة الفنية المشاركة.

وأضاف: «لم نكن نعلم كيف ستسير الأمور، لكنها كانت أشبه بمهرجان، وكانت ردود الفعل من جميع المنتخبات والمدربين والجميع رائعة للغاية».

وأشار إلى أن المباراة النهائية للنسخة الماضية، التي جمعت البرتغال والنمسا على استاد خليفة، عكست المستوى الفني المميز للبطولة، التي شهدت أيضاً مشاركة منتخبات بارزة، من بينها فرنسا والبرازيل وإيطاليا.

وأكد إنفانتينو أن الاتحاد الدولي استفاد من تجربة العام الماضي لإجراء تحسينات على الجوانب التنظيمية، بهدف تقديم نسخة أكثر تطوراً، مع الاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من الجماهير والزوار.

وشدد على ترحيب قطر بجميع المشاركين، قائلاً: «الجميع مرحّب بهم في الدوحة، والجميع في أمان في الدوحة، وستكون بطولة رائعة ومهرجاناً وحدثاً مبهجاً لجميع هؤلاء الأولاد الذين يشاركون في هذه البطولة تحت 17 عاماً».

وفي رده على سؤال بشأن احتمال مواجهته منافسة قوية خلال انتخابات رئاسة «فيفا» المقبلة، فضّل إنفانتينو عدم التعليق على الملف، مكتفياً بالقول: «نحن هنا للحديث عن مونديال الناشئين».

واختتم رئيس الاتحاد الدولي تصريحاته بتجديد ثقته في قدرة قطر على تنظيم نسخة ناجحة، مؤكداً أن البطولة تمثل فرصة للاحتفاء بكرة القدم وإبراز المواهب الصاعدة من مختلف القارات.

وتقام البطولة بمشاركة 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32، الذي يمثل بداية الأدوار الإقصائية.