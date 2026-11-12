إنفانتينو عن انسحاب أميركا من مونديال الناشئين: الجميع بأمان في الدوحة

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، الخميس، إن «كل دولة وكل منتخب وطني يعرف ما يريده ويتخذ قراراته بنفسه»، وذلك تعليقاً على انسحاب الولايات المتحدة من كأس العالم تحت 17 سنة في قطر.

وأعلن الاتحاد الأميركي الأربعاء الانسحاب قبل أيام من البطولة التي تنطلق في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في الدوحة.

وقال إنفانتينو خلال زيارة تفقدية إلى مجمع المسابقات في أسباير زون في الدوحة: «ما يمكنني قوله هو أن الجميع مرحب بهم في الدوحة، والجميع بأمان في الدوحة».

وقبل حديث إنفانتينو، أعلن الاتحاد الدولي أنه أُبلغ بقرار الاتحاد الأميركي الانسحاب، «وسيتم تطبيق اللوائح المعمول بها الخاصة بالبطولة. لم يطرأ أي تغيير على تقييمات فيفا الأمنية، كما لم تحدث أي تطورات جديدة تؤثر على الوضع الأمني المحيط بالبطولة».

وأضاف أن الفيفا «يتفهّم أن قرار الاتحاد الأميركي لكرة القدم جاء في ضوء حظر السفر الأميركي الحالي من المستوى الثالث».

وأضاف فيفا أن «سلامة وأمن جميع المشاركين والجماهير تبقى أولوية قصوى. وكما هي الحال في جميع بطولات وفعاليات فيفا، نحن على تواصل وثيق مع السلطات المعنية ونتطلع إلى انطلاق البطولة في قطر».

وتابع إنفانتينو: «كانت نسخة 2025 الأولى من خمس نسخ سننظمها هنا في الدوحة، في قطر. مشاركة 48 منتخباً لم تحدث من قبل، وكذلك إقامة البطولة سنوياً لم تحدث من قبل».

وكشف إنفانتينو أن «ثمانية أو تسعة منتخبات» وصلت إلى الدوحة، بينما تصل بقية المنتخبات في الأيام القليلة المقبلة.

وأردف: «كانت النسخة الماضية ناجحة جداً. لم نكن نعرف حقاً ما الذي يمكن توقعه، لأن استضافة جميع المنتخبات في موقع واحد، مع ثمانية ملاعب وإقامة مباريات متزامنة، أمر جديد بالنسبة لنا. كانت البطولة أقرب إلى مهرجان كروي، وردود الفعل من جميع المنتخبات والمدربين والجميع كانت رائعة للغاية».

وعمّا إذا كان يتوقع معارضة جدية في الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد في مارس (آذار) المقبل في الرباط، ردّ إنفانتينو الذي يأمل بالاحتفاظ بمنصبه، على سؤال لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن هنا للحديث عن كأس العالم دون 17 عاماً».