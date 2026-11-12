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سينر يروي معاناته مع الإصابة: أيام عجز فيها عن الحركة وممارسة التنس

الإيطالي يانيك سينر (رويترز)
الإيطالي يانيك سينر (رويترز)
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سينر يروي معاناته مع الإصابة: أيام عجز فيها عن الحركة وممارسة التنس

الإيطالي يانيك سينر (رويترز)
الإيطالي يانيك سينر (رويترز)

كشف الإيطالي يانيك سينر، الغائب الأبرز عن بطولة «إيه تي بي» الختامية للتنس والمتوج بلقبها في النسختين الأخيرتين، أنه مرّ خلال فترة ابتعاده الطويلة بسبب إصابة في ركبته اليمنى بأيام «لم أكن قادراً فيها حتى على الحركة».

وقال المصنف الثاني عالمياً في مقطع فيديو نُشر مساء الأربعاء على «يوتيوب»: «كانت هناك أيام لا أشعر فيها بأي شيء، وكان بإمكاني اللعب من دون أي مشكلة، وأيام أخرى لم أكن أستطيع فيها حتى الحركة».

وأضاف: «أسوأ ما في هذه الإصابة بالنسبة إليّ هو أنني لا أستطيع المنافسة، ولا أستطيع لعب التنس. حتى حياتي خارج الملعب أصبحت أكثر تقييداً بعض الشيء، ببساطة لأنني لا أستطيع القيام بالأشياء التي أحبها حقاً، لأنني أريد حماية ركبتي قدر الإمكان».

وتابع الإيطالي: «من الصعب أيضاً مشاهدة لاعبي التنس الآخرين وهم يلعبون من دون أن أتمكن من منافستهم، لا سيما أن الموسم الذي قدمته كان مذهلاً حتى اللحظة التي وقع فيها كل شيء. انتقلت من موسم إيجابي جداً إلى نهاية موسم صعبة للغاية، رغم أنني حققت الكثير من النجاحات».

ولم يخض سينر أي مباراة منذ 12 يوليو (تموز)، حين تُوّج بلقب ويمبلدون إثر فوزه في النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف، الذي انتزع منه لاحقاً صدارة التصنيف العالمي.

وكان سينر (25 عاماً) قد أحرز هذا العام، إلى جانب لقب ويمبلدون، خمسة ألقاب متتالية في بطولات الماسترز للألف نقطة، هي إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو ومدريد وروما، قبل أن ينهي موسمه 2026 مبكراً بسبب الإصابة.

وكشف أيضاً أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال اللوزتين خلال فترة غيابه القسري، وأنه «فقد الكثير من الوزن» نتيجة لذلك.

ومن المتوقع أن يعود الإيطالي إلى الملاعب في بطولة استعراضية تقام أواخر ديسمبر (كانون الأول) في السعودية.

وسينضم إلى جهازه الفني، إلى جانب مدربه منذ فترة طويلة سيموني فانيوتسي، السويدي ماغنوس نورمان، المصنف الثاني عالمياً سابقاً، الذي سيخلف الأسترالي دارين كاهيل، صاحب المنصب منذ عام 2022.

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الرياضة رياضة عالمية

سينر يروي معاناته مع الإصابة: أيام عجز فيها عن الحركة وممارسة التنس

الإيطالي يانيك سينر (رويترز)
الإيطالي يانيك سينر (رويترز)
TT
TT

سينر يروي معاناته مع الإصابة: أيام عجز فيها عن الحركة وممارسة التنس

الإيطالي يانيك سينر (رويترز)
الإيطالي يانيك سينر (رويترز)

كشف الإيطالي يانيك سينر، الغائب الأبرز عن بطولة «إيه تي بي» الختامية للتنس والمتوج بلقبها في النسختين الأخيرتين، أنه مرّ خلال فترة ابتعاده الطويلة بسبب إصابة في ركبته اليمنى بأيام «لم أكن قادراً فيها حتى على الحركة».

وقال المصنف الثاني عالمياً في مقطع فيديو نُشر مساء الأربعاء على «يوتيوب»: «كانت هناك أيام لا أشعر فيها بأي شيء، وكان بإمكاني اللعب من دون أي مشكلة، وأيام أخرى لم أكن أستطيع فيها حتى الحركة».

وأضاف: «أسوأ ما في هذه الإصابة بالنسبة إليّ هو أنني لا أستطيع المنافسة، ولا أستطيع لعب التنس. حتى حياتي خارج الملعب أصبحت أكثر تقييداً بعض الشيء، ببساطة لأنني لا أستطيع القيام بالأشياء التي أحبها حقاً، لأنني أريد حماية ركبتي قدر الإمكان».

وتابع الإيطالي: «من الصعب أيضاً مشاهدة لاعبي التنس الآخرين وهم يلعبون من دون أن أتمكن من منافستهم، لا سيما أن الموسم الذي قدمته كان مذهلاً حتى اللحظة التي وقع فيها كل شيء. انتقلت من موسم إيجابي جداً إلى نهاية موسم صعبة للغاية، رغم أنني حققت الكثير من النجاحات».

ولم يخض سينر أي مباراة منذ 12 يوليو (تموز)، حين تُوّج بلقب ويمبلدون إثر فوزه في النهائي على الألماني ألكسندر زفيريف، الذي انتزع منه لاحقاً صدارة التصنيف العالمي.

وكان سينر (25 عاماً) قد أحرز هذا العام، إلى جانب لقب ويمبلدون، خمسة ألقاب متتالية في بطولات الماسترز للألف نقطة، هي إنديان ويلز وميامي ومونتي كارلو ومدريد وروما، قبل أن ينهي موسمه 2026 مبكراً بسبب الإصابة.

وكشف أيضاً أنه خضع لعملية جراحية لاستئصال اللوزتين خلال فترة غيابه القسري، وأنه «فقد الكثير من الوزن» نتيجة لذلك.

ومن المتوقع أن يعود الإيطالي إلى الملاعب في بطولة استعراضية تقام أواخر ديسمبر (كانون الأول) في السعودية.

وسينضم إلى جهازه الفني، إلى جانب مدربه منذ فترة طويلة سيموني فانيوتسي، السويدي ماغنوس نورمان، المصنف الثاني عالمياً سابقاً، الذي سيخلف الأسترالي دارين كاهيل، صاحب المنصب منذ عام 2022.

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تنس غراند سلام إيطاليا
الرياضة رياضة عالمية

إنفانتينو عن انسحاب أميركا من مونديال الناشئين: الجميع بأمان في الدوحة

إنفانتينو خلال تفقده ملاعب بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر (أ.ف.ب)
إنفانتينو خلال تفقده ملاعب بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر (أ.ف.ب)
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إنفانتينو عن انسحاب أميركا من مونديال الناشئين: الجميع بأمان في الدوحة

إنفانتينو خلال تفقده ملاعب بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر (أ.ف.ب)
إنفانتينو خلال تفقده ملاعب بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً في قطر (أ.ف.ب)

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، الخميس، إن «كل دولة وكل منتخب وطني يعرف ما يريده ويتخذ قراراته بنفسه»، وذلك تعليقاً على انسحاب الولايات المتحدة من كأس العالم تحت 17 سنة في قطر.

وأعلن الاتحاد الأميركي الأربعاء الانسحاب قبل أيام من البطولة التي تنطلق في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الدوحة.

وقال إنفانتينو خلال زيارة تفقدية إلى مجمع المسابقات في أسباير زون في الدوحة: «ما يمكنني قوله هو أن الجميع مرحب بهم في الدوحة، والجميع بأمان في الدوحة».

وقبل حديث إنفانتينو، أعلن الاتحاد الدولي أنه أُبلغ بقرار الاتحاد الأميركي الانسحاب، «وسيتم تطبيق اللوائح المعمول بها الخاصة بالبطولة. لم يطرأ أي تغيير على تقييمات فيفا الأمنية، كما لم تحدث أي تطورات جديدة تؤثر على الوضع الأمني المحيط بالبطولة».

وأضاف أن الفيفا «يتفهّم أن قرار الاتحاد الأميركي لكرة القدم جاء في ضوء حظر السفر الأميركي الحالي من المستوى الثالث».

وأضاف فيفا أن «سلامة وأمن جميع المشاركين والجماهير تبقى أولوية قصوى. وكما هي الحال في جميع بطولات وفعاليات فيفا، نحن على تواصل وثيق مع السلطات المعنية ونتطلع إلى انطلاق البطولة في قطر».

وتابع إنفانتينو: «كانت نسخة 2025 الأولى من خمس نسخ سننظمها هنا في الدوحة، في قطر. مشاركة 48 منتخباً لم تحدث من قبل، وكذلك إقامة البطولة سنوياً لم تحدث من قبل».

وكشف إنفانتينو أن «ثمانية أو تسعة منتخبات» وصلت إلى الدوحة، بينما تصل بقية المنتخبات في الأيام القليلة المقبلة.

وأردف: «كانت النسخة الماضية ناجحة جداً. لم نكن نعرف حقاً ما الذي يمكن توقعه، لأن استضافة جميع المنتخبات في موقع واحد، مع ثمانية ملاعب وإقامة مباريات متزامنة، أمر جديد بالنسبة لنا. كانت البطولة أقرب إلى مهرجان كروي، وردود الفعل من جميع المنتخبات والمدربين والجميع كانت رائعة للغاية».

وعمّا إذا كان يتوقع معارضة جدية في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد في مارس (آذار) المقبل في الرباط، ردّ إنفانتينو الذي يأمل بالاحتفاظ بمنصبه، على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن هنا للحديث عن كأس العالم دون 17 عاماً».

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كأس العالم فيفا قطر
الرياضة رياضة عالمية

فنلندا تمنع الرياضيين الروس من المشاركة في افتتاح كأس العالم للتزلج

فنلندا تمنع مشاركة الروس في كأس العالم للتزلج حتى بصفة محايدة (رويترز)
فنلندا تمنع مشاركة الروس في كأس العالم للتزلج حتى بصفة محايدة (رويترز)
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فنلندا تمنع الرياضيين الروس من المشاركة في افتتاح كأس العالم للتزلج

فنلندا تمنع مشاركة الروس في كأس العالم للتزلج حتى بصفة محايدة (رويترز)
فنلندا تمنع مشاركة الروس في كأس العالم للتزلج حتى بصفة محايدة (رويترز)

أعلنت الحكومة الفنلندية، الخميس، منع الرياضيين الروس من المشاركة في الجولة الافتتاحية لكأس العالم لتزلج اختراق الضاحية، المقررة في منتجع روكا أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في قرار يشمل حتى الرياضيين الذين حصلوا على إذن بالمنافسة تحت صفة محايدة، على خلفية استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويأتي القرار رغم سماح الاتحاد الدولي للتزلج للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في المنافسات الفردية هذا الموسم بصفة محايدة، ما يعكس استمرار الخلاف بين الهيئات الرياضية الدولية والدول المستضيفة بشأن مشاركة الرياضيين الروس في البطولات العالمية.

وأوضحت الحكومة الفنلندية أن المواطنين الروس لن يُسمح لهم بالعمل في البلاد بموجب تأشيرات «شنغن»، إلا في الوظائف التي تُعد ضرورية للمصالح الوطنية، مؤكدة أن الأنشطة الرياضية لا تندرج ضمن هذه الاستثناءات.

وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونن، إن استمرار الحرب الروسية لا يترك مبرراً للسماح بدخول الرياضيين الروس إلى البلاد، مشيرة إلى أن وجودهم قد يؤثر سلباً في مصالح فنلندا وعلاقاتها الدولية.

ومن المقرر أن يستضيف منتجع روكا، الواقع في أقصى شمال فنلندا، منافسات كأس العالم لتزلج اختراق الضاحية بين 27 و29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تعود البطولة إلى الأراضي الفنلندية عبر مدينة لاهتي بين 12 و14 فبراير (شباط) المقبل. كما يستضيف روكا منافسات القفز التزلجي للرجال ضمن كأس العالم يومي 28 و29 نوفمبر.

ولا تقتصر القيود المفروضة على الرياضيين الروس على فنلندا، إذ أبلغت وزارة الخارجية البولندية وكالة «رويترز»، الأربعاء، أنها سترفض إصدار تأشيرات دخول للرياضيين الروس المشاركين في منافسات القفز التزلجي المقررة في مدينة فيسوا خلال ديسمبر (كانون الأول)، وفي زاكوباني خلال يناير (كانون الثاني).

وفي المقابل، يتمسك الاتحاد الدولي للتزلج بقراره السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمنافسة الفردية بصفة محايدة، لكنه أكد أن صلاحية تحديد شروط الدخول ومنح التأشيرات تبقى حصراً بيد الدول المستضيفة.

وأوضح الاتحاد أنه لا يتحمل مسؤولية رفض إصدار تأشيرة أو السماح بالدخول لأي رياضي استوفى شروط الأهلية وفق سياسته الخاصة بالرياضيين الأفراد المحايدين.

ويضع الموقف الفنلندي الرياضيين الروس أمام عقبة جديدة، إذ إن حصولهم على موافقة الاتحاد الدولي للمشاركة لا يضمن دخولهم إلى الدول المستضيفة، في ظل استمرار القيود الحكومية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وكانت «رويترز» قد تواصلت مجدداً مع الاتحاد الدولي للتزلج للحصول على تعليق عقب الإعلان الفنلندي.

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