«الدوري الأوروبي لكرة السلة» يدرس منح تراخيص دائمة لـ6 أندية جديدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340576-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%8A%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%AD-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%806-%D8%A3%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
«الدوري الأوروبي لكرة السلة» يدرس منح تراخيص دائمة لـ6 أندية جديدة
الدوري الأوروبي (رويترز)
يعتزم مسؤولو الدوري الأوروبي لكرة السلة التصويت على منح 6 أندية تراخيص امتياز دائمة، قبل نهاية العام الحالي، ضِمن خطة لتوسيع المسابقة من 20 إلى 24 فريقاً، العام المقبل، وصولاً إلى 28 فريقاً بحلول عام 2030، بالتزامن مع استعداد رابطة الدوري الأميركي للمحترفين «NBA» لإطلاق مشروع منافس في أوروبا عام 2027.
وكشفت مصادر مطلعة، لوكالة «رويترز»، الخميس، أن الأندية المرشحة هي بلنسية باسكيت، وماكسيما روما، وهابوعيل تل أبيب، وباوك سالونيك، ودبي، وباريس، بعدما تصدرت عملية تقييم داخلية أجرتها إدارة البطولة.
ومن المتوقع إجراء التصويت خلال 3 أو 4 أسابيع، على أن تخضع الأندية المرشحة لتقييمات إضافية قبل اتخاذ القرار النهائي، بهدف مشاركتها في موسم 2027-2028، سواء بتراخيص دائمة أم مؤقتة.
وأبدى نادي بلنسية تفاؤله بالحصول على ترخيص دائم، في حين كشفت المصادر عن اهتمام عدد من أندية كرة القدم الأوروبية؛ بينها نادٍ إيطالي، وآخر ألماني، بتأسيس فرق لكرة السلة والانضمام إلى المسابقة.
وفي موازاة ذلك، لا تزال المحادثات مستمرة بين مسؤولي الدوري الأوروبي ورابطة الدوري الأميركي للمحترفين بشأن مستقبل المسابقات الأوروبية، دون إحراز تقدم ملموس، بعدما رفض المساهمون في الدوري الأوروبي مقترحاً أميركياً، خلال اجتماع عُقد بمدينة كومو الإيطالية، في 6 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
دورتموند يطالب نميشا بالتوقف عن احتفاله المثير للجدل
فيليكس نميشا (رويترز)
طالب هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند الألماني، لاعب وسط الفريق فيليكس نميشا بإعادة النظر في احتفاله المثير للجدل بالأهداف، بعد الانتقادات التي أثارها بين جماهير النادي.
وقال فاتسكه، خلال مشاركته في مدونة صوتية، إنه أجرى اتصالاً عبر الفيديو مع نميشا أثناء وجود اللاعب مع المنتخب الألماني، لمناقشة الاحتفال الذي يؤديه من خلال الركوع وخلع تاج وهمي عن رأسه ووضعه على أرض الملعب.
وأضاف: «إذا أدركت أن هذا الأمر يقسم الجماهير، فربما ستكون لديك البصيرة للتوقف ببساطة عن فعله»، مشيراً إلى أن اللاعب وعد بالتفكير في الأمر.
وشدد فاتسكه على أن إدارة دورتموند لا تسعى إلى حظر التعبيرات الدينية أو معاقبة اللاعبين بسبب معتقداتهم، قائلاً: «لا أحد هنا يريد حظر أي شيء، ولا أحد يريد المعاقبة، نحن نعتمد أكثر على التفاهم».
وكان نميشا قد أوضح أن احتفاله يحمل دلالة دينية، إذ يرمز إلى وضع تاجه أمام المسيح، الذي وصفه بأنه مصدر أمله وقوته.
وأثار الاحتفال انتقادات بسبب ارتباط الإشارة بشبكة «لاعبون في الله»، التي تأسست عام 2015 وتضم لاعبي كرة قدم مسيحيين، وتعرض بعض أعضائها لانتقادات على خلفية تصريحات اعتُبرت معادية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية.
وأكد فاتسكه أن القيم الأساسية لبوروسيا دورتموند لا تتوافق مع المبادئ التي تتبناها الشبكة.
وسبق أن واجه نميشا انتقادات بسبب منشورات دينية على وسائل التواصل الاجتماعي اعتُبرت معادية للمثليين، لكنه نفى تلك الاتهامات.
إنفانتينو: مونديال الناشئين في قطر سيكون استثنائياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340581-%D8%A5%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86%D9%88-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%A6%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B
إنفانتينو: مونديال الناشئين في قطر سيكون استثنائياً
رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو يتحدث للصحافيين خلال زيارته مجمّع أسباير في الدوحة (أ.ف.ب)
أعرب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، عن ثقته في تحقيق النسخة الجديدة من كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً، التي تستضيفها قطر بمشاركة 48 منتخباً، نجاحاً استثنائياً، مؤكداً أن الدوحة جاهزة لاستقبال المنتخبات والوفود المشاركة، وأن الجميع مرحّب بهم وسيحظون بالأمان طوال فترة البطولة.
وجاءت تصريحات إنفانتينو خلال زيارته إلى العاصمة القطرية، الخميس، للاطلاع على الاستعدادات لاستضافة النسخة الثانية من البطولة ضمن خمس نسخ متتالية تستضيفها قطر.
وقال إنفانتينو، حسب «وكالة الأنباء الألمانية»: «أنا سعيد جداً بوجودي هنا في الدوحة، وبأن أتحقق شخصياً من تقدم سير الأعمال»، مضيفاً: «كأس العالم تحت 17 عاماً سيكون نجاحاً استثنائياً هنا في الدوحة وفي قطر. لدينا بالفعل ثمانية أو تسعة منتخبات وصلت، وستصل بقية المنتخبات خلال الأيام المقبلة».
وأكد رئيس «فيفا» أن البطولة ستشكل احتفالية كروية تجمع أبرز المواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم، قائلاً: «ستكون احتفالية لكرة القدم، وسيأتي أفضل اللاعبين الشباب في العالم للمشاركة، وهم يعلمون أن تنظيم (فيفا) وقطر لأي حدث يعني أنه سيكون استثنائياً».
واستعاد إنفانتينو تجربة النسخة الماضية عام 2025، التي شهدت للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً، مشيراً إلى أن تنظيم جميع المباريات في موقع واحد، عبر ثمانية ملاعب، شكّل تجربة جديدة بالنسبة إلى الاتحاد الدولي.
وأوضح أن «فيفا» لم يكن يعرف مسبقاً كيف ستسير الأمور في ظل إقامة عدد من المباريات بالتزامن، إلا أن التجربة حققت نجاحاً كبيراً، وحظيت بإشادة المنتخبات والأجهزة الفنية المشاركة.
وأضاف: «لم نكن نعلم كيف ستسير الأمور، لكنها كانت أشبه بمهرجان، وكانت ردود الفعل من جميع المنتخبات والمدربين والجميع رائعة للغاية».
وأشار إلى أن المباراة النهائية للنسخة الماضية، التي جمعت البرتغال والنمسا على استاد خليفة، عكست المستوى الفني المميز للبطولة، التي شهدت أيضاً مشاركة منتخبات بارزة، من بينها فرنسا والبرازيل وإيطاليا.
وأكد إنفانتينو أن الاتحاد الدولي استفاد من تجربة العام الماضي لإجراء تحسينات على الجوانب التنظيمية، بهدف تقديم نسخة أكثر تطوراً، مع الاستعداد لاستقبال أعداد أكبر من الجماهير والزوار.
وشدد على ترحيب قطر بجميع المشاركين، قائلاً: «الجميع مرحّب بهم في الدوحة، والجميع في أمان في الدوحة، وستكون بطولة رائعة ومهرجاناً وحدثاً مبهجاً لجميع هؤلاء الأولاد الذين يشاركون في هذه البطولة تحت 17 عاماً».
وفي رده على سؤال بشأن احتمال مواجهته منافسة قوية خلال انتخابات رئاسة «فيفا» المقبلة، فضّل إنفانتينو عدم التعليق على الملف، مكتفياً بالقول: «نحن هنا للحديث عن مونديال الناشئين».
واختتم رئيس الاتحاد الدولي تصريحاته بتجديد ثقته في قدرة قطر على تنظيم نسخة ناجحة، مؤكداً أن البطولة تمثل فرصة للاحتفاء بكرة القدم وإبراز المواهب الصاعدة من مختلف القارات.
وتقام البطولة بمشاركة 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، تضم كل منها أربعة منتخبات، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث، إلى دور الـ32، الذي يمثل بداية الأدوار الإقصائية.
ألكاراس يدخل البطولة الختامية بثقة كبيرة... وزفيريف يسعى لإسكات منتقديهhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5340579-%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3-%D9%8A%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%AB%D9%82%D8%A9-%D9%83%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D9%8A%D8%B3%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%87
ألكاراس يدخل البطولة الختامية بثقة كبيرة... وزفيريف يسعى لإسكات منتقديه
الإسباني كارلوس ألكاراس (رويترز)
رغم تتويج الألماني ألكسندر زفيريف بأكبر عدد من ألقاب البطولات الكبرى هذا العام، واعتلائه صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين، فإن الإسباني كارلوس ألكاراس يبدو المرشح الأبرز للفوز بلقب البطولة الختامية للموسم الحالي.
ويعود ذلك إلى المستوى اللافت الذي قدمه ألكاراس في الفترة الأخيرة، بعدما ابتعد عن الملاعب لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر في منتصف العام، بسبب إصابة في معصمه الأيمن، قبل أن يعود بقوة إلى المنافسات.
وبينما يصل زفيريف إلى البطولة بعد خسارته في مباراتيه الأخيرتين، يخوض ألكاراس المنافسات في مدينة تورينو الإيطالية مدفوعاً بسلسلة من عشرة انتصارات متتالية، تُوّج خلالها بلقبي فيينا وباريس، ما يعزز طموحه في إحراز لقب البطولة الختامية للمرة الأولى، بعدما خسر نهائي النسخة الماضية أمام الإيطالي يانيك سينر.
وقال ألكاراس عقب فوزه على الأميركي بن شيلتون في نهائي بطولة باريس للماسترز نهاية الأسبوع الماضي: «إنها بطولة أرغب حقاً في الفوز بها يوماً ما».
وأضاف: «سأشارك هذا العام بثقة كبيرة، ومعي حصيلة جيدة من الخبرات التي اكتسبتها للعمل على الجوانب التي أردت تحسينها، حتى أكون في أفضل حالاتي خلال هذه البطولة. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق اللقب».
وتنطلق البطولة، التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في منافسات فردي الرجال، الأحد المقبل في تورينو، وسط غياب أبرز نجوم النسختين الماضيتين، الإيطالي يانيك سينر، الذي أنهى موسمه مبكراً بسبب إصابة في ركبته اليمنى.
ولم يكن ألكاراس، قبل فترة طويلة، يشعر بالارتياح في اللعب داخل الصالات المغلقة. فقبل عامين، وخلال مشاركته في البطولة ذاتها، التي ودّعها من دور المجموعات، أقرّ بأنه يفتقر إلى الخبرة على هذه الأرضية.
وقال حينها: «ليست لدي خبرة في اللعب داخل الصالات. أنا واثق من أنني سأصبح لاعباً جيداً جداً على هذه الأرضية، لكن الأمر يتطلب وقتاً، واكتساب الخبرة، فكثير من اللاعبين يتفوقون عليّ حالياً في الملاعب المغلقة».
غير أن الوضع تبدّل بصورة واضحة، إذ لم يخسر اللاعب الإسباني سوى مجموعة واحدة خلال سلسلة انتصاراته العشرة الأخيرة داخل الصالات.
ويرى الأميركي جيم كوريير، المصنف الأول عالمياً سابقاً والمحلل في شبكة «تنس تشانيل»، أن تطور ألكاراس لا يقتصر على الجانب الفني، بل يشمل أيضاً قدرته على اتخاذ القرارات داخل الملعب.
وقال كوريير في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لوكالة «أسوشييتد برس»: «غالباً ما يفتقر الرياضيون المرهقون ذهنياً إلى الصبر».
وأضاف: «بشكل عام، أصبح كارلوس يتخذ قرارات أفضل فيما يتعلق باختيار تسديداته مقارنة بما كان عليه الحال قبل بضع سنوات. كما أن انتعاشه الذهني، بفضل الفترة التي قضاها بعيداً عن المنافسات هذا العام بسبب الإصابة، يُعد عاملاً مؤثراً أيضاً».
في المقابل، يدخل زفيريف البطولة وسط ضغوط متزايدة، بعدما أثارت صدارته التصنيف العالمي تساؤلات وانتقادات، رغم نجاحه في إحراز أول لقبين له في البطولات الأربع الكبرى خلال الموسم الحالي.
وبدا اللاعب الألماني مرهقاً ذهنياً خلال خسارتيه الأخيرتين أمام الأسترالي أليكس دي مينور، والإيطالي لورينزو موسيتي في بطولتي فيينا وباريس على التوالي.
وعقب خسارته أمام موسيتي في مباراته الافتتاحية بباريس، عبّر زفيريف عن استيائه من الانتقادات الموجهة إليه، قائلاً: «أشعر بأنني اللاعب الوحيد في تاريخ التنس الذي يضطر إلى تبرير سبب استحقاقه تصدر التصنيف العالمي. أجد هذا أمراً صعباً للغاية، لأنني أعتقد أنني أستحق المكانة التي وصلت إليها».
ورغم إنجازاته هذا الموسم، ظل زفيريف يواجه تساؤلات بشأن مدى استحقاقه المركز الأول عالمياً، خصوصاً في ظل غياب ألكاراس وسينر عن بعض البطولات بسبب الإصابات.
ووصف الألماني هذه الانتقادات بأنها «مزعجة، بصراحة»، فيما قد يمنحه التتويج بلقبه الثالث في البطولة الختامية، ولا سيما إذا تحقق على حساب ألكاراس، فرصة للرد على المشككين.
ومن بين اللاعبين الذين يدخلون البطولة بمستويات قوية، يبرز الأميركي بن شيلتون، الذي بلغ أول نهائي له في البطولات الأربع الكبرى خلال بطولة الولايات المتحدة المفتوحة «فلاشينغ ميدوز».
وكان شيلتون قد تغلب على ألكاراس في مواجهة مثيرة ضمن الدور ربع النهائي في نيويورك، حسمها في المجموعة الخامسة عبر شوط فاصل، في مباراة امتدت حتى الساعة الثالثة وثلاث وثلاثين دقيقة فجراً بالتوقيت المحلي، ووُصفت بأنها إحدى أبرز مباريات العام.
وقال شيلتون، عقب خسارته أمام ألكاراس في مجموعتين متقاربتين بنهائي باريس: «الأمر كله يتعلق بالتفاصيل الصغيرة. كانت التفاصيل الصغيرة هي الفارق في مواجهتنا ببطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وكذلك في باريس».
وأضاف: «في ظل إقامة المباراة على أرضية سريعة للغاية كهذه، ستكون الفوارق ضئيلة للغاية».
ومن أبرز التغييرات التي أجراها شيلتون أخيراً انضمام الإسباني خوان كارلوس فيريرو، المدرب السابق لألكاراس، إلى جهازه الفني، في خطوة يأمل أن تساعده على تحقيق نتائج أفضل.
وقال اللاعب الأميركي: «لدي تعطش كبير، وأشعر بحماس بالغ قبل التوجه إلى تورينو».
وأسفرت قرعة دور المجموعات عن وقوع زفيريف، المصنف الأول، في مجموعة جون ماكنرو، إلى جانب شيلتون، والفرنسي آرثر فيلس، والإسباني رافاييل جودار.
في المقابل، جاء ألكاراس، المصنف الثاني، في مجموعة إيفان ليندل، إلى جانب الروسي دانييل ميدفيديف، والإيطالي فلافيو كوبولي، والأميركي فرانسيس تيافو.