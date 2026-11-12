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دوري الأمم الأوروبية: فولكروغ العائد بقوة يسترجع مكانه في منتخب ألمانيا

نيكلاس فولكروغ (أ.ب)
نيكلاس فولكروغ (أ.ب)
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دوري الأمم الأوروبية: فولكروغ العائد بقوة يسترجع مكانه في منتخب ألمانيا

نيكلاس فولكروغ (أ.ب)
نيكلاس فولكروغ (أ.ب)

تَوج المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ تألقه منذ عودته إلى فيردر بريمن، بعد تجربتين مخيبتين مع وست هام الإنجليزي وميلان الإيطالي، باستدعائه إلى المنتخب الألماني.

واستدعى مدرب ألمانيا يورغن كلوب، فولكروغ إلى تشكيلة مباراتَي دوري الأمم الأوروبية أمام صربيا الجمعة، وهولندا الأسبوع المقبل.

ولم يخض فولكروغ أي مباراة دولية منذ خسارة ألمانيا أمام فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم في يونيو (حزيران) 2025.

ورغم أن كلوب، المرتبط بعقد حتى ما بعد كأس العالم 2030، أكد أن تركيزه على الشباب وبناء المستقبل، فقد وجد صعوبة في تجاهل فولكروغ.

ويتصدر المهاجم البالغ 33 عاماً حالياً ترتيب هدافي الدوري الألماني، متقدماً على الإنجليزي هاري كاين، وسجل 12 هدفاً في 11 مباراة في جميع المسابقات، بعدما لم ينجح إلا في تسجيل أربعة في موسمين بعد مغادرته ألمانيا إلى وست هام.

واعترف كلوب بأن «الأداء يتفوق أحياناً على كل شيء آخر».

وقال كلوب: «أثبت جدارته بأهداف متنوعة جداً... وكانت جميعها تقريباً مذهلة».

ويملك فولكروغ أيضاً سجلاً ممتازاً مع ألمانيا بـ14 هدفاً في 24 مباراة فقط، سجل كثيراً منها بعد دخوله بديلاً.

ولدى فولكروغ تفسير بسيط لمستواه منذ عودته إلى بريمن معاراً لموسم كامل من وست هام الإنجليزي، الذي بات الآن في المستوى الإنجليزي الثاني لكرة القدم (تشامبيونشيب).

وقال فولكروغ عن النادي الذي انضم إليه للمرة الأولى في سن 14: «إنه بيتي الكروي».

وأضاف: «الجميع ينام بشكل أفضل في سريره. أشعر بالراحة التامة هنا».

وأصبح فولكروغ أحدث مهاجم يعاني تجربة غير سعيدة في وست هام، النادي الذي بات مقبرة للمهاجمين الأوروبيين الواعدين.

وسجل ثلاث مرات فقط في 18 شهراً في لندن عصفت به فيها الإصابات. لكنه، وإن لم يكن بين الهدافين، كسب ود بعض الجماهير بصراحته الألمانية المعهودة.

وبعد استقباله هدفاً متأخراً في التعادل 1-1 على أرضه مع ساوثهامبتون في أبريل (نيسان) 2025، قال فولكروغ ما في نفسه، مستخدماً كلمة نابية لوصف أداء «المطارق»، فاستخدمت جماهير وست هام تصريحه لابتكار هتاف يشير إليه.

وكسبت صراحة فولكروغ أيضاً دعم كثيرين في ألمانيا، حيث يعد اللاعب المتنقل بين الأندية ذو الأسنان المتباعدة ترياقاً للاعب العصري الحريص على صورته.

وقال فولكروغ عن معاناته في الخارج: «لم أتمكن من البقاء لائقاً».

وأضاف: «المفتاح هو البقاء في لياقة جيدة ووجود فريق حولي يبحث عنّي ويمرِّر لي الكرة حين تحين اللحظة المناسبة. هذا هو المفتاح، وأعتقد أنني تمكنت من إثبات ذلك الآن».

يمر فولكروغ بمستوى متوهج، لكنّ استدعاءه يسلِّط الضوء على مدى خلو الساحة في بلد اشتهر يوماً بإنتاج مهاجمين من الطراز الرفيع.

وأنتج بطل العالم أربع مرات مهاجمين مثل غيرد مولر وفريتس فالتر وأولف كيرستن وردي فولر ويورغن كلينسمان.

لكن ألمانيا لم تملك مهاجماً صريحاً من الطراز الرفيع منذ ميروسلاف كلوزه، الفائز بكأس العالم 2014.

ومن الجيل الحالي، يبدأ كاي هافيرتس، لاعب آرسنال الإنجليزي، مباريات كثيرة في الهجوم، لكنه لم يكن يوماً هدافاً صريحاً.

وقال فولكروغ إن كلوزه كان وما زال قدوته: «كان ميرو قدوتي حين كنت طفلاً. لقد قال: لعبت حتى 38، وأصبحت بطل العالم وأنا في 36».

وأشاد كلوزه، الجمعة، بفولكروغ، قائلاً: «أعده لاعباً موهوباً جداً في منطقة الجزاء. وجود شخص في الفريق يعرف كيف يجد الشباك أمر جيد جداً».

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تصفيات أفريقيا 2027: إصابة العيناوي تبعده عن مباراتي المغرب أمام النيجر

نائل العيناوي (أ.ب)
نائل العيناوي (أ.ب)
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تصفيات أفريقيا 2027: إصابة العيناوي تبعده عن مباراتي المغرب أمام النيجر

نائل العيناوي (أ.ب)
نائل العيناوي (أ.ب)

يعاني اللاعب المغربي الدولي نائل العيناوي من «إصابة طفيفة في ربلة الساق»، ستحرمه من المشاركة مع «أسود الأطلس» في مباراتيه أمام النيجر ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 لكرة القدم، وفق ما أكّده فريقه لايبزيغ الألماني، الخميس.

وكان الاتحاد المغربي قد أشار في وقت سابق إلى إصابة لاعب الوسط بـ«انزعاج على مستوى الكاحل».

وقال لايبزيغ، في بيان، إن العيناوي «سيعود مبكراً من مشاركته الدولية مع المغرب بسبب إصابة طفيفة في ربلة الساق»، في حين أشار الاتحاد المغربي إلى أن اللاعب «التحق بالتجمع الإعدادي وهو يعاني من انزعاج» و«تبيّن أنه لن يكون قادراً على خوض المباراتين المقبلتين في ظروف بدنية مثالية».

ولم يشر أي من النادي أو الجامعة إلى مدة غياب اللاعب.

واستدعى المدرب محمد وهبي، سمير المرابط لاعب ستراسبورغ الفرنسي لتعويض العيناوي.

وعرفت تشكيلة وهبي غيابات مؤثرة أخرى، في مقدمتها جناح بايرن ميونيخ الألماني إسماعيل صيباري وعز الدين أوناحي لاعب باناثنياكوس اليوناني.

وكان العيناوي (25 عاماً) قد خاض 8 من 9 مباريات للايبزيغ في الدوري الألماني هذا الموسم، وقدّم تمريرة حاسمة واحدة، كما شارك في المباريات الأربع للفريق في دوري أبطال أوروبا.

لعب العيناوي (25 مباراة دولية، هدفان) جميع مباريات منتخب بلاده في مونديال أميركا الشمالية، قبل الخروج على يد فرنسا في ربع النهائي.

ويأمل المنتخب المغربي في مواصلة انتصاراته عندما يواجه نظيره النيجر الجمعة على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء، ثم الثلاثاء بالرباط ضمن منافسات المجموعة الأولى.

ويتصدر «أسود الأطلس» الترتيب بست نقاط من مباراتين أمام الغابون والنيجر ولكل منهما ثلاث نقاط وليسوتو بلا نقاط في المركز الأخير.

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رياضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية المغرب
الرياضة رياضة عالمية

18 دولة تتنافس في النسخة الخامسة من كأس يونايتد للتنس بأستراليا

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)
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18 دولة تتنافس في النسخة الخامسة من كأس يونايتد للتنس بأستراليا

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)

تتصدر الأميركية كوكو غوف والتشيكية ليندا نوسكوفا والبولندية مايا شفالينسكا قائمة اللاعبات المشاركات في النسخة الخامسة من بطولة كأس يونايتد للتنس، المقرر إقامتها خلال الفترة من الأول إلى العاشر من يناير (كانون الثاني) المقبل في مدينتي بيرث وسيدني الأستراليتين.

وتشهد البطولة أيضا مشاركة البلجيكية إليسه ميرتنز والسويسرية بليندا بنشيتش والكندية فيكتوريا مبوكو.

وتجمع البطولة بين لاعبي ولاعبات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين والرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، بمشاركة 18 دولة موزعة على 6 مجموعات، بواقع 9 منتخبات في كل من بيرث وسيدني، على أن تقام المنافسات بنظام الدوري من دور واحد داخل كل مجموعة.

ويتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور الثمانية، إلى جانب أفضل منتخب يحتل المركز الثاني في كل مدينة، فيما تقام مباراتا الدور قبل النهائي والنهائي في سيدني يومي التاسع والعاشر من يناير (كانون الثاني) على الترتيب.

وتتضمن كل مواجهة 3 مباريات، بواقع مباراة فردي للسيدات، وأخرى للرجال، ومباراة زوجي مختلط، وتقام مباراتا الفردي من 3 مجموعات بنظام كسر التعادل، فيما تتكون مباراة الزوجي المختلط من مجموعتين، مع اللجوء إلى شوط كسر تعادل فاصل من 10 نقاط حال التعادل.

وتضم المجموعة الأولى في بيرث الولايات المتحدة وكرواتيا وكازاخستان، فيما تجمع المجموعة الثالثة كندا وإيطاليا والدنمارك، وتضم المجموعة الخامسة بولندا وألمانيا وسويسرا.

وفي سيدني، تضم المجموعة الثانية التشيك واليونان والمجر، فيما تجمع المجموعة الرابعة فرنسا وأستراليا وبريطانيا، وتضم المجموعة السادسة بلجيكا وإسبانيا والأرجنتين.

وتشهد النسخة المقبلة الظهور الخامس للبطولة، بعدما توّجت الولايات المتحدة باللقب مرتين عامي 2023 و2025، فيما تدخل بولندا المنافسات بصفتها حاملة اللقب.

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رياضة تنس أستراليا
الرياضة رياضة عالمية

جيفرسون وودن وراسل وفيرو مرشحات لجائزة الأفضل في ألعاب القوى

ميليسا جيفرسون وودن (رويترز)
ميليسا جيفرسون وودن (رويترز)
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جيفرسون وودن وراسل وفيرو مرشحات لجائزة الأفضل في ألعاب القوى

ميليسا جيفرسون وودن (رويترز)
ميليسا جيفرسون وودن (رويترز)

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى تأهل الأميركيتين ميليسا جيفرسون وودن، وماساي راسل، والسويسرية أودري فيرو، للقائمة النهائية للمرشحات الثلاث لجائزة أفضل رياضية في العالم لعام 2026، وذلك قبل حفل جوائز الاتحاد الدولي لألعاب القوى المقرر إقامته في موناكو.

وجاء اختيار اللاعبات الثلاث بعد تصويت شارك فيه المشجعون والرياضيون وممثلو وسائل الإعلام وأفراد أسرة ألعاب القوى الدولية؛ حيث تصدرن قائمة تضم 10 مرشحات جرى اختيارهن في وقت سابق بواسطة لجنة دولية من خبراء اللعبة.

وحققت جيفرسون وودن إنجازاً بارزاً بفوزها بسباقي السرعة في بطولة ألتيميت، كما سجلت أفضل رقم عالمي لهذا العام في سباقي 100 متر بزمن 10.62 ثوانٍ و200 متر بـ21.41 ثانية، وهو ثالث أفضل زمن في تاريخ سباق 200 متر.

ماساي راسل (روترز)

من جانبها، سجّلت راسل رقماً قياسياً عالمياً في سباق 100 متر حواجز بزمن 12.09 ثانية، وحققت 9 من أسرع 10 أزمنة في السباق خلال الموسم، كما توجت بلقبي بطولة ألتيميت والدوري الماسي، وأنهت الموسم دون هزيمة في هذا السباق.

أودري فيرو (رويترز)

أما فيرو، فقد أحرزت ألقاب سباق 800 متر في بطولات ألتيميت والدوري الماسي وبطولة أوروبا، وحطمت الرقم القياسي للدوري الماسي 3 مرات، قبل أن تسجل أفضل رقم عالمي لهذا العام بزمن دقيقة واحدة و53.70 ثانية، لتحتل المركز الثالث في قائمة أفضل الأرقام على مر التاريخ.

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