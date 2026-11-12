سينر يروي معاناته مع الإصابة: أيام عجز فيها عن الحركة وممارسة التنس

كشف الإيطالي يانيك سينر، الغائب الأبرز عن بطولة «إيه تي بي» الختامية للتنس والمتوج بلقبها في النسختين الأخيرتين، أنه مرّ خلال فترة ابتعاده الطويلة بسبب إصابة في ركبته اليمنى بأيام «لم أكن قادراً فيها حتى على الحركة».

وقال المصنف الثاني عالمياً في مقطع فيديو نُشر مساء الأربعاء على «يوتيوب»: «كانت هناك أيام لا أشعر فيها بأي شيء، وكان بإمكاني اللعب من دون أي مشكلة، وأيام أخرى لم أكن أستطيع فيها حتى الحركة».

وأضاف: «أسوأ ما في هذه الإصابة بالنسبة إليّ هو أنني لا أستطيع المنافسة، ولا أستطيع لعب التنس. حتى حياتي خارج الملعب أصبحت أكثر تقييداً بعض الشيء، ببساطة لأنني لا أستطيع القيام بالأشياء التي أحبها حقاً، لأنني أريد حماية ركبتي قدر الإمكان».

وتابع الإيطالي: «من الصعب أيضاً مشاهدة لاعبي التنس الآخرين وهم يلعبون من دون أن أتمكن من منافستهم، لا سيما أن الموسم الذي قدمته كان مذهلاً حتى اللحظة التي وقع فيها كل شيء. انتقلت من موسم إيجابي جداً إلى نهاية موسم صعبة للغاية، رغم أنني حققت الكثير من النجاحات».

ولم يخض سينر أي مباراة منذ 12 يوليو (تموز)، حين تُوّج بلقب ويمبلدون إثر فوزه في النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف، الذي انتزع منه لاحقاً صدارة التصنيف العالمي.

وكان سينر (25 عاماً) قد أحرز هذا العام، إلى جانب لقب ويمبلدون، خمسة ألقاب متتالية في بطولات الماسترز للألف نقطة، هي إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو ومدريد وروما، قبل أن ينهي موسمه 2026 مبكراً بسبب الإصابة.

وكشف أيضاً أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال اللوزتين خلال فترة غيابه القسري، وأنه «فقد الكثير من الوزن» نتيجة لذلك.

ومن المتوقع أن يعود الإيطالي إلى الملاعب في بطولة استعراضية تقام أواخر ديسمبر (كانون الأول) في السعودية.

وسينضم إلى جهازه الفني، إلى جانب مدربه منذ فترة طويلة سيموني فانيوتسي، السويدي ماغنوس نورمان، المصنف الثاني عالمياً سابقاً، الذي سيخلف الأسترالي دارين كاهيل، صاحب المنصب منذ عام 2022.