18 دولة تتنافس في النسخة الخامسة من كأس يونايتد للتنس بأستراليا

تتصدر الأميركية كوكو غوف والتشيكية ليندا نوسكوفا والبولندية مايا شفالينسكا قائمة اللاعبات المشاركات في النسخة الخامسة من بطولة كأس يونايتد للتنس، المقرر إقامتها خلال الفترة من الأول إلى العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل في مدينتي بيرث وسيدني الأستراليتين.

وتشهد البطولة أيضا مشاركة البلجيكية إليسه ميرتنز والسويسرية بليندا بنشيتش والكندية فيكتوريا مبوكو.

وتجمع البطولة بين لاعبي ولاعبات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، بمشاركة 18 دولة موزعة على 6 مجموعات، بواقع 9 منتخبات في كل من بيرث وسيدني، على أن تقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مجموعة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور الثمانية، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني في كل مدينة، فيما تقام مباراتا الدور قبل النهائي والنهائي في سيدني يومي التاسع والعاشر من يناير (كانون الثاني) على الترتيب.

وتتضمن كل مواجهة 3 مباريات، بواقع مباراة فردي للسيدات، وأخرى للرجال، ومباراة زوجي مختلط، وتقام مباراتا الفردي من 3 مجموعات بنظام كسر التعادل، فيما تتكون مباراة الزوجي المختلط من مجموعتين، مع اللجوء إلى شوط كسر تعادل فاصل من 10 نقاط حال التعادل.

وتضم المجموعة الأولى في بيرث الولايات المتحدة وكرواتيا وكازاخستان، فيما تجمع المجموعة الثالثة كندا وإيطاليا والدنمارك، وتضم المجموعة الخامسة بولندا وألمانيا وسويسرا.

وفي سيدني، تضم المجموعة الثانية التشيك واليونان والمجر، فيما تجمع المجموعة الرابعة فرنسا وأستراليا وبريطانيا، وتضم المجموعة السادسة بلجيكا وإسبانيا والأرجنتين.

وتشهد النسخة المقبلة الظهور الخامس للبطولة، بعدما توّجت الولايات المتحدة باللقب مرتين عامي 2023 و2025، فيما تدخل بولندا المنافسات بصفتها حاملة اللقب.