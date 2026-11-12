دوري الأمم الأوروبية: فولكروغ العائد بقوة يسترجع مكانه في منتخب ألمانيا

تَوج المهاجم الألماني نيكلاس فولكروغ تألقه منذ عودته إلى فيردر بريمن، بعد تجربتين مخيبتين مع وست هام الإنجليزي وميلان الإيطالي، باستدعائه إلى المنتخب الألماني.

واستدعى مدرب ألمانيا يورغن كلوب، فولكروغ إلى تشكيلة مباراتَي دوري الأمم الأوروبية أمام صربيا الجمعة، وهولندا الأسبوع المقبل.

ولم يخض فولكروغ أي مباراة دولية منذ خسارة ألمانيا أمام فرنسا في مباراة تحديد المركز الثالث في دوري الأمم في يونيو (حزيران) 2025.

ورغم أن كلوب، المرتبط بعقد حتى ما بعد كأس العالم 2030، أكد أن تركيزه على الشباب وبناء المستقبل، فقد وجد صعوبة في تجاهل فولكروغ.

ويتصدر المهاجم البالغ 33 عاماً حالياً ترتيب هدافي الدوري الألماني، متقدماً على الإنجليزي هاري كاين، وسجل 12 هدفاً في 11 مباراة في جميع المسابقات، بعدما لم ينجح إلا في تسجيل أربعة في موسمين بعد مغادرته ألمانيا إلى وست هام.

واعترف كلوب بأن «الأداء يتفوق أحياناً على كل شيء آخر».

وقال كلوب: «أثبت جدارته بأهداف متنوعة جداً... وكانت جميعها تقريباً مذهلة».

ويملك فولكروغ أيضاً سجلاً ممتازاً مع ألمانيا بـ14 هدفاً في 24 مباراة فقط، سجل كثيراً منها بعد دخوله بديلاً.

ولدى فولكروغ تفسير بسيط لمستواه منذ عودته إلى بريمن معاراً لموسم كامل من وست هام الإنجليزي، الذي بات الآن في المستوى الإنجليزي الثاني لكرة القدم (تشامبيونشيب).

وقال فولكروغ عن النادي الذي انضم إليه للمرة الأولى في سن 14: «إنه بيتي الكروي».

وأضاف: «الجميع ينام بشكل أفضل في سريره. أشعر بالراحة التامة هنا».

وأصبح فولكروغ أحدث مهاجم يعاني تجربة غير سعيدة في وست هام، النادي الذي بات مقبرة للمهاجمين الأوروبيين الواعدين.

وسجل ثلاث مرات فقط في 18 شهراً في لندن عصفت به فيها الإصابات. لكنه، وإن لم يكن بين الهدافين، كسب ود بعض الجماهير بصراحته الألمانية المعهودة.

وبعد استقباله هدفاً متأخراً في التعادل 1-1 على أرضه مع ساوثهامبتون في أبريل (نيسان) 2025، قال فولكروغ ما في نفسه، مستخدماً كلمة نابية لوصف أداء «المطارق»، فاستخدمت جماهير وست هام تصريحه لابتكار هتاف يشير إليه.

وكسبت صراحة فولكروغ أيضاً دعم كثيرين في ألمانيا، حيث يعد اللاعب المتنقل بين الأندية ذو الأسنان المتباعدة ترياقاً للاعب العصري الحريص على صورته.

وقال فولكروغ عن معاناته في الخارج: «لم أتمكن من البقاء لائقاً».

وأضاف: «المفتاح هو البقاء في لياقة جيدة ووجود فريق حولي يبحث عنّي ويمرِّر لي الكرة حين تحين اللحظة المناسبة. هذا هو المفتاح، وأعتقد أنني تمكنت من إثبات ذلك الآن».

يمر فولكروغ بمستوى متوهج، لكنّ استدعاءه يسلِّط الضوء على مدى خلو الساحة في بلد اشتهر يوماً بإنتاج مهاجمين من الطراز الرفيع.

وأنتج بطل العالم أربع مرات مهاجمين مثل غيرد مولر وفريتس فالتر وأولف كيرستن وردي فولر ويورغن كلينسمان.

لكن ألمانيا لم تملك مهاجماً صريحاً من الطراز الرفيع منذ ميروسلاف كلوزه، الفائز بكأس العالم 2014.

ومن الجيل الحالي، يبدأ كاي هافيرتس، لاعب آرسنال الإنجليزي، مباريات كثيرة في الهجوم، لكنه لم يكن يوماً هدافاً صريحاً.

وقال فولكروغ إن كلوزه كان وما زال قدوته: «كان ميرو قدوتي حين كنت طفلاً. لقد قال: لعبت حتى 38، وأصبحت بطل العالم وأنا في 36».

وأشاد كلوزه، الجمعة، بفولكروغ، قائلاً: «أعده لاعباً موهوباً جداً في منطقة الجزاء. وجود شخص في الفريق يعرف كيف يجد الشباك أمر جيد جداً».